Traders de Bitcoin registram avanço com suporte de US$ 44.000 em meio à saga de aprovação de ETF

O Bitcoin se recuperou de sua queda inicial para US$ 40.000 no início do ano e agora é negociado acima de US$ 44.000. Com 10 de janeiro sendo a data limite para uma decisão sobre os ETFs Bitcoin e se aproximando, muitas especulações e rumores estão alimentando seu aumento de preço.

A aprovação ou rejeição de ETFs Bitcoin à vista provavelmente levará à volatilidade dos preços no mercado. Portanto, os próximos dias são críticos para investidores e entusiastas do Bitcoin.

Trader acredita que o Bitcoin provavelmente registrará aumento de preço

Em uma postagem no X de 7 de janeiro, o trader e comentarista cripto Matthew Hyland disse a seus seguidores que as Bandas de Bollinger (BB) no gráfico do BTC estão se estreitando.

Uma análise mais detalhada do gráfico do Bitcoin revela uma expansão que leva a um aumento de preço após cada período de contração no Bollinger Bands. Portanto, Hyland acredita que provavelmente ocorrerá um aumento de preços em breve, embora não haja garantias.

#BTC Bollinger Bands tightening even more heading into ETF week: pic.twitter.com/ah6TlFRZEo — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) January 7, 2024

Outro trader, Daan Crypto Trades, observou em um tweet de 7 de janeiro que o Spot Premium estava ativo no mercado BTC. De acordo com Daan Crypto, os traders de derivativos estão agindo com cautela devido às liquidações massivas sofridas na semana passada.

Em outro tweet, o trader afirmou que o interesse dos compradores de BTC está aumentando à medida que estes abrem novas posições longas.

#Bitcoin ETF Frontrunooooors are back. Open interest ramping up with fresh longs. pic.twitter.com/v5HgtswQ7N — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) January 7, 2024

Especulação sobre ETF Bitcoin domina os mercados financeiros apesar das atualizações financeiras críticas

A especulação sobre os ETFs Bitcoin continuam a dominar as manchetes, apesar de outros dados financeiros vitais que podem influenciar os preços. Alguns deles incluem os dados de inflação dos EUA, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que devem ser divulgados nos próximos dias.

Estas métricas importantes afetam os preços no mercado cripto, principalmente com as taxas de inflação subindo. No entanto, uma decisão sobre o BTC Spot ETF continua sendo o evento mais esperado no espaço cripto.

Notavelmente, o possível lançamento dos ETFs Bitcoin em Wall Street está em andamento, e uma revisão final dos principais gestores de ativos deve ocorrer essa semana.

De acordo com o analista de cripto James Seyffart, no X, o pedido de alteração para ETFs de Bitcoin se deu em 5 de janeiro. Isso implica que uma decisão final está em andamento, pendente de quando todas as correções e ajustes necessários forem devidamente implementados.

For everyone asking about today:

Today we're looking for 19b-4 amendment filings that'll include changes that SEC and issuers have been discussing for weeks. Namely cash create/redeem. (honestly I expected these by now) Still expecting potential approval orders next week. https://t.co/ywdf34Y8VI — James Seyffart (@JSeyff) January 5, 2024

Além disso, o analista sênior da Bloomberg, Eric Balchunas, afirmou que os ETFs Bitcoin oferecem uma nova forma de investimento para os amantes do BTC. Os investidores podem deter uma participação no BTC sem possuí-lo diretamente.

No entanto, ele observou que a SEC não votou a favor da rejeição dos ETFs de Bitcoin à vista. Resumidamente, ele acredita que a SEC está numa situação difícil antes do prazo que se aproxima, embora não haja garantias de aprovação.

Re the "but the SEC hasn't voted" and how that's some kind of poss rug pull. Few things, the SEC has never voted on bitcoin ETFs (spot denials or the futures approvals), they were denied or approved via "Delegated Authority" (see below from commish Peirce speech) which would make… pic.twitter.com/X8pzQchexj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

Decisão deve sair essa semana

Enquanto isso, a Bloomberg informa que a SEC tem até as 8h de segunda-feira para apresentar os documentos relevantes para os ETFs. Além disso, com a aprovação, traders podem começar a negociar os ETFs à vista no dia seguinte à aprovação.

Além disso, a SEC tem uma reunião fechada agendada para 11 de janeiro, que provavelmente abordará a questão dos ETFs Bitcoin. No geral, se os ETFs Bitcoin forem eventualmente aprovados, isso provavelmente causará um aumento no valor do BTC e de outras criptomoedas.