SEC explica por que Polygon, Terra Luna Classic e outras três criptomoedas são títulos

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Ainda no processo de definição sobre títulos, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) reiterou sua posição sobre criptomoedas. Aliás, em um processo recente contra a Consensys, o regulador esclareceu por que considerou Polygon (MATIC), Terra Luna Classic (LUNA) e três outros como títulos.

O processo judicial observou que as corretoras de criptomoedas ofereciam e vendiam essas criptomoedas como contratos de investimento, sujeitando-as assim às leis de valores mobiliários.

Como parte de seus esforços para supervisionar a indústria de criptomoedas, a SEC dos EUA processou a empresa Blockchain Consensys. O regulador de valores mobiliários alegou que a Consensys facilitou a negociação de valores mobiliários não registrados por meio de sua plataforma subsidiária, a MetaMask Swaps.

Criptoativos que se enquadram em títulos

Os ativos digitais mencionados nas reclamações da SEC incluem Polygon (MATIC), Terra Luna Classic (LUNA), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) e Chiliz (CHZ).

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

De acordo com a SEC, esses tokens foram comercializados por investidores que prometiam ganhos com os esforços da Consensys, entidades emissoras e terceiros associados.

Os emissores de tokens promoveram essas expectativas de lucro por vários meios, incluindo materiais de marketing, declarações públicas e estratégias operacionais delineadas.

Entre os supostos títulos está o MATIC, o token nativo da solução de escala de camada 2 baseada em Ethereum, Polygon. O MATIC é essencial para alimentar as transações e a governança da rede Polygon. Ele incentiva os detentores por meio de recompensas de staking e outras atividades econômicas no ecossistema Polygon.

Portanto, a SEC argumenta que os emissores do MATIC o promoveram e venderam como um veículo de investimento desde o início. O processo também observou que os investidores esperam que os esforços de expansão da Polygon e o desenvolvimento contínuo do ecossistema impulsionem o valor do MATIC. A SEC também citou detalhes do whitepaper do MATIC como prova.

Além disso, a Polygon revelou que levantou financiamento de investidores renomados. A SEC também citou uma declaração de novembro de 2022 de Sandeep Nailwal, cofundador da Polygon. No tweet, Nailwal disse que não descansaria até que o token da Polygon se tornasse uma das três principais criptomoedas.

Ademais, o regulador argumenta que tal declaração e estratégias de marketing influenciaram sua decisão de categorizar o MATIC entre os títulos.

Aliás, o mesmo vale para o MANA, o token utilitário da Decentraland, uma plataforma de realidade virtual 3D e rede social baseada em Ethereum. MANA é a criptomoeda que alimenta todas as transações e atividades dentro do ecossistema Decentraland. Os detentores de MANA podem participar da governança e criar conteúdo na plataforma.

O regulador citou as vendas de ICO da MANA e a negociação subsequente em plataformas como MetaMask Swaps. O órgão regulador alega que os investidores conduzem essas atividades esperando lucrar com o crescimento e a adoção aumentada do Decentraland.

The Sandbox, Terra Luna Classic e Chiliz como títulos

A SEC também destacou por que considera Sandbox (SAND), Chiliz (CHZ) e Terra Luna Classic (LUNA) como títulos.

CHZ é o token utilitário que alimenta atividades no provedor de esportes e entretenimento de blockchain Chiliz. Ademais, o CHZ permite que fãs comprem direitos de voto, permitindo que eles influenciem decisões durante as partidas e em seus times favoritos. Usuários também ganham recompensas em tokens CHZ.

Em seu processo contra a Consensys, a SEC alega que a Chiliz promoveu o CHZ como uma oportunidade de investimento. Isso porque durante seu ICO, a Chiliz vendeu tokens CHZ para levantar fundos para o desenvolvimento de sua plataforma.

O regulador também citou vários esforços de marketing e o modo de aquisição de usuários como contribuintes para um potencial aumento no preço do CHZ.

Da mesma forma, o último litígio da SEC também listou SAND, o token utilitário da The Sandbox, uma plataforma de jogos online, como um título. A comissão argumenta que o ICO do SAND comercializou o token como um veículo de investimento.

Portanto, como os investidores esperam retornos da expansão e do crescimento da plataforma The Sandbox, o SAND se enquadra na regulamentação de valores mobiliários.

A “falida” Terra LUNA também foi citada

Por fim, a SEC diz que o LUNA, o token nativo do ecossistema Terra, é um título. Ademais, a SEC argumenta que a emissão e negociação de LUNA o promovem como uma oportunidade de investimento com investidores esperando lucro, portanto, títulos.

O regulador também observou que o chefe de desenvolvimento de negócios da Terra promoveu o LUNA como patrimônio na empresa. Isso porque o cofundador e CEO da Terra, Do Kwon, disse que a LUNA tem valor de longo prazo e cresce junto com o ecossistema. Essas, entre outras razões, são as razões pelas quais a SEC afirma que a Terra Luna Classic está entre os títulos.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.