SNX, GMX e LINK lideram ganhos em criptomoedas em setembro de 2023

A capitalização total do mercado de criptomoedas em 6 de setembro é de $1,08 trilhão. A principal criptomoeda, o Bitcoin, está sendo negociada a $25.581 no mesmo período, com uma leve queda em seu preço nas últimas 24 horas. Além disso, ele registrou uma queda de 6,4% nos últimos sete dias, indicando uma possível tendência de baixa no mercado.

No entanto, apesar desse declínio, algumas altcoins ainda estão mostrando sinais otimistas, impulsionadas por desenvolvimentos progressivos em seus ecossistemas e pelo sentimento positivo dos investidores. Dessa forma, SNX, GMX, LINK, BTCBSC e WSM estão entre os principais criptomoedas para destaque de hoje.

Assim, vamos examinar os fatores por trás do impulso otimista dessas criptomoedas.

Synthetix (SNX) – Principal protocolo de liquidez descentralizada

No dia 6 de setembro, o preço do SNX estava $2,34, representando um aumento de 5,7% em seu preço nas últimas 24 horas. Além disso, seu aumento de preço nos últimos sete dias é de 21,1%, confirmando um retorno dos compradores.

Por isso, vamos olhar de perto possíveis eventos relacionados à rede, que estão impulsionando os ganhos no preço do SNX hoje.

Adoção da versão 3 do Synthetix impulsiona os ganhos no preço do SNX

A Versão 3 do Synthetix está ativa, criando agitação no mundo das criptomoedas. Isso porque este protocolo multi-cadeia supera a maioria dos protocolos DeFi. Além disso, ele facilmente sincroniza múltiplas redes.

Essa atualização promove a visão de liquidez compartilhada, onde os tokens SNX podem se mover facilmente em várias redes EVM. Além disso, a utilidade impulsiona o crescimento do ecossistema e provavelmente promove os ganhos de preço dos tokens SNX.

A negociação do SNX está próxima da resistência de $2,35

Fonte: Tradingview.com

O SNX está em uma tendência de alta, marcada por cinco velas (candles) verdes consecutivas no gráfico diário. A vela verde formou uma longa sombra superior que ultrapassou o nível de resistência de $2,35, à medida que os compradores buscavam continuar a tendência positiva.

Além disso, o SNX encontrou um sólido suporte no nível de resistência de $2,14, demonstrando uma pressão de compra significativa para o token. Observa-se também que o SNX está sendo negociado próximo à faixa superior da Bollinger Band (BB).

As bandas em expansão indicam que os compradores provavelmente continuarão acumulando posições.

O Índice de Força Relativa (RSI), com um valor de 59,61, está saindo da zona neutra e se aproximando da região de sobrecompra, que começa em 70. Se o SNX ultrapassar o nível de resistência de $2,35, ele entrará na zona de sobrecompra.

O Moving Average Convergence/Divergence (MACD) está acima de sua linha de sinal, exibindo um sinal de compra confirmado pelas barras do histograma verde. Dessa forma, é provável que o SNX continue sua tendência de preço positiva nos próximos dias.

GMX (GMX) – Principal DEX para negociação perpétua e futuros

O preço do GMX em 6 de setembro está flutuando em torno de $33,4, com um aumento de 2,6% nas últimas 24 horas.

Apesar dos pequenos ganhos de hoje, o GMX perdeu 11,7% de seus ganhos nesta semana. Assim, este é um sinal de que os vendedores ainda estão ativos no mercado. No entanto, alguns desenvolvimentos na rede têm o potencial de mudar a tendência para o lado positivo.

Lançamento da versão Beta do GMX provavelmente está impulsionando os ganhos de preço

O lançamento da versão Beta do GMX no Arbitrum provavelmente está contribuindo para os ganhos em seu ecossistema.

Novos ativos estão disponíveis para negociação, com a possibilidade de usar diversos tipos de garantias. Além disso, oferece uma execução de negociações mais rápida e precisa.

