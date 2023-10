Tokenização ganha adoção massiva à medida que traders intensificam “batalha” no criptoverso

Muitos investidores de criptomoedas agora veem os ativos iniciais, como Bitcoin e Ethereum, como ultrapassados. Contudo, os ativos tradicionais estão ganhando um novo fôlego e recuperando a atenção dos investidores por meio da tokenização através da tecnologia blockchain.

Sabendo que o mercado de criptomoedas é imprevisível, a questão agora é se a tokenização pode, realmente, oferecer uma opção melhor de negociação por meio de atributos competitivos e inovações rápidas. O fato é que a crescente adesão aos ativos do mundo real tokenizados pode representar uma grande rivalidade para os traders no criptoverso.

Aumento da tokenização de ativos financeiros tradicionais

As flutuações dramáticas e contínuas dos preços das criptomoedas são bem conhecidas e fazem parte da crescente concorrência entre os traders. Eles estão constantemente competindo entre si, sempre em busca de ganhos maiores no mercado de criptomoedas altamente volátil.

A tokenização está atingindo uma massa crítica, pois os traders estão optando cada vez mais por plataformas de negociação tokenizadas. Tokens virtuais baseados em blockchain estão surgindo para representar ativos como ações, títulos e até imóveis.

No último ano, grandes empresas financeiras investiram em plataformas de negociação e investimento tokenizadas ou planejam desenvolvê-las. Isso inclui o London Stock Exchange Group, Wisdom Tree e Mirae Asset Securities.

Empresas como Franklin Templeton, ABN Amro e UBS Asset Management já lançaram versões tokenizadas de ativos tradicionais, como títulos verdes e fundos de mercado monetário.

Em maio, a EY-Parthenon realizou duas pesquisas com mais de 300 participantes sobre a tendência de tokenização de ativos tradicionais. A pesquisa revelou que mais de um terço dos investidores institucionais dos Estados Unidos e cerca de dois terços dos investidores de alto patrimônio líquido planejam investir em ativos tokenizados este ano ou no próximo.

Além disso, dados da Dune Analytics revelaram um valor de mercado total de US$345 milhões para títulos públicos tokenizados. Embora esse valor represente apenas uma pequena parte do valor de mercado mais amplo das criptomoedas, que é de US$1 trilhão, ainda é bastante significativo.

Além disso, os ativos tokenizados registraram um aumento de 2,3% nos últimos 30 dias. Com base nesses dados, muitos vislumbram um crescimento futuro para a tokenização no setor financeiro tradicional. No início deste ano, Northern Trust e HSBC estimaram conjuntamente a digitalização de 50% a 10% de todos os ativos até 2030.

Tokenização se torna um potencial de economia

Colin Butler, chefe global de capital institucional na Polygon Labs, uma empresa de blockchain, destaca a importância da tokenização. Ele vê seu grande potencial para a economia como um todo, especialmente em custos de transação com grandes players de investimento envolvidos.

Butler afirmou: “Atualmente, é uma luta acirrada por participação de mercado e lucros, portanto, essas ideias de redução de custos são muito poderosas.” Ele observou que as instituições dedicaram vários anos de pesquisa à tokenização. Finalmente, eles alcançaram uma zona de conforto para lançar projetos relacionados à tokenização.

Além disso, muitas pessoas apoiam os benefícios dos tokens na indústria. A tokenização proporcionou maior acessibilidade e propriedade fracionada para os investidores.

Na finança tradicional, a tokenização traz negociações mais transparentes, aumenta a liquidez e reduz os custos e o tempo de liquidação. Essas vantagens da tokenização vêm de processos automatizados por meio de contratos inteligentes – acordos baseados em blockchain que funcionam automaticamente.

No entanto, alguns críticos apontaram contratempos da tokenização, como a falta de supervisão regulatória e segurança, além da suscetibilidade à manipulação de mercado. De qualquer forma, o valor de ativos tradicionais tokenizados e sua emissão ainda é baixo devido à adoção mínima por parte dos investidores.