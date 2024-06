Top Dogs – Veja porque o PlayDoge está preparado para explodir 170

Em um espaço cripto em constante evolução, as memecoins com tema canino continuam a atrair muita atenção. Prova disto é que o CoinMarketCap mostra que sete das dez principais memecoins são inspiradas em cães.

Enquanto Dogecoin ($DOGE) lidera o grupo, o PlayDoge ($PLAY), uma nova memecoin Play-to-Earn (P2E), tem potencial para se tornar um dos projetos no topo.

Seu momento de pré-venda é bem apropriado, afinal, a popularidade de todos os projetos Doge e P2E não mostra sinais de diminuir, com o valor de mercado dos tokens P2E chegando em US$ 13,7 bilhões.

Abraçando a nostalgia dos anos 90, PlayDoge “é um jogo P2E baseado em celular que transforma o icônico meme Doge em um animal de estimação virtual no estilo Tamagotchi”.

A pré-venda está atualmente na fase dois, faltando mais de quatro dias para o próximo aumento de preço (US$ 0,00502).

No entanto, somente seu ecossistema GameFi não é suficiente para levá-lo ao. Mas vamos discutir os outros fatores que podem contribuir para o sucesso do $PLAY e potencialmente render um retorno de 170x.

Explorando a mania de criptomoedas caninas

O Dogecoin é a principal memecoin centrada em cães, com valor de mercado de US$ 23,1 bilhões, enquanto isso, o Shiba Inu ($SHIB) está em segundo lugar, com valor de mercado de US$ 14,9 bilhões.

Em meio a esse frenesi canino, o Dog-Go-To-The-Moon ($DOG) também está chamando atenção, isso porque o seu preço subiu 104,94% na semana passada, de US$ 0,0039 para US$ 0,00799, sendo que durante a escrita deste artigo era negociado a US$ 0, 00724.

Além disso, o Floki ($FLOKI) disparou 31,78% na última semana, elevando seu preço para US$ 0,000259 e capitalização de mercado para US$ 2,52 bilhões. O DogWifHat ($WIF), por sua vez, também testemunhou um aumento impressionante, de 19,70%. Por fim, o Bonk ($BONK) viu um crescimento de 3,26% no mesmo período.

Visite o site oficial de pré-venda para saber mais sobre o PlayDoge e ver se vale a pena investir.

PlayDoge – O novo cachorro top do bairro?

PlayDoge é um jogo P2E para celular na BNB Smart Chain que homenageia o renomado meme Doge. Este jogo 2D tem gráficos no estilo Tamagotchi de 8 bits e os jogadores ganham tokens $PLAY cuidando de seu animal de estimação.

Até agora, o $PLAY arrecadou US$ 805 mil e está na segunda de uma pré-venda de 40 etapas. Atualmente vale US$ 0,00501, acima dos US$ 0,005, e o próximo aumento de preço (US$ 0,00502) ocorrerá em pouco mais de quatro dias.

O PlayDoge tem um suprimento total de tokens de 9,4 bilhões de tokens, os quais são alocados desta maneira:

Pré-venda: 50% (4,7 Bi).

Marketing: 12,5% (1.175 Bi).

Fundos do projeto: 12,5% (1.175 Bi).

Liquidez: 11,5% (1.081 Bi).

Recompensas da comunidade: 7,5% (705 milhões).

Staking: 6% (564 milhões).

Impressionantemente, 51,7 mil $PLAY já foram colocados em staking. Atualmente, as recompensas de staking são de 364% APY. Se quiser entrar na onda e comprar $PLAY, visite o site de pré-venda, conecte sua carteira ao widget, insira a quantidade de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

O PlayDoge poderia render 170x?

Seu tema relacionado ao Doge sem dúvida ajudará no seu sucesso, mas o nicho do PlayDoge ajudará a garantir que ele seja um dos vencedores.

Tomemos como exemplo o BabyDoge, que atualmente tem um valor de mercado de US$ 758,8 milhões (na rede BNB) e 1,87 milhão de detentores de tokens. De acordo com dados do Dextools, os investidores que começaram cedo estão obtendo um retorno sobre seu investimento (ROI) de 17.556% (170x).

E aqueles que compraram antes de a moeda ser listada em DEXs obtiveram um ROI ainda mais impressionante.

Embora o compromisso dp BabyDoge com o bem-estar animal e um gerador de imagens de memes alimentado por IA sejam admiráveis, o $PLAY tem mais a oferecer.

A singularidade do $PLAY reside em seu ecossistema centrado em jogos, que enfatiza fortemente as recompensas P2E, ao contrário da maioria das outras moedas GameFi com uma abordagem mais diversificada. Considerando que a indústria de videogames pode atingir aproximadamente US$ 665 bilhões até 2033, a decisão do PlayDoge parece acertada.

Com o atual frenesi de memecoins que viu moedas como $PEPE atingirem 101% em um mês, o PlayDoge tem uma chance real de superar o desempenho do BabyDoge.

Conclusão

O PlayDoge é um projeto P2E promissor que oferece uma experiência GameFi única para detentores de tokens. Em quatro dias, o $PLAY passará para a terceira fase de pré-venda, quando o preço aumentará para US$ 0,00502.

Dado o entusiasmo geral em torno das moedas Doge e o crescimento previsível da indústria de videogames, o PlayDoge parece bem posicionado para um crescimento saudável, talvez ultrapassando o ROI de 170x do BayDoge.

Lembre-se de pesquisar antes de investir em memecoins. Afinal, Hype e FOMO normalmente levam a flutuações inesperadas de preços que são difíceis de prever. Invista com responsabilidade e priorize a segurança.