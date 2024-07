Senadores republicanos dos EUA lutam para tornar o Bitcoin um ativo de reserva estratégica

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O senador Tim Scott enfatizou que um governo republicano apoiaria fortemente o cripto e lidaria com as rigorosas regulamentações cripto.

A legislação da senadora Cynthia Lummis para tornar o Bitcoin um ativo de reserva está em andamento, embora seja improvável que seja aprovada em 2024.

O Bitcoin aumentou 3,10% no último dia, com um aumento de 3,23% em sua capitalização de mercado e um preço atual de US$ 69.582. Se ultrapassar o nível de resistência de US$ 70K, podemos ver um reteste de seu ATH de US$ 74K.

A conferência Bitcoin 2024, realizada de 25 a 27 de julho, foi uma vitória significativa para o Bitcoin ($BTC) e a indústria cripto, com Donald Trump reforçando sua postura pró-Bitcoin.

Além disso, o senador republicano dos EUA Tim Scott ofereceu esperança para aqueles que desejam ver legislação adicional. Segundo ele, um governo liderado por republicanos apoiará a democratização financeira das pessoas através do Bitcoin.

A capacidade de trazer recursos e oportunidades e acesso ao mercado para as pessoas que mais precisam – é disso que se trata o Bitcoin.

– Sen. Tim Scott

Discutindo com a colega senadora Cynthia Lummis, Scott disse que apoiaria a medida de Lummis para criar um ativo de reserva em Bitcoin se ele se tornasse presidente do Comitê Bancário do Senado.

A seguir, vamos explorar esses pontos e ver por que a conferência deste ano pode preparar o terreno para uma revolução cripto.

‘Derrubar os obstáculos’ para regras e regulamentações cripto

A posição do senador Tim Scott é facilitar a participação cripto de todos os americanos, independentemente de sua situação financeira.

Ele também enfatizou que “a tributação e a regulamentação não devem sufocar a inovação“, um ponto comum apoiado por Donald Trump e pela senadora Cynthia Lummis.

Enquanto muitos estavam entusiasmados com a abordagem sem restrições de Scott em relação ao cripto, outros levantaram uma questão sensata: “As regulamentações não existem por uma razão?”

Os golpes cripto estão em alta, especialmente através de IA e redes sociais. Com regulamentações mais frouxas, não seria mais fácil para atores mal-intencionados especular sobre usuários honestos?

Um usuário enfatiza isso no post do senador no X, destacando o potencial lado negativo de diminuir as regulamentações cripto de forma imprudente.

Por outro lado, os EUA permanecem um dos maiores fiscalizadores do cripto, sendo o único país a tomar ações ativas contra grandes empresas cripto como a Binance.

Bitcoin como ativo de reserva estratégica – Provavelmente não virá em 2025

A senadora Cynthia Lummis é bem conhecida por sua postura pró-Bitcoin e está por trás da legislação para tornar o Bitcoin um ativo de reserva.

Embora ela não tenha abordado isso durante a conferência, o senador Tim Scott prometeu que, se ele se tornasse presidente do Comitê Bancário do Senado, ele apoiaria totalmente a legislação.

O Congresso ainda não discutiu a legislação cripto – enquanto a Câmara aprovou alguns projetos de lei, o Senado os estagnou. Isso torna um ativo de reserva em Bitcoin em 2024 improvável.

No entanto, a situação parece promissora, pois a base já está lá. Embora sejam necessárias longas negociações, o futuro do Bitcoin nos EUA parece brilhante.

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy (o maior detentor de $BTC), afirmou que os EUA deveriam comprar US$ 4M em $BTC para preparar o Tesouro para um potencial ativo de reserva em $BTC. Cathie Wood, CEO da ARK Invest, concordou e apoiou um potencial ativo de reserva em $BTC.

Robert F. Kennedy (candidato presidencial independente) também prometeu um ativo de reserva em $BTC se ele vencer as eleições.

Isso mostra a presença apolítica do cripto nas eleições dos EUA, já que todos reconhecem sua importância para seus eleitores, independentemente de seu espectro político.

Isso inclui candidatos democratas, que instaram os líderes do partido a serem mais favoráveis ao cripto. Mostrando o reconhecimento subjacente de que o cripto se tornou um ponto focal para muitas pessoas.

O futuro do cripto pós-2024 parece promissor

$BTC aumentou 3,10% nos últimos dias, aproximando-se do nível de resistência de US$ 70K. O mercado atualmente mostra sinais saudáveis de alta, possivelmente apontando para uma subida rápida em breve.

A conferência Bitcoin 2024 cimentou a importância do cripto na política dos EUA, prometendo um futuro brilhante para os ativos digitais, especialmente se o Bitcoin se tornar um ativo de reserva.