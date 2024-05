SEC vence contra YouTuber Ian Balina por promoção de criptomoedas não registradas

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) segue combatendo golpes relacionados a criptomoedas. Dessa forma, moveu diversas ações judiciais contra empresas e outros participantes na busca por regulamentar a indústria.

Recentemente, a SEC obteve um êxito em sua disputa contra o YouTuber Ian Balina em um tribunal dos EUA. O juiz declarou Balina culpado por promover títulos não registrados por meio de uma ICO.

Vitória parcial da SEC contra YouTuber Balina

Como dissemos acima, neste mês, a SEC saiu vitoriosa na ação contra Balina no Tribunal Federal do Texas. O juiz David Alan Ezra determinou que o réu estava vendendo títulos não registrados.

Além disso, a decisão indicou que Balina violou a lei de valores mobiliários dos EUA, concedendo à SEC uma vitória parcial. O juiz Ezra afirmou:

“O Tribunal determinou, como questão de lei, que as leis de valores mobiliários dos EUA se aplicam às ações de Balina e que os tokens SPRK se qualificam como títulos.”

Isso porque o tribunal utilizou o Teste de Howey para classificar o SPRK como um contrato de investimento. Isso indica que os investidores esperavam lucros provenientes dos esforços de terceiros por meio de seus fundos conjuntos.

O juiz Ezra concordou com a posição da SEC sobre as intenções de Balina, apontando que o YouTuber visava investidores dos EUA em sua busca por ganhos. Como resultado, o pedido de julgamento sumário de Balina foi negado pelo tribunal, que destacou a jurisdição da SEC mesmo com as vendas ocorrendo no exterior.

A SEC moveu a ação contra Balina em setembro de 2020, alegando que o YouTuber promoveu a venda não registrada das moedas Sparkster (SPRK).

Além disso, a agência também alegou que Balina criou um pool de investimento no Telegram em 2018 para promover sua oferta. No entanto, a decisão do tribunal não favoreceu totalmente a SEC em algumas reivindicações contra o YouTuber.

Por exemplo, a SEC alegou que Balina não forneceu um acordo de compensação adequado com o CEO da Sparkster, Sajjad Daya. Além disso, apontou que Balina não divulgou seus negócios com a Sparkster aos investidores, alegando que o YouTuber recebeu um bônus de 30% pelas moedas SPRK que comprou.

No entanto, o tribunal rejeitou essas alegações devido a inconsistências factuais. Balina afirmou que o bônus alegado fazia parte do desconto padrão de volume da Sparkster em sua venda privada.

Histórico da SEC com a plataforma Blockchain Sparkster

A Sparkster afirma ser uma plataforma de aplicativos blockchain “low-code” com um token nativo, SPRK. A empresa completou sua oferta inicial de moedas (ICO) entre abril e julho de 2018.

Através de sua ICO, a empresa atraiu mais de 4.000 investidores, gerando US$ 30 milhões no processo. No entanto, em 2022, a SEC emitiu uma ordem de cessar e desistir contra a Sparkster, acusando-a e ao CEO Daya de violar a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.

Após ameaças da SEC, a Sparkster concordou em resolver com o regulador, destruindo todas as moedas SPRK remanescentes e removendo-as das plataformas de negociação.

A empresa também pagou US$ 30 milhões em devolução, US$ 4,6 milhões em juros e uma penalidade civil de US$ 500.000.