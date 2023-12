Shytoshi Kusama, desenvolvedor líder do Shiba Inu, assume posição importante em pesquisa da Kucoin

Uma das principais exchanges de criptomoedas, a KuCoin, lançou uma pesquisa que gerou diversas reações na comunidade cripto. Uma das respostas de personalidades relevantes do setor veio do principal desenvolvedor do Shiba Inu, Shytoshi Kumasa.

No entanto, Kusama assumiu uma posição abrangente na pesquisa, representando uma indicação fundamental.

KuCoin lança uma pesquisa explorando opiniões sobre projetos da camada 2 e criptomoedas com temática de meme

A KuCoin apresentou a pesquisa para determinar a opinião de mercado da maioria dos entusiastas de criptomoedas. Em sua recente postagem sobre a plataforma X, a exchange questionou a preferência dos traders e investidores de criptomoedas em relação aos produtos cripto.

As opções estão entre projetos da camada dois e criptoativos com a temática de meme (memecoins). A KuCoin tuitou: “Moedas da camada 2 ou memecoins?”. Ademais, adicionou um emoji que refletia sua curiosidade sobre as opções.

A postagem da exchange atraiu diversas respostas de muitos membros de diferentes comunidades cripto. Alguns comentários podem ser considerados caso a corretora esteja atenta às opiniões dos investidores sobre suas possíveis listagens.

Portanto, as sugestões dos clientes podem levar à escolha de mais ativos da camada 2 ou memecoins.

No entanto, outra linha de interpretação apontou que a KuCoin busca opiniões sobre as principais preferências de investimento da maioria dos participantes no mercado cripto. Algumas respostas tinham um tom profundo ao sugerir seus produtos para a exchange.

O desenvolvedor líder do Shiba Inu dá uma resposta fundamental

Em meio às respostas, o desenvolvedor líder do Shiba Inu, Shytoshi Kusama, escolheu uma resposta abrangente no tweet da KuCoin. Em vez de escolher um, o desenvolvedor respondeu “AMBOS”.

A resposta de Kusama à pesquisa da corretora indicou que ele escolheu um equilíbrio para projetos de camada 2 e tokens cripto com a temática de memes.

O novo blockchain do Shiba Inu, o Shibarium, funciona como uma rede de camada dois que aumenta a escalabilidade das transações. Ele usa o Bone (BONE), uma das moedas do ecossistema SHIB, como token de gás.

Além disso, o Shiba Inu foi criado como um criptoativo com a temática de meme para inspirar os entusiastas deste tipo de comunicação no mercado.

No entanto, registrou crescimentos e desenvolvimentos significativos ao longo do tempo que o reposicionaram como um projeto com diversas utilidades. Essas posições do Shiba Inu e seu blockchain de camada 2 apoiam o tom da resposta de Kusama.

Notavelmente, a exchange de criptomoedas KuCoin ainda não listou o token Bone (BONE) em sua plataforma. Portanto, a posição de Kusama poderia sugerir que a exchange deveria considerar apoiar o BONE, que é um token de camada 2.

Além disso, a maioria das respostas exigia que a KuCoin listasse o BONE na negociação como uma jogada emocionante para o Exército SHIB. Um dos fãs de cripto afirmou: