Tangem apresenta anel de carteira cripto para autocustódia e negociação diária

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Tangem lançou o Tangem Ring, uma carteira cripto certificada EAL6++ CC com autocustódia e uma garantia de 25 anos . Atualmente, ela não permite pagamentos em cripto (essa funcionalidade será adicionada em 2025).

. Atualmente, ela não permite pagamentos em cripto (essa funcionalidade será adicionada em 2025). O anel não possui logotipos externos , tornando-o discreto, e você precisa removê-lo do dedo para acessar a carteira.

, tornando-o discreto, e você precisa removê-lo do dedo para acessar a carteira. O Tangem Ring é funcionalmente idêntico ao Tangem Card, a única diferença é sua forma.

O fornecedor de carteiras cripto Tangem anunciou recentemente o Tangem Ring, uma nova carteira para armazenar e negociar criptoativos.

O anel é resistente à água e poeira (IP68), compatível com NFC, certificado EAL6++ CC, com uma garantia de 25 anos, e auditado pela Riscure e Kudelski Security.

A nova forma da carteira continua a missão da Tangem de combinar autocustódia e uso diário de cripto. Embora o anel não permita pagamentos em cripto inicialmente, a empresa adicionará essa funcionalidade em 2025.

No entanto, isso levanta três preocupações principais:

É prudente usar sua carteira cripto em público? As carteiras de autocustódia serão reguladas? Ela tem um caso de uso válido?

A seguir, tentaremos responder a essas perguntas e avaliar o potencial impacto do Tangem Ring na indústria cripto.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O que é o Tangem Ring?

Segundo a empresa, a carteira em anel da Tangem é a primeira carteira de hardware em forma de anel do mundo e o “futuro das carteiras cripto“.

Wear your crypto with the Tangem Ring. Available for pre-order. The future is now!https://t.co/vjDwXQdTQN pic.twitter.com/JklexDaoMb — Tangem (@Tangem) July 17, 2024

Sem cabos, carregadores ou baterias, o anel é portátil e estiloso – se estilo é algo que você já considerou para sua carteira cripto.

Para acessar sua carteira, remova o anel do dedo, toque-o no telefone (com NFC habilitado) e insira o código de acesso no aplicativo Tangem.

Você também recebe duas carteiras de backup em cartão para garantir que nunca perca o acesso aos seus fundos, mesmo que perca o anel.

O Tangem Ring é resistente à água e poeira (IP68), o que significa que é impermeável a água, arranhões, poeira e temperaturas extremas (–25° a 50°C). Para garantias de segurança, sua certificação EAL6+ CC é a segunda melhor do mundo.

As auditorias independentes de firmware conduzidas pela Riscure e Kudelski Security validaram que o anel não possui vulnerabilidades ou backdoors e não é suscetível a atualizações.

É prudente usar sua carteira cripto em público?

O Tangem Ring é discreto, sem logotipos externos, então não é óbvio que você está usando uma carteira cripto.

Além disso, simplesmente ter o anel não dá acesso à carteira. Existem etapas adicionais de segurança para evitar acesso malicioso (como o código de acesso).

Se alguém encontrar seu anel, não conseguirá acessar ou redefinir sua carteira. Seu código de acesso protege o anel contra acesso não autorizado e ataques de força bruta.

– Tangem

O anonimato é sua melhor defesa ao usar o anel. Não diga a ninguém que é uma carteira cripto, e você deve estar seguro. Mesmo se alguém roubá-lo, pode não perceber sua natureza.

O anel será regulamentado?

Soluções de autocustódia e transações diárias em cripto frequentemente atraem atenção regulatória indesejada. Por exemplo, os reguladores europeus tentaram impor um limite de US$ 1.100 para pagamentos cripto de autocustódia.

No entanto, eles desistiram da lei antes que entrasse em vigor, aliviando muitas preocupações. Isso ocorreu em meio a uma adoção significativa de soluções de autocustódia por empresas de pagamento cripto.

Pavel Matveev, cofundador da empresa de pagamentos cripto Wirex, acredita que soluções de autocustódia são a adição perfeita para cartões cripto.

À medida que os usuários demandam maior controle sobre seus ativos digitais, os cartões não custodiados estão se tornando cada vez mais populares. Estes cartões permitem que os usuários gastem suas criptomoedas sem ceder o controle a custodiantes terceiros.

– Pavel Matveev, Cofundador da Wirex

Apesar dessa tendência crescente, países como a Indonésia não permitem pagamentos em cripto, o que desacelera a adoção mundial de métodos de pagamento cripto de autocustódia.

Com base na ausência de funcionalidades de pagamento no Tangem Ring, pode-se afirmar com segurança que ele não será regulamentado. No entanto, a empresa planeja integrar chips de pagamento Visa em 2025.

O Veredito – O Tangem Ring tem casos de uso válidos?

Depois de tudo dito e feito, o que o Tangem Ring oferece que o Tangem Card não oferece? A empresa responde a isso de forma clara.

O Tangem Ring é funcionalmente igual aos novos cartões da Tangem Wallet, exceto pela sua forma diferente.

– Tangem

Embora o anel seja mais estiloso do que funcional, ele é mais discreto do que o Tangem Card, que tem “Tangem” e “Toque o cartão no telefone” escritos nele.

Na sua forma atual (sem funcionalidade de pagamento), o anel pode não valer a pena para a maioria dos usuários de cripto, do ponto de vista prático.

No entanto, com pagamentos habilitados, a conveniência adicional de tap-to-pay poderia se tornar um ponto de venda atraente para muitos.