Segundo os desenvolvedores, em 4 de setembro, houve uma análise detalhada dos riscos, oportunidades e possíveis problemas relacionados à versão 2. O objetivo era proteger os fundos dos usuários.

Dessa forma, essa medida provavelmente sustentará os ganhos de preço do GMX no futuro.

GMX ainda sofre pressão dos vendedores, haverá uma reversão?

Fonte: Tradingview.com

O GMX está mostrando sinais de uma recuperação leve, com a formação de duas velas verdes consecutivas no gráfico diário. No entanto, o tamanho reduzido dessas velas sugere que a atividade de negociação para o ativo está limitada.

Atualmente, o GMX enfrenta resistência bearish no nível de preço de $34,2, após encontrar suporte em $31,4. Ele está sendo negociado próximo à banda inferior de Bollinger, o que confirma que os vendedores estão ativos no mercado e tentando forçar uma queda adicional no preço do ativo.

O valor do RSI é 31,62, próximo à região de sobrevenda de 30, mas está em ascensão, o que confirma um retorno dos compradores ao mercado. O MACD acima da linha de sinal sugere que os compradores provavelmente se reunirão em breve. Além disso, as barras de Histograma verdes, que estão gradualmente se formando no gráfico, apoiam essa previsão.

No entanto, uma quebra acima do nível de preço de $34,2 servirá como confirmação para futuros aumentos de preço.

Chainlink (LINK) – Camada de contratos inteligentes

O LINK está sendo negociado a $6,17, apresentando um pequeno aumento de 1,1% nas últimas 24 horas. Além disso, seu ganho de preço na última semana é de 1,9%, indicando uma atividade de compra moderada para o ativo.

Contudo, embora o LINK esteja mostrando ganhos de preço modestos, desenvolvimentos recentes na rede podem atrair mais investidores e potencialmente alterar a trajetória de preço.

O marketplace de NFTs LooksRare integra o Chainlink VRD para selecionar vencedores no sorteio YOLO On-chain, aumentando sua utilidade

Em 4 de setembro, a Chainlink anunciou a integração da Chainlink Verifiable Random Function (VRF) na plataforma de NFTs looksRare. O objetivo é assegurar que a seleção de vencedores no sorteio seja justa e transparente.

Essa integração é crucial para prevenir manipulação, manter a integridade dos dados e garantir transparência na plataforma. Ela fornece uma fonte de prova criptográfica que promove confiança e equidade dentro do ecossistema, o que provavelmente impulsionará o preço das tokens LINK nas próximas semanas.

Além disso, a Lekker Finance anunciou a integração do CCIP da Chainlink como o padrão da indústria para interoperabilidade entre cadeias em sua plataforma. Segundo a Lekker Finance, a Chainlink tem um histórico comprovado de manter os mais altos padrões de segurança e confiabilidade na indústria de criptomoedas. Essa recomendação provavelmente atrairá mais usuários para o ecossistema LINK e contribuirá para o aumento de seu preço.

LINK se aproximando do nível de resistência de $6,3

Fonte: Tradingview.com

O LINK apresenta um momento otimista no gráfico diário, evidenciado pela segunda vela verde. O ativo encontrou suporte crítico no nível de preço de $5,9 e se aproximou do nível de resistência de $6,3. Uma quebra acima desse nível confirmará a tendência de alta para o ativo.

O valor do RSI é 45,96, saindo da zona neutra à medida que os compradores exercem mais pressão sobre seu preço. Além disso, o MACD está subindo acima de sua linha de sinal, exibindo um sinal de compra, e as barras de Histograma verdes confirmam a mudança para um sentimento mais positivo.

No entanto, o LINK ainda está abaixo de suas Médias Móveis Simples (SMA) de 50 dias e 200 dias, o que indica um sentimento de baixa a longo prazo. É provável que o LINK continue a ser negociado na zona neutra até que quebre acima do nível de resistência de $6,3.

Bitcoin BSC (BTC BSC) – A Próxima Revolução das Criptomoedas

O Bitcoin BSC é um projeto que se baseia na Smart Chain BSC para oferecer aos investidores de criptomoedas uma segunda oportunidade de ingressar em um ecossistema semelhante ao do Bitcoin, embora único em sua própria maneira. O BTCBSC, um token BEP-20, é a moeda de utilidade que alimenta as atividades nesta plataforma e desbloqueia benefícios interessantes para seus detentores.

O Bitcoin BSC se afasta do antigo modelo de recompensa baseado em prova de trabalho, enfatizando o staking como um método ecologicamente correto para recompensar seus detentores e investidores.

Além disso, ele replica o fornecimento total e a faixa de preço do Bitcoin em abril de 2011, proporcionando aos usuários outra oportunidade de participar de um projeto semelhante.

O BTCBSC oferece uma alternativa viável com um preço de $0,99. Além disso, o Bitcoin BSC confia na Smart Chain BSC devido às suas características que tornam o projeto mais eficiente.

A Smart Chain BSC é a rede de transações preferida para a maioria dos usuários, devido aos custos mais baixos de taxas de gás e maior velocidade em comparação com o Ethereum. Os custos reduzidos são muito benéficos para o ecossistema do Bitcoin BSC. Além disso, os usuários podem facilmente acessar o BTCBSC por meio de dApps como Trust Wallet e MetaMask.

As pré-vendas e a estrutura de tokenomia apresentam grande potencial

O BTCBSC limita sua oferta total a 21 milhões de tokens, compartilhando semelhanças com o Bitcoin e provavelmente criando escassez, impulsionando assim seu valor. Assim, a pré-venda conta com 6,125 milhões desses tokens.

Além disso, o limite mínimo é de 4 milhões de tokens e o limite máximo é de 6,125 milhões. Os compradores de BTCBSC só podem processar uma compra mínima de $10 em tokens.

A pré-venda ocorre em duas fases. A fase inicial visa o limite mínimo de 4 milhões de tokens como meta, com cada token valendo $0,99. Além disso, a fase secundária abrange a venda de mais 2,125 milhões de tokens BTCBSC para atingir o valor máximo de $6,125 milhões.

Curiosamente, todos os tokens não vendidos após a listagem irão para o contrato de staking do Bitcoin BSC para manter a oferta fixa de 21 milhões. Os usuários podem comprar BTCBSC com ETH, USDT ERC-20, usar BNB, USDT (BEP-20) ou ainda um cartão.

Quando as pré-vendas terminarem, todas as compras feitas por meio do endereço do contrato ETH serão transferidas para o contrato de pré-venda do BNB, enquanto as reivindicações de tokens continuarão na rede BSC.

A expectativa é de uma valorização de preço do BTCBSC assim que ele for listado em exchanges e ganhar maior adoção global.

Staking e seus benefícios para os detentores de BTCBSC

Os detentores de BTCBSC podem escolher a opção de compra e staking para desfrutar de recompensas adicionais. Seu cronograma de recompensas espelha de perto o plano de emissão de 120 anos do Bitcoin.

Além disso, o BTCBSC mantém um processo de confirmação de bloco semelhante ao do Bitcoin, embora ambos os projetos não sejam afiliados. Os participantes ganham recompensas diretamente proporcionais à sua participação no pool de staking e à APY atual.

Esse modelo de incentivo promove a descentralização, o envolvimento da comunidade e o crescimento. O staking do Bitcoin BSC elimina o calor e o consumo de energia de outros modelos antigos que dependem do mecanismo de prova de trabalho (PoW).

Wall Street Memes (WSM) – A Revolução da Comunidade Contra o Capitalismo

Wall Street Memes é uma revolução temática de meme coins contra o capitalismo desenfreado, promovendo o triunfo da internet sobre o monopólio.

Dessa forma, com base no whitepaper, o objetivo é capacitar os traders de varejo e provocar uma mudança no cenário financeiro tradicional. Assim, o Wall Street Memes utiliza memes divertidos para unir sua comunidade e iniciar a jornada rumo à liberdade financeira.

Tokenomics do Ecossistema

O tokenomics do Wall Street Memes dedica 50% do fornecimento total a empreendimentos de marketing, 30% a recompensas para a comunidade e 10% à liquidez em exchanges centralizadas. Além disso, 10% fornecerá liquidez em exchanges descentralizadas.

O ecossistema WSM está fazendo a transição de apenas meme coins para incluir utilidades como staking e projetos de NFT.

O WSM oferece um recurso de compra e staking para conter a inflação em seu ecossistema e promover o valor de longo prazo dos tokens WSM. Além disso, o WSM opera na rede Ethereum, tornando-se compatível com o padrão ERC-20.

O recurso de staking assemelha-se ao staking do Ethereum, sendo um método ecologicamente correto para oferecer recompensas adicionais aos usuários.

Em 6 de setembro, aproximadamente 284 milhões de tokens WSM foram staked, indicando um crescente interesse por parte dos investidores no projeto. Os tokens WSM são negociados a uma taxa de APY de 70%, uma taxa de recompensa significativa que impulsiona o aumento do staking na plataforma.

Além disso, as recompensas de staking são distribuídas com base na porcentagem de tokens do investidor comprometidos com o pool de staking e na APY vigente.

A Pré-venda do WSM Encerrará em Menos de Um Mês

A pré-venda do WSM está avançando rapidamente, com apenas 20 dias restantes para sua conclusão e sua subsequente listagem em exchanges de criptomoedas de primeira linha. A pré-venda já arrecadou mais de $25 milhões, indicando um crescente interesse na comunidade de criptomoedas.

Cada token WSM vale $0,0337, e os usuários podem adquirir os tokens conectando uma carteira de criptomoedas segura e concluindo o processo com ETH, BNB ou USDT. Além disso, está disponível a opção de compra com cartão bancário.

Outro fator que impulsiona o valor do WSM são os NFTs Wall St Bulls

A coleção de NFTs Wall St Bulls representa outro investimento valioso dentro do ecossistema, permitindo que os usuários diversifiquem suas carteiras de investimento. Essa coleção abriga 10.000 NFTs únicos na blockchain Ethereum.

Usuários que possuem esses NFTs podem negociá-los no Mercado de Opções para obter lucro. Além disso, esses touros (bulls) concedem aos usuários acesso gratuito a coleções de NFTs pertencentes ao projeto WSM, como The Wall Street Assets e Interns.

O Wall Street Memes tem planos de lançar em breve uma loja de produtos, onde os usuários poderão representar a marca com bonés, camisetas, moletons e canecas personalizados. Essa linha de roupas também contribuirá para aumentar a diversão e a coesão na comunidade.

Após a listagem na exchange, o foco se volta para iniciativas de capacitação da comunidade. Os usuários poderão acessar uma Comunidade Exclusiva para obter benefícios adicionais, como atualizações de alta qualidade e interações com outros membros.

Em seguida, o foco será direcionado para alcançar uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão, a fim de recompensar os investidores e liberar todo o potencial da comunidade.

Os desenvolvedores também têm planos de aumentar a liquidez e expandir o alcance e a adoção global, impulsionando o rápido crescimento do ecossistema Wall Street Meme.

Conclusão

Os maiores ganhadores em 6 de setembro demonstraram notável resistência ao rally, superando a queda geral do mercado. Alguns investidores mais avessos ao risco podem considerar a opção de adquirir criptomoedas em pré-venda para diversificar suas carteiras, além de comprar estes tokens antes de um possível aumento de preço.

No entanto, é importante que os investidores compreendam que todas as criptomoedas carregam riscos associados, e os traders devem realizar pesquisas e aplicar técnicas de gerenciamento de riscos de forma prudente.