Senadores dos EUA propõem projeto de lei para combater crimes envolvendo criptomoedas

Os senadores dos EUA Catherine Cortez Masto (Nevada), Charles Grassley (Iowa) e Amy Klobuchar (Minnesota) introduziram um projeto de lei em 2 de agosto para fortalecer a autoridade do Serviço Secreto no combate aos crimes relacionados à criptomoedas.

O projeto de lei, Cyber Crime Act 2024, propõe dar ao Serviço Secreto mais liberdade para investigar crimes relacionados a criptomoedas. Especialmente transações e prevenir crimes cibernéticos transnacionais.

A seguir, vamos explorar as questões que cercam os crimes relacionados a criptomoedas e como os senadores dos EUA planejam enfrentar esse problema.

Considerando que as ameaças relacionadas a criptomoedas somaram mais de US$ 24,2 bilhões em 2023, e mais de US$ 1,38 bilhão foi roubado no primeiro trimestre de 2024, não é surpresa que os senadores dos EUA queiram enfrentar os crimes em cripto.

A preocupação é que as criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas para vários crimes financeiros relacionados à cripto.

Enquanto o Serviço Secreto é encarregado de investigar crimes contra a infraestrutura financeira dos EUA. Os crimes cibernéticos muitas vezes estão fora do seu mandato porque são cometidos por empresas não licenciadas:

O Cyber Crime Act 2024 revisa a lei dos EUA para capacitar o Serviço Secreto a investigar crimes cibernéticos cometidos por instituições não tradicionais e não licenciadas.

Veja como o projeto de lei pretende expandir o mandato do Serviço Secreto:

Essas regulamentações impactarão significativamente o setor de cripto ao aumentar a fiscalização regulatória, melhorar a inovação e a segurança. Além disso, enfatizar a importância de equilibrar segurança e privacidade.

