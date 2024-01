SUI rompe zona de resistência de US$ 0,90 com investidores de olho no Sponge V2 – Ainda vale a pena comprar?

Desde o dia 10 de janeiro, todo o mercado cripto vem subindo significativamente. Isso provavelmente está relacionado à aprovação de um ETF de Bitcoin à vista pela SEC.

Depois disso, moedas como o SUI entraram em alta. Com base em seu gráfico, a moeda (SUI) quebrou o nível de resistência de US$ 0,90.

Mas a questão é: conseguirão os touros sustentar o frenesi? Como o futuro permanece incerto, os participantes do mercado continuam otimistas de que um bull market está em curso.

Em meio a esse otimismo, uma nova criptomoeda atraente surgiu com potencial para retornos de 100X nas próximas semanas.

Sui registra ganhos notáveis ​​enquanto os touros persistem: Qual é o próximo?

A moeda está em alta hoje e pode continuar assim nos próximos dias. O token foi negociado entre US$ 0,50 e US$ 0,60 durante a maior parte de novembro de 2023.

No entanto, graças ao sentimento de alta no mercado mais amplo, o SUI saiu de um mínimo de US$ 0,6 no final de dezembro para mais de 33%, chegando a um máximo de US$ 0,80.

Mas não demorou muito para que os investidores realizando lucros desencadeassem uma rápida retração de 20%, empurrando o SUI de volta para US$ 0,68 em poucos dias.

O preço do SUI posteriormente estabilizou em torno de US$ 0,8 ao entrar em 2024. Neste período, o SUI flutuou entre US$ 0,79 e US$ 0,87, enquanto touros e ursos lutavam pelo controle.

Surpreendentemente, após vários dias de consolidação, os touros assumiram o controle e o SUI subiu novamente, superando até mesmo a alta anterior para atingir US$ 1,032 em 10 de janeiro.

No entanto, os US$ 1,032 representam uma resistência significativa a ganhos adicionais para o ativo, de modo que a recuperação permanece limitada no curto prazo.

Segundo o CoinMarketCap, nas últimas 24 horas o SUI subiu 20%, na última semana registrou um aumento de preço de mais de 24%. Além disso, a moeda obteve um aumento de preço de mais de 55% nos últimos 30 dias.

A partir das 5h56 EST, o SUI foi negociado por US$ 1,01, com um aumento de mais de 130% no volume de negociação em 24 horas, sugerindo um aumento nas negociações de compra à medida que os touros persistem.

Atividade recorde e desenvolvimentos importantes impulsionam o crescimento em 2024

Um analista cripto revelou recentemente que a atividade na Rede SUI aumentou nos últimos três meses. Só para exemplificar, os volumes de negociação na corretora descentralizada da SUI atingiram novos máximos históricos.

Além disso, o valor total bloqueado da SUI recentemente ultrapassou US$ 220 milhões, outro recorde desde seu lançamento em maio passado.

Claramente a rede está ganhando adoção e uso. Vários desenvolvimentos importantes provavelmente contribuem para impulsionar esta atividade e interesse na SUI.

Um deles é o aplicativo descentralizado recém-lançado que permite aos desenvolvedores participarem de desafios de codificação na rede Sui.

Isso expande a funcionalidade e os casos de uso do token. Outro marco aconteceu quando o token SUDO foi lançado para cunhagem na SUI em 8 de janeiro, esgotando-se rapidamente.

Só para ilustrar, o SUDO alimenta um protocolo de negociação de ativos sintéticos, trazendo atividades financeiras mais descentralizadas.

No geral, estes desenvolvimentos demonstram a crescente maturidade da SUI. Além disso, mais soluções em execução na rede tornam o token SUI mais valioso. Com tanto impulso positivo alcançado em poucos dias em 2024, fica claro por que mais investidores desejam comprar os tokens SUI.

Análise de preço Sui: SUI imprime uma enorme vela verde diária, o que vem a seguir?

Nas últimas 24 horas, o token SUI registrou um ganho substancial, imprimindo uma grande vela verde no gráfico diário. Enquanto o token aproveita a onda de alta, um pouco mais de carga dos ursos pode forçar uma retração de curto prazo.

A média móvel de 50 dias perto de US$ 0,72 pode atuar como suporte contra uma nova queda. No entanto, o SUI ainda é negociado acima da sua média de 50 dias, mostrando que a forte tendência ascendente permanece intacta por enquanto.

Enquanto permanecer acima desta média, a dinâmica de alta terá espaço para continuar. Estes alinhamentos técnicos sugerem que a recuperação do SUI poderá ser sustentada apesar da sua rápida aceleração.

Com o interesse de compra claramente sob controle, o SUI pode continuar funcionando antes de atingir o limite máximo. Mas saiba que paciência e entradas prudentes continuam importantes em meio à volatilidade das criptomoedas.

Melhor alternativa ao SUI: Sponge V2 – Próximo Projeto Meme para 10x

Embora o SUI esteja ganhando hoje, os investidores procuram diversificar com o Sponge V2 aparecendo como uma alternativa válida. Dado o histórico das memecoins, o SPONGE V2 tem o potencial de trilhar o caminho dos tokens do Bob Esponja e do PEPE, proporcionando grandes recompensas aos primeiros investidores.

Este pensamento animaos investidores e pode ser a razão para a rápida acumulação contínua do Sponge V2.

Sponge V2: sua próxima grande oportunidade cripto com entrada fácil e recursos interessantes

Os investidores que perderam o grande crescimento do Sponge V1 pensam no Sponge V2 como uma segunda oportunidade para obter grandes lucros.

Ao contrário das memecoins comuns, o Sponge V2 tem o atrativo de um jogo emocionante, o “Sponge P2E Racer”. Este jogo ajudará os usuários a ganhar tokens enquanto se divertem.

O projeto possui um mecanismo de staking que permite aos usuários ganhar recompensas também. O staking do token Sponge V2 oferece um APY impressionante de 351% e é um motivo para esperar ganhos futuros. O

SPONGE é negociado a US$ 0,000872 e pode ser comprado trocando ETH ou USDT. Os investidores já fizeram staking de mais de US$ 3,9 milhões em tokens SPONGE.

Por fim, o token também está disponível na Uniswap. Os investidores interessados ​​​​devem visitar o site oficial para obter mais informações.