Solana: Volume diário aumenta 83,41% e projeto GameFi Mega Dice se destaca

O volume de negociação de 24 horas e o Valor Total Bloqueado (TVL) da Solana aumentaram 83,41% e 10,25%, respectivamente.

O TVL da rede alcançou US$ 5,3 bilhões, indicando um influxo de investimentos em projetos GameFi e DeFi baseados em Solana.

Condições de mercado positivas provavelmente irão impulsionar o crescimento de projetos Solana, como o Mega Dice ($DICE), que levantou US$ 1,65M na pré-venda.

Solana tem experimentado um crescimento notável, com um aumento de 83,41% no volume diário de negociação e um aumento de 16% no valor na última semana, elevando seu preço para perto de US$ 180.

Impulsionando ainda mais o status da Solana, seu TVL atingiu US$ 5,24 bilhões – um nível não alcançado desde janeiro de 2022.

O aumento no preço e no TVL da rede sinaliza uma perspectiva positiva para projetos DeFi e GameFi baseados em Solana, como o Mega Dice ($DICE), que levantou US$ 1,65M na pré-venda.

TVL semanal da Solana sobe +10,25%

Entre as cinco principais criptomoedas por valor de mercado, Solana experimentou o maior ganho esta semana, com um aumento de 16%. Em comparação, o Bitcoin subiu cerca de 7%, BNB 6%, Ethereum 3% e o preço do Tether enfraqueceu ligeiramente (apesar de ser uma stablecoin).

Solana possui um valor de mercado de US$ 83 bilhões, ficando atrás do Bitcoin (US$ 1,32 trilhões), Ethereum (US$ 418 bilhões), Tether (US$ 114 bilhões) e BNB (US$ 86 bilhões).

Atualmente cotado a US$ 179, o analista de cripto conhecido como Captain Fabik acredita que o preço do $SOL pode chegar a US$ 1.000 durante o próximo mercado de alta.

I believe $SOL #Solana will hit the $1,000 mark in the upcoming Bullish Rally…✍️ pic.twitter.com/YKSGrmsgiq — Captain Faibik (@CryptoFaibik) July 15, 2024

O aumento no valor e TVL da rede sugere que mais usuários estão investindo em Solana e depositando seus ativos no protocolo DeFi da rede.

Na última semana, o TVL da Solana aumentou em US$ 5,958M (+10,25%), sinalizando uma crescente confiança na plataforma e perspectivas promissoras para projetos baseados em Solana.

Condições de mercado positivas, como políticas pró-cripto e a possibilidade de ETFs da Solana no horizonte, podem estar alimentando esse aumento.

Moedas Solana com melhor desempenho nas últimas 24 horas

As principais moedas Solana por desempenho de preço nas últimas 24 horas incluem:

$WIF (+6,95%)

$LINK (+1,81%)

$BONK (+0,75%)

Outro projeto Solana que está provando ser bem-sucedido é o Mega Dice Casino. Capitalizando o sucesso da rede blockchain e o crescimento da indústria de jogos de azar, é projetado para atingir US$ 117 bilhões até 2025.

MegaDice – Cassino licenciado no Telegram com 50K jogadores

$DICE é o token nativo do cripto cassino estabelecido no Telegram, com mais de 50K jogadores ativos e mais de 4K jogos dos principais provedores.

De acordo com o whitepaper do Mega Dice, os jogadores podem participar de jogos de cassino tradicionais como blackjack, caça-níqueis e pôquer para ganhar recompensas $DICE enquanto negociam com até 1.000x de alavancagem.

Mais de $50M $DICE são apostados todos os meses enquanto os jogadores se juntam ao ecossistema Mega Dice, esperando grandes vitórias.

Distribuição estratégica de 420M $DICE para crescimento a longo prazo

A pré-venda do Mega Dice atingiu US$ 500K na primeira semana de lançamento, provavelmente devido aos incentivos do cripto cassino:

Airdrops de tokens totalizando US$ 2,25M em quatro estágios.

Recompensas diárias baseadas no desempenho do Mega Dice para detentores de $DICE que fizerem stake de seus tokens (logo antes do dia de listagem).

NFTs colecionáveis de edição limitada para detentores selecionados de $DICE e jogadores do Mega Dice, dando-lhes acesso a recompensas e privilégios especiais ou que podem ser negociados no mercado.

Bônus para aqueles que entraram no início da pré-venda.

A oferta total de tokens de 420M $DICE está sendo alocada em várias áreas para crescimento a longo prazo, incluindo 63M (15%) para airdrops de jogadores e 42M (10%) para recompensas de staking.

Os participantes tornam-se elegíveis para os airdrops de $DICE ao atingirem um volume de apostas de $5K e serem ativos na plataforma Mega Dice por 21 dias consecutivos.

No entanto, há outras oportunidades para receber ganhos significativos – analistas preveem que a moeda cripto atingirá US$ 1 após as listagens em exchanges, conforme destacado no roadmap do projeto.

Atualmente, 1 $DICE custa US$ 0,100254. Então, se você investir US$ 80 hoje, receberá US$ 797,97 após a listagem, um retorno quase 10x.

Para comprar $DICE, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira cripto escolhida e selecione o número de tokens que deseja comprar.

Para resumir

O sucesso recente da Solana indica um futuro promissor para projetos DeFi e GameFi realizados na rede, como o Mega Dice.

A ascensão do valor e TVL da blockchain torna o $DICE uma oportunidade de investimento atraente. Assim como a abundância de incentivos para ganhar renda passiva.