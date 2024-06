Solana Actions tornam blockchain mais acessível: Boas notícias para $SOL e $SEAL

A Solana acaba de lançar as Actions, APIs que permitem integrar transações blockchain em qualquer ambiente da internet. Agora, você pode comprar um NFT no X em vez de no OpenSea ou enviar $SOL via mensagem de texto.

Actions são um grande passo para a adoção de criptomoedas e beneficiarão todos os tokens da Solana. Ao remover a barreira de entrada dos aplicativos de criptomoedas dedicados, a Solana irá impulsionar a adoção em larga escala de seu ecossistema fora da comunidade cripto.

Today, we connect Solana to the entire internet. Vote, Donate, Mint, Swap, Pay — use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a — Solana (@solana) June 25, 2024

A seguir, vamos explorar a atualização Solana Actions e o que ela significa para toda a rede.

Sobre a Solana Actions

Normalmente, você precisa de um aplicativo específico para realizar transações on-chain, seja trocando tokens, comprando NFTs ou votando em propostas de governança. Os recém-chegados frequentemente acham interfaces complexas e termos técnicos como ‘taxas de gás’ e ‘protocolos blockchain’ intimidantes, o que tende a confinar a adoção de criptos a usuários com conhecimentos técnicos.

Além disso, as transações cripto são irreversíveis. As apostas são altas, então as pessoas com medo de cometer erros continuam usando aplicativos financeiros tradicionais.

A Solana visa tornar os pagamentos em criptomoedas mais acessíveis e simplificar a curva de aprendizado para pessoas que não estão familiarizadas com o mercado. Portanto, as Actions permitem que você execute transações de qualquer plataforma através de botões nativos, códigos QR ou links.

No entanto, a Solana Actions não se limitam a pagamentos. Você pode votar, fazer staking, trocar, mintar – qualquer coisa que você possa fazer on-chain, agora pode fazer off-chain.

Impacto no ecossistema

Em breve, poderemos ver as Solana Actions em todas as nossas plataformas favoritas, do Discord à Amazon, facilitando a execução de transações. Porém, há um pré-requisito – você só pode fazer isso na cadeia Solana, o que significa que você precisa de tokens do ecossistema Solana.

$SOL tem sido otimista este ano, com um aumento de preço de 709% em comparação com 79% do $ETH e 102% do $BTC. Assim, o aumento da demanda irá impulsionar ainda mais o valor de $SOL, potencialmente ajudando-o a recuperar os US$ 200, que atingiu em março. Além disso, isso pode criar um efeito cascata em toda a rede.

Várias meme coins e utilitárias da Solana experimentaram crescimento explosivo em 2024:

$WIF por 1,093%

$BONK por 5,951%

$BOME por 913%

$POPCAT por 2,786%

$LINK por 127%

$RNDR por 258%

$AR por 403%

Solana Actions, juntamente com a recente atualização de compressão ZK que melhora a escalabilidade e minimiza os custos de transação, podem redefinir a experiência do usuário blockchain. O desenvolvimento de um ETP $SOL é outro tijolo na ponte entre o Web3 e as finanças tradicionais, com o $SOL no centro.

Considerações finais

Atualizações dessa escala realmente mudam a forma como interagimos com o blockchain e são um grande salto para toda a comunidade cripto, particularmente para o ecossistema Solana. Ou seja, ao fornecer aos desenvolvedores as ferramentas para criar experiências blockchain amigáveis ao usuário, a Solana abre caminho para a adoção em massa.