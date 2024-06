Superpoderes dos Memes de IA – WienerAI ultrapassa a marca de US$ 4,4 milhões na pré-venda

O WienerAI ($WAI) arrecadou mais de US$ 4,2 milhões durante a pré-venda em pouco mais de um mês, sendo US$ 1,5 milhão nos últimos oito dias. Agora, faltam menos de três dias para o próximo aumento de preço (atualmente US$ 0,000714).

Certamente a utilidade adicional do $WAI por meio do bot de negociação de IA e do APY de staking de 252% atraiu um interesse significativo dos investidores.

A indústria de criptomoedas ainda está se consolidando, com o Bitcoin em US$ 68.600 e o Ethereum em US$ 3.700, com analistas prevendo uma corrida de alta. Como as altcoins e as memecoins tendem a seguir os passos do $BTC, esperamos que o frenesi das memecoins continue nos próximos meses.

A capitalização de mercado global de altcoins e memecoins cresceu 5,20%, para US$ 590,56 bilhões no último mês.

Só para exemplificar, o Pepe ($PEPE), uma memecoin baseada na Ethereum, aumentou 63% no mês passado. Todo o ecossistema de memecoins ERC-20 está bombando, mas o WienerAI parece o mais promissor de todos. Vamos descobrir o porquê.

O atual frenesi das criptomoedas gira em torno de quatro eventos principais:

Juntos, esses fatores aumentaram significativamente a viralidade das memecoins, com $PEPE aumentando em 180%, Floki Inu ($FLOKI) em 92% e Dog-Go-To-The-Moon ($DOG) em 109%.

Também vimos várias pré-vendas bem-sucedidas que trouxeram lucros consideráveis ​​aos primeiros investidores. O Slothana trouxe aos investidores iniciais + 250% dias após a listagem, por exemplo.

A pré-venda d0 WienerAI está indo bem, com mais de US$ 4,2 milhões arrecadados e mais de US$ 4,1 bilhões colocados em staking. Em nossa previsão de preço do $WAI, estimamos que o token possa atingir US$ 0,0045 após a listagem em exchanges, entregando um ganho de 500% para os investidores iniciais.

Este projeto implementa um bot de negociação de IA com taxas zero, trocas de tokens contínuas e proteção MEV. Ademais, aprimora a experiência de negociação com uma interface instantânea, preditiva e amigável para novatos.

De acordo com o whitepaper, a implementação da IA ​​torna a cadeia inteligente “infinitamente atualizável” e “modular”. O token também aloca 1,38 bilhão de tokens para staking e 690 milhões para liquidez, trazendo estabilidade de longo prazo e flexibilidade de negociação.

Assim como a presença dos desenvolvedores nas redes sociais, a auditoria do WienerAI pela SolidProof aumenta ainda mais a confiança dos investidores no projeto.

