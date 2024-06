Tether revela solução de stablecoin apoiada em ouro para estabilidade financeira

A maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether ($USDT), revelou um ‘ativo vinculado’ lastreado em ouro chamado $aUSDT para estabilidade financeira.

Os ativos vinculados são uma nova categoria de ativos digitais projetada pela Tether para estabilizar os preços por meio de estratégias como a sobrecolateralização.

Embora o $USDT fique indexado ao dólar americano (na maioria das vezes), o $aUSDT é o único garantido por um ativo físico – ouro armazenado na Suíça. Na sequência, vamos explorar os fatores por trás do $aUSDT que contribuem para a confiabilidade e resiliência potenciais no cenário DeFi.

Integração de Ouro ao $aUSDT

Os tokens Tether são stablecoins em blockchain atreladas diretamente às moedas do mundo real na proporção de 1:1. Todavia, de acordo com este comunicado de imprensa, o $aUSDT foi criado para usuários que preferem uma solução de pagamento cripto mais tangível.

No entanto, devem garantir excessivamente as suas posições, cunhando novos tokens até 75% do montante da garantia. A sobrecolateralização é uma abordagem de controle de risco que protege os ativos garantidos de perdas potenciais, sendo garantidos por mais do que o seu valor.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Um aspecto benéfico do ativo $aUSDT é o excesso de garantia on-chain do Tether Gold ($XAUT).

Lançado em 2020, com valor de mercado atual de US$ 569 milhões, o $XAUT é uma moeda estável atrelada ao valor de uma onça (cerca de 31 g) de ouro. Aliás, este token oferece inúmeras vantagens através da tecnologia blockchain, tais como:

Propriedade do ouro do mundo real.

Transferências fáceis em comparação com o ouro físico, que é tradicionalmente difícil de movimentar.

Divisível em porções tão pequenas quanto um micrograma de ouro.

Negociação 24 horas por dia, ao contrário do ouro tangível, que pode ter horários de negociação limitados.

Resgatável por barras de ouro, que podem ser enviadas para qualquer endereço na Suíça.

Normalmente é mais barato armazenar ouro na rede do que fisicamente.

Ao integrar o $XAUT, o $aUSDT combina a utilidade do dólar com o valor atemporal do ouro.

aUSDT, the first Tethered asset, just launched!

aUSDT is a synthetic dollar over-collateralised by XAUt (Tether Gold). Alloy by Tether is an open platform that allows to create collateralised synthetic digital assets and will soon be part of the new @Tether_to digital assets… https://t.co/J8JyWt9duh — Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) June 17, 2024

A nova plataforma de ativos digitais da Tether

$aUSDT é a primeira edição de ativos vinculados a se juntar à plataforma recém-lançada da Tether, a Alloy, baseada na rede principal Ethereum. Aliás, a Alloy é uma plataforma aberta que permite a criação de ativos vinculados por meio de uma mecânica robusta. Ela foi criada por Moon Gold NA, SA de CV e Moon Gold El Salvador, S.A. de CV.

Na plataforma, os usuários podem depositar mais garantias (por exemplo, $XAUT) do que o valor da moeda digital que desejam criar. Isto funciona como uma rede de segurança, protegendo contra flutuações de preços porque os liquidatários podem intervir para comprar a um preço mais baixo através de ativos vinculados.

“A Alloy da Tether visa redefinir a estabilidade na economia digital, combinando os pontos fortes de uma unidade de conta estável com a segurança e confiabilidade do ouro.” – Tether

Além disso, os ativos vinculados ficarão disponíveis nos mercados secundários para compra e venda. Por outro lado, produtos com potencial de rendimento ampliam o apelo da Alloy, permitindo que detentores de ativos vinculados gerem renda e retornos adicionais.

O potencial da fusão entre ouro e FIAT

A introdução do $aUSDT da Tether pode levar a avanços significativos no ecossistema de stablecoin e no domínio financeiro mais amplo. Isso porque a fusão de FIAT com o valor intrínseco do ouro introduz uma camada de resiliência e segurança contra a volatilidade econômica.

A cunhagem de $aUST na Alloy já está disponível. Com a sua capitalização de mercado já atingindo mais de US$ 8 milhões de dólares – apoiada por 140,67 kg de ouro – já existe um interesse claro em ativos vinculados.

Como sempre, certifique-se de pesquisar antes de fazer investimentos em cripto. Criptomoedas ficam no centro de uma indústria volátil, portanto, o sucesso nunca pode ser garantido.