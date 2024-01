SEC vs ripple – SEC apresenta nova moção buscando registros financeiros e de vendas da Ripple

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) deu outro passo preocupante em sua batalha legal com a Ripple Labs. Em linha com o processo do caso SEC vs Ripple, o regulador de valores mobiliários apresentou uma resposta apoiando sua moção para obrigar. A SEC divulgou a carta em 23 de janeiro como uma breve resposta.

SEC dá breve resposta para apoiar sua ação contra a Ripple

A SEC exigiu que a Ripple produzisse suas demonstrações financeiras auditadas por dois anos, entre 2022 e 2023. Além disso, espera que a empresa de blockchain divulgue seus contratos pós-reclamação relativos a vendas institucionais.

Além disso, o regulador exige uma resposta da Ripple em um interrogatório sobre seus ganhos com vendas institucionais de XRP. No entanto, os detalhes dos rendimentos devem ser mencionados a partir de dezembro de 2020, quando a SEC apresentou a reclamação.

Um advogado relevante, James Filan, utilizou a plataforma X para relatar o andamento do caso.

De acordo com a postagem, a SEC citou alguns motivos para o tribunal conceder sua moção para obrigar a Ripple em sua carta. A empresa de blockchain se opôs à sua antiga demanda. Segundo o regulador, o argumento da Ripple sobre a restrição de tempo é “falso”.

A SEC rebateu a noção que apoia a irrelevância dos fatos pós-reclamação na decisão do litígio. A reguladora mencionou que os tribunais geralmente aplicam fatos pós-reclamações ao resolver questões relacionadas à violação das leis de valores mobiliários.

Mais uma vez, o regulador apontou algumas contra ações que a comissão poderia tomar se o tribunal aprovasse a retenção de contratos pós-reclamação por parte da Ripple. Mencionou que a comissão também não forneceria provas relevantes no litígio.

Parte da carta dizia:

O Juiz Torres tem permissão para considerar o efeito dissuasor total de qualquer penalidade e se deve “enviar uma mensagem tão forte quanto possível à comunidade de investidores” de que as violações de valores mobiliários não ficarão impunes.

A fase de mediação da SEC vs Ripple

Atualmente, o caso SEC vs Ripple está em fase de descoberta baseada em mediações. O tribunal definiu a conclusão em 12 de fevereiro de 2024. De acordo com o cronograma legal, a fase de arquivamento deverá começar de 13 de março a 29 de abril.

Além disso, as duas partes seguiram em frente e apresentaram seus resumos relacionados às soluções.

Na etapa seguinte, as partes debateram a favor e contra uma medida corretiva de pena para o réu. Todo o argumento se concentra na potencial violação das leis de valores mobiliários pela Ripple por meio de suas vendas institucionais de XRP.

O valor das vendas institucionais em debate gira em torno de US$ 770 milhões. Existe a possibilidade de uma declaração que obrigará a Ripple a pagar uma multa nesse valor.

Até agora, alguns especialistas jurídicos importantes, como o advogado John Deaton, pensavam que a multa contra a empresa poderia ser inferior a US$ 200 milhões.

No entanto, outro YouTuber que acompanha o XRP, Zach Rector, citou condições diferentes no processo. Ele projetou que a Ripple poderia pagar mais de US$ 3 bilhões como multa se a SEC ganhasse o caso.