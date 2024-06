Tokens ligados a Trump caem em meio a dúvidas sobre as ligações de Trump com o token DJT

As memecoins tokens ligados a Trump caíram mais de 30% após rumores de que a equipe de Trump lançou um token oficial na rede Solana.

Embora Trump ainda não tenha negado ou confirmado que lançou o token DJT, as partes interessadas da indústria e algumas plataformas analíticas de blockchain permanecem céticas quanto ao seu envolvimento.

Em um tweet, a Pirate Wires afirmou que Donald Trump está lançando um token cripto oficial chamado TrumpCoin com o ticker DJT.

Dados revelam que o DJT pode não ser afiliado a Trump enquanto MAGA recusa

Em sua postagem no X, a Pirate Wires afirmou que o filho de 18 anos de Trump, Barron, era o principal suporte por trás do token DJT. O token DJT tem 67% de seu fornecimento total em um local e 43% no criador de mercado automatizado Raydium, com base em Solana.

No entanto, nem Donald Trump, nem sua equipe confirmaram o lançamento do token. A empresa de dados Blockchain Bubblemaps também observou que o token não está vinculado a Donald Trump.

Os rumores parecem ter afetado negativamente os tokens ligados a Trump, já que o MAGA ($TRUMP) caiu 31%, para US$ 7,46, quatro horas após os rumores. Isso de acordo com dados do CoinGecko.

O token TRUMP é negociado a US$ 6,37, tendo caído mais de 40% nas últimas 24 horas. Além disso, desde o início dos rumores, Trump perdeu mais de US$ 150 milhões de dólares do seu valor de mercado global.

Da mesma forma, a memecoin baseada em Solana Donald Tremp (TREMP) caiu 39,5%, de US$ 0,95 para US$ 0,54 nas últimas 24 horas. Outro meme token, Jeo Boden (BODEN), relacionado ao presidente dos EUA, Joe Biden, e rival político de Trump, caiu mais de 28%.

Comparativamente, o DJT atingiu um valor de mercado de US$ 120 milhões em 18 de junho, apesar de sua popularidade limitada. Dados da Birdseye revelam que o primeiro lote de tokens DJT foi cunhado pela primeira vez em 22 de abril.

Embora a comunidade cripto permaneça cética, o Bubblemaps rejeitou as alegações da Pirate Wires como falsas, observando que DJT não é afiliado a Donald Trump.

Entusiastas das criptomoedas reagem a tokens ligados a Trump

Enquanto a comunidade cripto aguarda o comentário de Trump, vários líderes importantes da indústria opinaram sobre este desenvolvimento. Alguns dizem que poderia ser propaganda para lucrar com o aumento da popularidade das criptomoedas entre os políticos dos EUA à medida que as eleições se aproximam.

Além disso, os principais candidatos presidenciais dos EUA, como Trump, Biden e Robert F. Kennedy Jr., estão levando a indústria cripto mais a sério. Portanto, alguns oportunistas poderiam aproveitar a crescente popularidade das criptomoedas para criar tokens vinculados a esses candidatos.

David Bailey, um desenvolvedor notável, disse que tokens falsos como o DJT enviam sinais errados ao presidente de que cripto é um passivo e não um ativo. Ele também acredita que o drama poderia ter como alvo a campanha de Trump para desencorajar os eleitores de apoiá-lo.

Outro entusiasta conhecido como Crypto Facts criticou Trump, alegando que ele criou uma universidade fraudulenta e uma instituição de caridade falsa. Respondendo às alegações, Bailey disse que o crítico estava deixando a política partidária atrapalhar seu julgamento.