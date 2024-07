Token cripto Learn-to-Earn impulsiona educação em criptomoedas: $99BTC pode aumentar 7x

O mercado de criptomoedas subiu 604,2% nos últimos cinco anos, mas foi marcado por uma volatilidade significativa.

Dada a natureza imprevisível do mercado, há uma necessidade de educação sobre cripto e blockchain para que os investidores possam tomar decisões mais informadas.

Projetos Learn-to-Earn (L2E) como o 99Bitcoins ($99BTC) oferecem uma maneira divertida e recompensadora para as pessoas aprenderem sobre criptomoedas.

O mercado de criptomoedas subiu cerca de 22B no dia 10/07, atingindo um valor de mercado total de mais de US$ 2,106T.

No entanto, com o crescimento da indústria, houve um aumento nos golpes. Além disso, pesquisas mostram que a maioria dos investidores está investindo há menos de dois anos. Juntamente com a volatilidade do mercado, iniciativas L2E como o 99Bitcoins estão se tornando cada vez mais importantes.

Os programas L2E aumentam a adoção de criptomoedas ao ensinar investidores potenciais sobre o mercado. Isso os ajuda a tomar decisões de investimento mais informadas enquanto desbloqueiam recompensas em tokens. Continue lendo para saber mais.

A popularidade crescente das criptomoedas e a necessidade de educação

Vários fatores contribuíram para o apelo crescente das criptomoedas:

Redes descentralizadas promovem inclusão e transparência.

Potencial para retornos altos e rápidos.

Interesse institucional crescente de governos, corporações e instituições legitimando a tecnologia.

Maior número de plataformas de negociação e exchanges facilitam a compra, venda e negociação de criptomoedas.

Facilita transferências internacionais de fundos e promove inclusão financeira.

Alto nível de segurança, pois cada transação cripto é registrada no blockchain e não pode ser adulterada.

Apesar de crescer 604,2% nos últimos cinco anos, a jornada do mercado cripto esteve longe de ser tranquila. Por exemplo, o valor total do mercado cripto era US$ 2,127T em março de 2022 antes de cair 85,70% para US$ 851B apenas alguns meses depois.

Dadas as flutuações anteriores da indústria cripto e o fato de que 98% das pessoas não entendem o básico das criptomoedas, ainda há necessidade de educação para garantir que os investidores gerenciem riscos de forma eficaz.

Educação cripto gamificada para maiores ganhos

Iniciativas L2E estão se tornando mais populares porque oferecem uma maneira recompensadora para os usuários aprenderem sobre tecnologia blockchain e criptomoedas.

Elas substituem documentação técnica complexa, como whitepapers, por conteúdos educacionais divertidos, como módulos interativos e quizzes, e oferecem recompensas em tokens após a conclusão.

Esses modelos L2E oferecem vários benefícios:

Reduzem a barreira financeira para investir em cripto porque as pessoas podem ganhar cripto (em vez de comprar cripto) enquanto aprendem sobre isso.

Promovem a adoção aumentando o conhecimento de uma forma divertida e envolvente.

Constroem comunidades em torno de plataformas e projetos específicos onde os usuários podem fazer perguntas e compartilhar experiências.

Dão às pessoas as ferramentas para navegar no espaço cripto com confiança.

Algumas plataformas L2E populares incluem Binance Learn and Earn e Robinhood Learn and Earn. Outro projeto L2E que se destaca é o 99Bitcoins.

Desembalando a conquista de US$ 2,4M em pré-venda do $99BTC

Atualmente em pré-venda, o 99Bitcoins recompensa os usuários com seu token nativo, $99BTC, por completar cursos.

Quanto mais materiais de aprendizagem os usuários completam, mais $99BTC eles ganham, incentivando os usuários a voltar à plataforma e aprender mais.

Além de suas recompensas em tokens, o modelo do 99Bitcoins oferece uma série de vantagens:

Webinars exclusivos com analistas profissionais de cripto.

Cursos de treinamento avançados para aprimorar ainda mais a expertise em cripto.

Associação a grupos comunitários e oportunidades de networking para fomentar amizades com indivíduos de ideias semelhantes.

Os 4,6K membros do Telegram do $99BTC e 21,6K seguidores no X são um testemunho de sua popularidade.

O projeto arrecadou US$ 2,4M em sua pré-venda, e 1 $99BTC atualmente custa US$ 0,00113.

Analistas preveem que o preço do token aumentará 7x de 0,10 em 2025 para 0,70 até 2030.

A tokenomics do projeto destaca oportunidades de crescimento a longo prazo, com 14% do suprimento total de tokens sendo distribuído para staking – 1,5B tokens com um APY de 705% já foram staked.

O 99Bitcoins não está parado na educação cripto. O whitepaper do projeto destaca a mudança do $99BTC de um token ERC-20 para BRC-20. Isso permitirá que os proprietários de tokens se juntem ao Bitcoin, o maior blockchain do mundo com um valor de mercado de US$ 1,2T.

Para comprar $99BTC, visite o site oficial do 99Bitcoin, conecte sua carteira cripto e selecione a quantidade que deseja comprar.

Conclusão

Embora a popularidade das criptomoedas esteja crescendo, sua natureza flutuante não pode ser ignorada. Juntamente com a lacuna de educação sobre o mercado e o risco crescente de golpes, a Bitget adverte que golpes de deep fake podem custar à indústria cripto US$ 25B em 2024.

Programas L2E como o 99Bitcoins fornecem aos usuários conhecimento, diversão e potencial ganho financeiro. Eles oferecem aos investidores potenciais ferramentas divertidas e recompensadoras para navegar no mercado com segurança.