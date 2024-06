Taiwan toma medidas para promover a autorregulação entre empresas cripto

Num desenvolvimento recente, 24 empresas cripto em Taiwan fundaram em conjunto uma associação para lhes permitir autorregular as suas atividades.

Esta medida surge depois de o Ministério da Justiça do país ter proposto alterações ao regulamento contra a lavagem de dinheiro (AML) que podem resultar em dois anos de prisão e outras sanções para quem não cumprir.

Empresas cripto pretendem criar regulamentações justas para impulsionar o setor Blockchain

A nova associação, Taiwan Virtual Asset Service Provider (TVASP), foi lançada em 13 de junho com 24 empresas cripto como membros fundadores. De acordo com um relatório de um site de cripto online, o fundador e CEO da BitPro, Titan Cheng, é o presidente da associação.

Enquanto isso, um relatório da XREX no X revelou que Winston Hsiao, diretor de receitas da XREX, é vice-presidente. Em um post no X, a associação afirmou que pretende facilitar o crescimento da indústria financeira blockchain em todo o mundo.

Como tal, promoverá e facilitará regulamentações justas e rigorosas para atingir os seus objetivos. Além disso, a XREX afirmou que a associação cooperará plenamente com as agências de aplicação da lei e com o Ministério da Justiça no combate às atividades criminosas no espaço cripto.

A corretora mencionou ainda que a TVASP não só apoiará o governo no combate à fraude, mas também contribuirá com tecnologia, infraestrutura e conhecimento industrial.

A XREX pretende unir forças no estabelecimento de uma “plataforma de defesa conjunta” industrial e na concepção de “regras de transferência internacional”.

Estas regras, afirmou, irão satisfazer as necessidades, padrões, alianças e redes de Taiwan, permitindo ao país criar tecnologia de digitalização e rastreamento para o seu fluxo monetário.

Mais importante ainda, a tecnologia será consistente com os padrões de lavagem de dinheiro e fraude de Taiwan. Ao falar durante o anúncio em 13 de junho, um diretor do FSC, Hsiho Huang, aplaudiu a medida.

Segundo Huang, a associação promoverá o consenso e a cooperação na indústria, promovendo a padronização, a conformidade e mais desenvolvimento. Huang afirmou ainda que a associação traria mais estabilidade, transparência, segurança e proteção aos direitos do consumidor.

O Ministério da Justiça de Taiwan propôs uma alteração à LBC que desencadeou o estabelecimento da VASP

Antes do recente desenvolvimento, o Ministério da Justiça de Taiwan propôs alterar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro do país. O alvo do ministério eram principalmente os prestadores de serviços de ativos virtuais que não cumpriam os regulamentos no terreno.

De acordo com o relatório, o Executivo de Taiwan propôs as “Novas Quatro Leis para Combater a Fraude”.

Os quatro regulamentos alterados incluem:

A lei de segurança e supervisão das comunicações;

A lei de prevenção de danos ao crime de fraude;

A lei de prevenção à lavagem de dinheiro; e

A lei de investigação tecnológica e segurança.

Embora outros pontos tenham sido tocados, foi dada mais atenção à lei de prevenção à lavagem de dinheiro, com foco em VASPs sem conformidades. A lei recebeu três modificações em relação à versão anterior, tornando-a mais severa, pois envolvia pena de prisão e multa elevada.

De acordo com a proposta de alteração, as empresas de criptomoedas não conformes pagarão até US$ 1,5 milhão em multas, além de os responsáveis estarem sujeitos uma pena de prisão de dois anos.

Por enquanto, os relatórios sugerem que o Yuan Legislativo de Taiwan e o parlamento nacional irão rever as alterações antes de entrarem em vigor.