Tentativa de assassinato de Donald Trump impulsiona recuperação do Bitcoin

Após a tentativa fracassada de assassinato de Donald Trump, a capitalização de mercado cripto aumentou 5,33% , com o Bitcoin atingindo US$ 63K desde 13 de julho (+9,29%).

, com o Bitcoin atingindo US$ 63K desde 13 de julho (+9,29%). Houve um aumento de 261 carteiras com pelo menos 10 $BTC apenas em julho, com baleias acumulando mais de 85K $BTC, a taxa mais rápida registrada desde abril de 2023.

O discurso de Donald Trump na conferência Bitcoin 2024 em 27 de julho pode fortalecer ainda mais o sentimento otimista do mercado.

A tentativa fracassada de assassinato de Donald Trump em um comício na Pensilvânia em 13 de julho impulsionou a maior acumulação de 30 dias de Bitcoin desde abril de 2023.

O Bitcoin subiu 12,58% na última semana e 9,29% desde 13 de julho, enquanto o mercado global de criptomoedas aumentou 8,45%.

O mercado de meme coins também se beneficiou, com a capitalização de mercado subindo 5,33% nas últimas 24 horas, enquanto o volume de negociação de 24 horas aumentou 17,26%. No momento da escrita deste artigo o Bitcoin está sendo negociado a US$62.880,15.

Isso poderia marcar o fim da fase de fundo do Bitcoin e finalmente nos levar a um território otimista? Vários analistas, incluindo CryptoQuant, parecem pensar que sim.

Vamos discutir como os últimos dias influenciaram o cripto e o que isso pode significar para seu futuro.

Baleias acumulam 85K $BTC, a taxa mais rápida registrada no ano

De acordo com a CryptoQuant, as baleias acumularam mais de 85K $BTC nos últimos 30 dias, a taxa mais rápida registrada desde abril de 2013.

A promessa de Donald Trump de se tornar o ‘presidente cripto‘ e seu forte apoio à indústria cripto aumentaram ainda mais o movimento otimista do mercado após a tentativa de assassinato.

Atualmente, o Bitcoin está em US$ 63K, com uma capitalização de mercado de US$ 1,24T (+4,53%). Além de um volume de negociação de US$ 26,32B (+22,98%) nas últimas 24 horas.

O Ethereum também seguiu o mesmo caminho, com um aumento diário de 5,05% para US$ 3.364 e um aumento de 28,63% em seu volume de negociação de 24 horas.

Embora os reembolsos de Mt. Gox e a venda de Bitcoin pela Alemanha tenham pintado um cenário sombrio para as criptos, eventos recentes inclinaram a balança a favor dos otimistas.

O discurso de Trump na conferência Bitcoin 2024 em 27 de julho pode solidificar a perspetiva otimista. Possivelmente levando o Bitcoin além do nível de resistência de US$ 71K.

Firma de análise Santiment notou aumento significativo em carteiras de Bitcoin

Reflexo da tentativa de assassinato de Donald Trump, ou não, de acordo com a Santiment, houve um aumento de 261 carteiras com pelo menos 10 $BTC em julho. Ou seja, pode ser um indicador otimista para os traders.

Enquanto isso, pequenos traders têm vendido suas criptos durante a recente queda. O que deu às baleias a oportunidade de comprar mais barato e manter para lucros maiores.

Isso pode se construir até a corrida de alta pós-halving que todos estavam esperando.

Considerações finais – Estamos em território otimista?

Por fim, vimos vários argumentos razoáveis para um cenário otimista no cripto. Por exemplo, a acumulação de baleias de Bitcoin e o discurso de Donald Trump na conferência Bitcoin 2024 após a tentativa de assassinato sofrida.

A falta de uma ação descendente significativa causada pelo reembolso de Mt. Gox também deve ter fortalecido a confiança dos investidores, empurrando para um cenário otimista.