Tap-to-Earn – Lançamento do Notcoin ($NOT) no Telegram

Na semana passada, importantes exchanges como Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Bitget, entre outras, listaram o Notcoin ($NOT) – o token nativo do novo jogo Tap-to-Earn (Toque-para-Ganhar) do Telegram, que opera na sua blockchain proprietária, a The Open Network (TON).

A negociação começou a US$ 0,01, garantindo ao $NOT uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão. Embora o preço tenha inicialmente subido para US$ 0,0122 nas horas seguintes, atualmente está em US$ 0,0065.

Apesar disso, cerca de 90% da comunidade da Binance mantém uma visão otimista em relação ao token. Além disso, o entusiasmo em torno do $NOT impulsionou o preço do $TON, mesmo em meio a uma queda mais ampla do mercado de criptomoedas.

A seguir, vamos explorar o que é o $NOT, o que o torna interessante e como obtê-lo.

O que é o Notcoin?

O Notcoin começou como um jogo viral no Telegram em janeiro de 2024 e rapidamente atraiu mais de 35 milhões de usuários, com uma média de 6 milhões de jogadores ativos diariamente.

O projeto adota uma abordagem única para sua promoção – o site oficial do Notcoin contém apenas links para o whitepaper, para o X, e um grande botão que convida os usuários a participarem do jogo no Telegram.

Aqui está a peculiaridade: enquanto a maioria dos projetos possui um whitepaper detalhado com visão, roteiro e tokenomics, o whitepaper do Notcoin consiste literalmente em páginas em branco, exceto pela capa com a inscrição “Whitepaper do Notcoin”.

Segundo o CEO do Telegram, Pavel Durov, o aplicativo de mensagens já conta com mais de 1,5 bilhão de usuários, todos adquiridos sem investimentos em publicidade. O Notcoin segue essa abordagem, contando com a base de usuários fiéis do aplicativo em vez de recorrer ao marketing tradicional.

O jogo introduz um mecanismo de mineração chamado Tap-to-Earn, onde os usuários simplesmente precisam tocar em um botão para receber $NOT.

Além disso, o Telegram incentiva a educação dos jogadores, oferecendo bônus em $NOT por ler guias sobre tecnologia blockchain e completar questionários.

Apesar de o jogo não estar mais disponível após o lançamento do $NOT, o desenvolvimento do token continua avançando. Em maio, o Telegram lançou a atualização Notcoin Explore, que permite aos usuários ganhar $NOT ao explorar produtos Web3.

Em resumo, a dedicação de Durov à inovação é evidente mais uma vez, e a comunidade do Telegram está ansiosa para ver o que o futuro reserva para o $NOT.

Tokenômica do $NOT

Fiel à sua natureza rebelde, o $NOT não possui um cronograma de investimento para evitar pressão de venda excessiva no dia da listagem. O Telegram optou por desbloquear imediatamente 100% do fornecimento total de 102.719.221.714 tokens, com a seguinte alocação:

Binance Launchpool: 3% (3.081.576.651 tokens)

Mineradores: 78% (78.120.992.937 tokens)

Fundo do ecossistema: 9% (9.244.729.954 tokens)

Incentivos da comunidade: 5% (5.135.961.086 tokens)

Desenvolvimento: 5% (5.135.961.086 tokens)

Os primeiros investidores na Binance Launchpool tiveram a oportunidade de fazer staking de seus tokens para ganhar recompensas passivas em $NOT, aumentando assim a liquidez do token após a listagem. Além disso, a equipe do projeto anunciou planos para queimar alguns tokens, reduzindo o fornecimento total e mantendo o valor do $NOT.

A comunidade do Notcoin é considerada a principal interessada, como queríamos desde o início.

– Equipe do projeto Notcoin.

Como adquirir $NOT

Agora que o $NOT está disponível em diversas exchanges, você não pode obtê-lo gratuitamente. No entanto, é possível adquiri-lo em troca de $USDT, $BNB, $FDUSD ou $TRY na Binance, OKX, Bybit e outras plataformas.

A Binance optou por remover o par de negociação $NOT/$BTC logo após a listagem, alegando a intenção de “melhorar a experiência de negociação“. Apesar disso, o $NOT já se posicionou como a quinta criptomoeda em volume de negociação na Binance, superando várias outras altcoins, embora ainda esteja atrás de algumas das principais criptomoedas como $ETH, $BTC, $PEPE e $BNB.

Embora o $NOT tenha sofrido uma queda de 53% desde o seu preço de listagem inicial, alguns investidores veem essa queda como uma oportunidade de compra promissora para aqueles confiantes no potencial do projeto. Alternativamente, os interessados podem acompanhar os canais de comunicação do projeto, X e Telegram, para receber atualizações sobre o Notcoin Explore, um recurso que oferece recompensas em $NOT por explorar produtos Web3.

Considerações finais

O lançamento do Notcoin foi marcado por um estilo pouco convencional, em consonância com a abordagem habitual de Pavel Durov. Apesar da falta de um whitepaper substancial e de uma estratégia de marketing convencional, o jogo conquistou mais de 35 milhões de jogadores, impulsionando o $NOT para uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão logo após a listagem.

No entanto, apenas o tempo dirá se o $NOT poderá sustentar o entusiasmo inicial e alcançar suas metas de longo prazo. Como sempre, é recomendável realizar sua própria pesquisa e nunca investir mais do que você pode perder.