Terra Classic apresenta proposta para impulsionar o USTC para a marca de US$1

A mudança do USTC para a marca de US$1 parece possível, dada a recente aprovação da proposta 11784 pela comunidade Terra Classic (LUNC). Essa medida tem como objetivo encerrar a criação e recriação da stablecoin USTC para aumentar seu valor.

Essa ação é crucial para estabilizar a moeda USTC, considerando os eventos negativos que resultaram do colapso da Terra em maio do ano passado.

Comunidade Terra Classic apoia a interrupção da emissão de USTC

Até o momento, surgiram diversos desafios de atualização de software com a versão anterior da proposta. No entanto, sua reintrodução agora despertou interesse e apoio da comunidade.

Com o objetivo de encerrar a criação e recriação da moeda USTC, as chances de fechar as lacunas existentes são altas. Essas lacunas incluem também a conversão de xUST para USTC.

O amplo apoio da comunidade foi evidente na votação da proposta. Com base nos resultados, 55,32% dos votos foram a favor (SIM), indicando um amplo apoio. No entanto, 37,75% dos votos propõem manter o status quo anterior do Terra Classic com um NÃO.

É importante destacar que a comunidade Terra Classic tem estado ativamente envolvida em esforços para reduzir o fornecimento circulante de USTC por meio de queimas, tudo em busca do objetivo de voltar a marca de US$1. No entanto, a contínua criação e recriação de tokens têm representado desafios para essa missão.

Ao interromper a recriação da moeda, a comunidade visa proteger os interesses de todos os membros, incluindo investidores externos. Além disso, essa decisão pode atrair participantes do mercado institucional, como a Binance, para os esforços de queima, uma vez que a criação e recriação estão chegando ao fim.

Convite aos principais players

É importante destacar que os planos de reanexar o USTC também envolvem colaborações com principais players. Recentemente, a comunidade aprovou uma proposta convidando a Binance a participar da queima de USTC, alocando 50% das taxas de negociação de USTC para essa causa. Isso se deve à estratégia bem-sucedida empregada com o LUNC.

Além disso, no mês passado, a comunidade aprovou a queima de 800 milhões de tokens USTC, que inicialmente faziam parte dos 1 bilhão de USTC enviados para o Protocolo Ozone por Do Kwon em março. Para promover ainda mais a causa, a Equipe Quant de USTC tem explorado ativamente diversas formas de reanexar a stablecoin.

Atualmente, a equipe está em discussões com exchanges centralizadas e possíveis parceiros, considerando um modelo de Ativo do Mundo Real (RWA, na sigla em inglês) para o USTC. Essa ação marcará uma fase empolgante na jornada para restaurar a estabilidade do USTC e retorná-lo ao seu valor pretendido de US$ 1.

Enquanto isso, o USTC teve um desempenho otimista nos últimos dias, com uma variação de preço de 2,66%. Agora está sendo negociado a US$ 0,01289. Em relação à sua atividade de negociação, o USTC registrou um aumento de 62% no volume durante o mesmo período, elevando seu volume de negociação para US$5,6 milhões.

Com base em seu gráfico de preço diário, o USTC agora está acima da EMA 9 após um longo período de negociação abaixo desse indicador. Essa formação indica a possibilidade de uma tendência de alta contínua nos próximos dias.