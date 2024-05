Senadora Lummis diz que a administração Biden ameaça criminalizar os princípios do Bitcoin

A senadora pró-Bitcoin Cynthia Lummis, do Wyoming, expressou preocupação com a posição do presidente Joe Biden sobre a regulamentação cripto nos EUA. A senadora Lummis condenou a má interpretação das leis do FinCEN, dizendo que ameaça criminalizar os princípios básicos do Bitcoin e de outras criptomoedas.

Com o apoio do senador Ron Wyden, Lummis intensificou a questão de como tal interpretação errônea poderia sufocar a inovação em cripto nos Estados Unidos.

Os desvios na interpretação do FinCEN para Bitcoin e criptomoedas

Como mencionado acima, dois senadores dos EUA, Cynthia Lummis e Ron Wyden, criticaram o crescente desafio das regulamentações de cripto no país. Numa carta conjunta dirigida ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, os senadores destacaram um aparente desvio de interpretação das leis do FinCEN.

De acordo com a carta, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) interpreta incorretamente as regras de transmissão de dinheiro do FinCEN.

President Biden's DOJ steamrolling the longstanding interpretation of FinCEN is legally wrong and threatens to criminalize Bitcoin software development in America. @RonWyden and I have sent a bipartisan letter to DOJ urging it to drop this interpretation immediately. ⬇️ pic.twitter.com/iazbBhMcOv — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 13, 2024

Os senadores admitiram que a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro possui regulamentações bem estruturadas. No entanto, a má interpretação do DOJ poderia criminalizar os fundamentos do Bitcoin e de outras redes cripto.

Além disso, os senadores alertam que tais medidas sufocarão o aspecto inovador das criptomoedas. Eles acreditam que isso enfraqueceria a confiança das pessoas no Estado de direito. Uma parte da carta diz:

“A alteração da interpretação do FinCEN pela administração Biden não só se desvia do precedente legal, mas também mina o espírito empreendedor que impulsiona a proeminência econômica global da América.“

Além disso, a senadora Lummis e o senador Wyden elaboraram sobre o lugar das leis FinCEN na indústria cripto. De acordo com as leis, não existem requisitos de registro para serviços sem custódia na transferência de dinheiro.

Notavelmente, os serviços sem custódia não envolvem qualquer recebimento ou controle direto de ativos digitais. Portanto, a carta argumenta que tais prestadores de serviços não podem estar na categoria de empresas que fazem transferência de dinheiro.

Os senadores também explicaram que os usuários mantêm a custódia e o controle exclusivos sobre as chaves privadas de seus criptoativos. Assim, todas as transações são assinadas e processadas sem interferência de terceiros no dispositivo local do usuário.

Diferença entre software de carteira e financiamento ilícito segundo a Senadora Lummis

Além disso, a senadora Lummis enfatizou a importância de diferenciar entre software de carteira e transações financeiras ilegais. Segundo a senadora, as carteiras digitais servem como bolsas de armazenamento e segurança para os usuários.

Lummis rejeita as afirmações de que as carteiras facilitam atividades criminosas. Assim, ela manteve sua postura de preservar os direitos dos usuários à auto custódia de criptoativos.

A senadora Lummis também reiterou a necessidade de salvaguardar o direito de armazenamento de chaves privadas em carteiras pessoais. Tais práticas impulsionarão o crescimento da indústria cripto e garantirão a sua operação contínua nos termos da lei.

O senador Wyden destacou ainda a necessidade de aplicação da lei contra o uso ilícito de ativos digitais. Segundo o senador, os órgãos governamentais devem ficar atentos a quem pratica lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

No entanto, ele alertou as agências para evitarem trazer interpretações contrastantes da lei em suas operações. Ele observou que tais erros podem atingir desenvolvedores de software na indústria de criptomoedas. Wyden disse: