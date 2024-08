$SOL sobe enquanto SEC recua em ação para classificar criptomoedas como valores mobiliários

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) retirou sua alegação de classificar Solana ($SOL), Cardano ($ADA) e Polygon ($MATIC) como valores mobiliários no processo contra a Binance.

A SEC tem 30 dias a partir da ordem de agendamento do tribunal para apresentar sua moção de emenda.

Após a notícia, $SOL caiu 5%, enquanto $ADA e $MATIC perderam 4% e 1%, respectivamente, em 24 horas.

Em uma reviravolta, a SEC reverteu seu pedido de classificar certas criptomoedas como valores mobiliários, incluindo $SOL, $ADA e $MATIC.

Esse novo desenvolvimento pode oferecer algum alívio sobre a incerteza regulatória que envolve as criptomoedas afetadas.

Essa postura mais branda surge após uma recente decisão judicial que rejeitou a alegação da SEC de que as vendas secundárias de $BNB (token da Binance) constituem valores mobiliários. Após essa notícia, o preço do $BNB subiu 1,8%.

A seguir, vamos explorar o que isso significa para as criptomoedas afetadas.

SEC retira pedido de classificação de valores mobiliários

Em um processo contra a Binance em junho de 2023, a SEC solicitou uma decisão legal para definir certas criptomoedas, incluindo $SOL, $ADA e $MATIC, como valores mobiliários.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

No entanto, no dia 30 de julho, a SEC apresentou uma nova ordem judicial, indicando seu desejo de retirar o pedido anterior. No mesmo dia, a SEC e a Binance chegaram a um acordo, dando à SEC 30 dias a partir da ordem do Tribunal para alterar a queixa. Esse breve alívio dá tempo para ambas as partes negociarem e, possivelmente, resolverem a questão.

Ao reverter a classificação, a SEC gerou conversas de que o movimento pode beneficiar o lançamento de ETFs de Solana.

$SOL sobe apesar do sentimento misto do mercado

Em 29 de julho, $SOL atingiu um pico de quatro meses de US$ 193, subindo 16% desde 25 de julho. No entanto, o preço caiu para US$ 176 após a notícia da reversão da SEC.

$ADA e $MATIC também registraram perdas nos últimos dias de 0,28% e 1,15%, respectivamente.

As preocupações dos investidores sobre o desfecho das ações da SEC podem estar impactando a queda nos preços dessas criptomoedas.

No entanto, o preço de $SOL subiu novamente para US$ 183. Sugerindo que o mercado acredita que a decisão da SEC ajudará a esclarecer as regulamentações sobre criptomoedas.

Conclusão

Embora essa notícia ofereça alguma esperança, outras ações da SEC tiveram sérias consequências, como a Rebolut e a Robinhood removendo da listagem os tokens visados, citando riscos regulatórios.

Por fim, a situação é imprevisível, e é possível que a SEC mude suas alegações novamente com base nos desenvolvimentos do mercado e em futuras análises jurídicas.