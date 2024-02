Tom Lee defende o Bitcoin diante de alegações de uso ilegal

Conforme o Bitcoin tem ganhado mais força, muitas reclamações sobre o seu uso ilegal também aumentam. Como o principal criptoativo, o Bitcoin é a criptomoeda que tem recebido mais atenção e alegações sobre atividades ilícitas até agora.

Num desenvolvimento recente, o Chefe de Pesquisa da Fundstrat Global Advisors, Thomas “Tom” Lee, defendeu o BTC diante das inúmeras alegações de seu uso ilegal.

O defensor do BTC afirma que o dólar é o mais usado em atividades ilícitas

Durante o programa Squawk Box da CNBC, Tom Lee defendeu o Bitcoin contra alegações de seu uso em atividades ilícitas. Joe Kernen, da CNBC, apresenta o programa.

Em seu argumento, Lee sustentou que o dólar americano é usado em quase 99% das atividades ilegais, e não no Bitcoin.

"The dollar is used for more illicit activities," says @fundstrat’s Tom Lee on $BTC being used for illegal purchases. "Criminals don't trust anybody, but they trust bitcoin." pic.twitter.com/ysgaMs7JYC — Squawk Box (@SquawkCNBC) February 21, 2024

Muitas pessoas expressaram opiniões de que o Bitcoin se tornou um recurso para grandes envolvimentos nefastos no setor financeiro. Essas pessoas acreditam que a natureza descentralizada do criptoativo elimina a atenção e o controle das autoridades, auxiliando assim as atividades financeiras criminosas.

Ademais, alguns funcionários do governo, como a senadora Elizabeth Warren, mostram-se contra a criptomoeda, argumentando que o BTC é a opção preferida para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No entanto, de acordo com Tom Lee, a criptomoeda fica atrás do dólar dos Estados Unidos nesse aspecto. Ele disse:

“O dólar é usado para mais atividades ilícitas.”

Além do uso de criptomoedas em atividades criminosas, o anfitrião também perguntou a opinião de Lee sobre as alegações do presidente da SEC, Gary Gensler, sobre a preferência deste último por bancos de dados Oracle em vez de livros-razão distribuídos.

Em resposta, Lee indicou sua confiança na tecnologia Blockchain, apontando seu endosso ao conceito de Prova de Trabalho (PoW).

A tecnologia Blockchain apoia superioridade e adoção do Bitcoin

De acordo com o defensor do Bitcoin, o PoW é um mecanismo de consenso e não um sistema que depende de um grupo de cinco ou mais para seu gerenciamento. Diante disso, o ponto de venda da tecnologia reside nos meios descentralizados e sem confiança de provar transações em blockchains.

Isso torna impossível adulterar registros no sistema Bitcoin, o que o torna bem seguro. Ademais, a natureza pseudônima das transações do Bitcoin contribuiu para as alegações de seu uso ilegal.

No entanto, especialistas em segurança descobriram atividades criminosas com cripto no passado, o que refuta as alegações não rastreáveis ​​das transações com BTC.

Além disso, Lee apontou que a natureza confiável do BTC é a razão pela qual muitos preferem o token. Mesmo os criminosos que normalmente não confiam nos outros indicam a sua confiança no BTC. Ademais, em meio às reclamações contra o Bitcoin, investidores institucionais indicaram interesse no ativo.

Isso trouxe fundos negociados em corretora (ETFs) de Bitcoin à vista, criando uma nova onda na indústria. Notavelmente, após a aprovação dos ETFs BTC à vista pela SEC em 10 de janeiro, cerca de onze empresas obtiveram a licença para oferecer o produto.

Entre as empresas está a maior gestora de ativos global, BlackRock, cujo CEO, Lary Fink, tornou-se um notável defensor do Bitcoin.

Além disso, o Bitcoin tem recebido mais validações do presidente da MicroStrategy, Michael Saylor. Durante uma entrevista à Bloomberg Television, Saylor prometeu o apoio da empresa ao Bitcoin.

Ele mencionou que a MicroStrategy sempre comprará Bitcoin. Além disso, o executivo observou que a aprovação de ETFs BTC à vista impulsionaria o mercado de criptomoedas. De acordo com Saylor, o novo empreendimento é “uma maré crescente que vai levantar todos os barcos”.