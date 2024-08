Speed Wallet implementa $USDT-L na Lightning network do Bitcoin

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Speed introduziu o $USDT-L na Lightning Network, competindo com grandes blockchains como Solana, Tezos e Ethereum.

As transações com $USDT-L são mais baratas, rápidas, confiáveis e privadas do que suas contrapartes $USDT.

do que suas contrapartes $USDT. A integração pode revolucionar o ecossistema de pagamentos digitais, tornando as stablecoins mais acessíveis ao público em geral.

A Speed Wallet, uma das carteiras de $BTC mais bem avaliadas, acaba de introduzir o $USDT-L, a primeira implementação do Tether na Lightning Network.

Essa implementação tem o potencial de revolucionar o ecossistema de pagamentos digitais, ao oferecer uma opção de transações de baixo custo e alta velocidade, que também garantem a privacidade dos usuários e a interoperabilidade fácil com o $BTC.

[…]Ao integrar o USDT com a Lightning Network, a Speed Wallet pretende expandir a utilidade e a adoção de ambas as tecnologias, oferecendo aos usuários uma opção de valor estável para transações rápidas e de baixo custo.

– Speed

Esse avanço pode equilibrar a disputa entre a Lightning Network e as grandes blockchains, como Solana e Tron, que atualmente respondem por 90% de todas as transações de $USDT.

A seguir, vamos discutir a notícia e ver o que a integração do $USDT-L na Lightning Network significa.

Por que o $USDT-L é um marco revolucionário no mundo cripto?

A Lightning Network traz diversas vantagens para as transações de $USDT em comparação com blockchains populares como Tezos, Ethereum e Solana:

Taxas mais baixas e maior velocidade

Maior confiabilidade (melhor tempo de atividade e menos interrupções)

Transações off-chain, proporcionando mais privacidade

Ofuscação de rotas para anonimato

Aumento da adoção global em uma das redes de crescimento mais rápido

Alta escalabilidade devido à ausência de limite superior para transações por segundo

Modelo de segurança robusto baseado na blockchain do Bitcoin

Para obter $USDT-L na Lightning Network, é necessário baixar a Speed Wallet e converter $USDT em $USDT-L. A Speed afirma que o $USDT-L pode mudar permanentemente o cenário cripto, especialmente com seus quatro principais casos de uso:

Converter $BTC em $USDT-L para estabilidade de preço Enviar/receber $USDT-L Alcançar interoperabilidade perfeita entre $BTC e $USDT-L Realizar trocas em tempo real na Speed Wallet

A empresa também apresenta um argumento de negócios interessante: as empresas poderiam aceitar pagamentos em $USDT-L e armazená-los em $BTC ou $USDT na Lightning Network. Isso eliminaria a volatilidade, os atrasos e os custos de transação.

Como irá acontecer a integração do $USDT-L?

De acordo com a Speed, o $USDT-L é 100% lastreado em $USDT no Ethereum, e os fundos permanecem em uma carteira multisig.

Existe uma política de “não-hipotecação” em vigor, o que significa que as reservas de $USDT-L não serão usadas para outros fins. Além disso, uma auditoria de segurança de terceiros será realizada em breve, juntamente com publicações diárias e mensais de prova de reservas.

Por fim, a Speed pretende aumentar o acesso ao $BTC e oferecer mais inclusão financeira e liberdade, e o novo ecossistema de pagamentos com $USDT-L deve ser um passo nessa direção.

O $USDT-L pode mudar os pagamentos digitais?

Em resumo, a integração do $USDT na Lightning Network é uma conquista significativa para o ecossistema global de pagamentos digitais.

Além disso, ao combinar o alcance global do $USDT com a tecnologia de ponta da Lightning Network, é possível que a stablecoin cripto se torne um nome familiar. Dessa forma, consolidando sua posição no mercado financeiro global.