Será que WienerAI será o próximo ScottyAI?

A temporada das meme coins está em pleno vapor, com um novo projeto sendo lançado neste mês. Apenas alguns minutos após o lançamento de sua pré-venda, ele arrecadou mais de US$ 100 mil e desde então mais que dobrou seu preço.

Trata-se do WienerAI ($WAI), uma meme coin com inteligência artificial similar ao ScottyAI ($SCOTTY), a criptomoeda que dobrou de valor em apenas seis dias após sua listagem.

Assim como o ScottyAI, o WienerAI é uma meme coin inspirada em cachorros com capacidades de inteligência artificial. De acordo com os desenvolvedores, o projeto é “infinitamente escalável” e, como um token ERC-20, possui interoperabilidade nativa com dApps.

O WienerAI cresceu 133%, passando de US$ 0,0003 para US$ 0,0007 em apenas 15 dias desde o início da pré-venda.

Este projeto combina dois nichos populares entre entusiastas de criptomoedas: meme coins e inteligência artificial. Tokens meme têm apresentado um desempenho sólido recentemente, com moedas como $BOME e $WIF registrando ganhos de 8x e 18x após a listagem.

A pergunta que fica é: WienerAI seguirá o lançamento bem-sucedido do ScottyAI? Vamos explorar mais sobre isso abaixo.

WienerAI pode repetir o desempenho pós-listagem do ScottyAI?

O preço do ScottyAI no lançamento foi de US$ 0,008595. Em apenas quatro horas, ele atingiu US$ 0,0178 (+107%) e manteve-se entre US$ 0,015 e US$ 0,013 por quatro dias consecutivos.

Em seguida, houve uma queda para US$ 0,012, mas o token alcançou uma máxima histórica de US$ 0,03 dois dias depois, em 27 de abril. Depois disso, o $SCOTTY se estabilizou na faixa de US$ 0,017 a US$ 0,018 por mais cinco dias antes de começar uma tendência de baixa.

No geral, os investidores da pré-venda potencialmente obtiveram entre 50% e 264% de lucro em apenas 13 dias desde que o ScottyAI foi listado.

O WienerAI compartilha várias semelhanças com o $SCOTTY:

Natureza meme e fundamentos de inteligência artificial

Tokens ERC-20 na rede Ethereum

Capacidades de staking com APY atraente

Alocação de tokens considerável para liquidez (10%)

Auditorias de segurança realizadas pela Coinsult

Campanha de marketing semelhante (construção de uma base de seguidores leais)

Com isso em mente, é possível que o WienerAI alcance resultados promissores após a listagem, dependendo do sentimento da comunidade e do interesse dos investidores.

WienerAI ($WAI) – Levantou mais de US$ 370 mil e dobrou seu preço

A pré-venda do WienerAI foi lançada em 11 de abril e os investidores já staked mais de 550 milhões de tokens, com um APY de 1.888%.

O projeto almeja se tornar o líder entre todas as meme coins de cachorro, construindo um ‘Exército de Salsichas’ de apoiadores leais. O mascote Teckel atraiu mais de 4.400 seguidores no X e 1.200 no Telegram.

$300K! Wiener Woofs! Our Sausage Squad Is Unstoppable! 🌭🚀 pic.twitter.com/Ng3ii6WZcy — WienerAI (@WienerDogAI) April 24, 2024

Após a pré-venda, será o lançamento do $WAI em CEXs e DEXs. Além disso, serão alocados 6,9 bilhões de tokens para liquidez, garantindo uma experiência de negociação tranquila.

Além disso, a indústria de criptomoedas tem demonstrado desempenho positivo ao longo do último ano, especialmente com o recente halving do Bitcoin.

O valor de mercado total aumentou 99,15% ano a ano e o volume de negociação nos últimos dias mostra um padrão semelhante. Isso indica que os investidores de criptomoedas estão em modo de compra, o que pode ser uma boa oportunidade para tokens emergentes como o WienerAI.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o WienerAI e avaliar se ele se ajusta ao seu portfólio.

Considerações finais

Com base no sentimento da comunidade e em sua semelhança com o ScottyAI, o WienerAI apresenta um potencial promissor, o que pode se refletir em uma pré-venda e lançamento bem-sucedidos.

Se irá seguir os passos do ScottyAI e dobrar de valor após a listagem, ainda vamos descobrir. No entanto, meme coins são investimentos de alto risco devido à sua volatilidade. Portanto, faça sua própria pesquisa de forma responsável e nunca invista mais do que pode perder.