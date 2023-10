Shiba Inu lança conta no LinkedIn para seu Blockchain L2 Shibarium

A equipe Shiba Inu lançou recentemente uma conta no LinkedIn para a rede blockchain L2 da memecoin, o Shibarium.

O administrador da comunidade do Shiba Inu, RagnarShib, usou a plataforma X para revelar os últimos desenvolvimentos relacionados à rede. A última mudança ocorreu no momento em que as transações diárias da rede aumentaram mais de 200% em 24 horas.

Shibarium chega a quase todas as plataformas de mídia social após o lançamento da conta do LinkedIn

Em sua postagem, o administrador do SHIB observou que o Shiba Inu agora tem duas contas oficiais no LinkedIn. A primeira conta é dedicada ao projeto Shiba Inu Metaverse, Shib: the Metaverse, enquanto a outra é para o Shibarium.

Além disso, RanarShib incluiu o link para a conta oficial do Shibarium no LinkedIn em sua postagem. O administrador incentivou os fãs de Shiba Inu a seguir a página do LinkedIn para receber atualizações interessantes sobre o mundo profissional.

We have now official linkedin accounts for Shibarium and for the Metaverse.

I’m posting the one for Shibarium now. ✨✨✨Attention Army! Please follow our official shibarium LinkedIn page for interesting updates revolving around the professional world!

🚀🚀🚀🚀🌎🌎🌎🌎… — RagnarShib.eth (@RagnarShiba) October 16, 2023

Agora temos contas oficiais do LinkedIn para Shibarium e para o Metaverso.

Estou postando a do Shibarium agora. ✨✨✨Atenção Exército! Siga nossa página oficial do shibarium no LinkedIn para atualizações interessantes sobre o mundo profissional!

🚀🚀🚀🚀🌎🌎🌎🌎… -RagnarShib.eth (@RagnarShiba) 16 de outubro de 2023

O lançamento da nova conta do LinkedIn cria uma conta oficial completa do Shibarium em todas as principais plataformas de mídia social. No início do ano, Shytoshi Kusama, desenvolvedor líder do Shiba Inu, lançou um canal no Telegram para o Shibarium.

Além disso, a equipe SHIB criou uma conta para a rede L2 na plataforma de mídia social X. Enquanto isso, o canal Discord oficial do Shibarium possui quase quinze mil membros.

O ritmo crescente e a adoção do blockchain Shiba Inu L2 tornam necessário que a equipe do projeto expanda sua presença em diferentes plataformas de mídia social. Isto constitui a visão por trás do lançamento da conta do LinkedIn para o Shibarium.

Aviso sobre conta do LinkedIn do Shiba já havia sido feito

Perceba que RagnarShiba já havia emitido um aviso às exchanges de criptomoedas, afirmando que o Shiba Inu não tinha conta oficial no LinkedIn durante o período.

O aviso veio após vários alertas de algumas exchanges de criptomoedas indicando as ofertas que receberam para listar a versão Fantom chain do SHIB.

SHIB HAS NO OFFICIAL LINKEDIN

One more thing that I want to make aware mostly to Exchanges. I continue receiving messages from listing managers from exchanges telling me they are receiving offers to list SHIB in the Fantom chain. There’s no FTM version of SHIB and there’s no… — RagnarShib.eth (@RagnarShiba) October 10, 2023

O SHIB NÃO TEM LINKEDIN OFICIAL

Mais uma coisa que quero deixar claro principalmente para Exchanges. Continuo recebendo mensagens de gerentes de listagem de corretoras informando que estão recebendo ofertas para listar SHIB na rede Fantom. Não existe uma versão FTM do SHIB e não há… -RagnarShib.eth (@RagnarShiba) 10 de outubro de 2023

Segundo Ragnar, os iniciadores das mensagens alegaram fazer parte do Shiba Inu, o que o levou a emitir um aviso, onde ele destacou que o Shiba Inu ainda não tinha uma conta oficial no LinkedIn.

Além disso, Ragnar afirmou que a conta existente de Shiba Inu na plataforma era exclusivamente para Shib: The Metaverse e sob a gestão de Marcie Jastrow.

Shibarium registra aumento de mais de 200% nas transações diárias

O blockchain Shiba Inu L2 testemunhou um enorme crescimento no fluxo de transações desde seu início em meados de agosto. De acordo com dados do Shibarium Explorer Shibariumscan, o Shibarium testemunhou um aumento na atividade, resultando em mais de 3,488 milhões de transações totais na rede.

Notavelmente, as suas transações diárias aumentaram espantosos 202%, aumentando de 10.940 para 33.050 nas últimas 24 horas. Em meio ao aumento no nível de atividade, o Shibarium mantém um tempo médio de bloqueio de 5 segundos na rede.

Um dos principais fatores que contribuem para o recente aumento de atividades do Shibarium é o lançamento do Sharbi Token (SHARBI).

De acordo com sua programação, a equipe Sharbi lançou no Shibarium por meio da listagem no Marswap DEX no dia 16 de outubro às 21h UTC. Após o lançamento, vários fãs do SHIB foram até o DEX para usar a memecoin por meio do Shibarium.