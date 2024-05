Traders de Ether acumulam posições vendidas enquanto Grayscale planeja ETF de futuros de ETH

Em uma reviravolta recente do mercado, os traders estão migrando para posições vendidas de Ether. Este movimento vem como uma resposta à surpreendente decisão da Grayscale Investments de retirar seus planos para um fundo negociado em corretora (ETF) de futuros de Ethereum.

A decisão repercutiu em toda a comunidade de traders, fazendo com que os investidores se preparassem para mudanças inesperadas na dinâmica de preços do Ether.

Nesta última semana, traders acumularam suas posições vendidas no Ether, indicando um crescente sentimento de baixa no mercado.

Este aumento nas posições “shorteadas” ocorre num momento em que o preço do Ether oscila muito perto de um nível de suporte crucial em US$ 3.010, registrando um declínio modesto de 1,85%. Entretanto, o que chama a atenção é a confiança demonstrada pelos traders em suas perspectivas de queda para o Ether.

Os mapas de liquidação revelam que um impressionante valor de US$ 345 milhões em posições vendidas está prestes a ser liquidado se o preço do Ether sofrer um aumento de apenas 3%. Por outro lado, uma queda semelhante de 3% para US$ 2.920 eliminaria apenas US$ 237 milhões em posições longas.

Notavelmente, a decisão da Grayscale de retirar seu pedido de ETF de futuros de Ether em 7 de maio colocou lenha na fogueira, intensificando a especulação dentro da comunidade cripto.

A retirada repentina, poucas semanas antes da decisão programada da Securities and Exchange Commission (SEC), deixou muitos traders reavaliando as suas estratégias em meio a uma maior incerteza.

Além disso, a questão de saber se o Ether será classificado como um título, juntamente com a incerteza em torno das aplicações spot de ETF Ether, complicou ainda mais as coisas para os traders.

Tendo expressado otimismo sobre as perspectivas de aprovação de um ETF de Ether à vista anteriormente, os analistas estão agora cada vez mais céticos à medida que o prazo final de 23 de maio se aproxima.

A comunidade cripto também ecoa esse ceticismo, evidenciado por impressionantes 92% dos participantes do Polymarket antecipando a negação de ETFs Ether à vista.

Além disso, preocupações mais amplas relativamente à utilização do Ethereum e a falta de interesse especulativo por parte dos detentores de curto prazo estão aumentando o sentimento de desconforto prevalecente entre os traders.

À luz desses desenvolvimentos, o analista cripto on-chain James Check, também conhecido como Checkmate, levantou alarmes sobre os padrões atuais de uso do Ethereum.

Em sua recente postagem no X, ele enfatizou que o uso do Ethereum é atualmente insuficiente para acompanhar a emissão para validadores.

Usage of Ethereum is currently so low, that their burn mechanism is not keeping up with issuance to validators.

Gas prices are below 4gwei, which you have to go back to early 2020, and pre 'defi summer', to find an equivalent period of low demand.

'but mah L2 scaling' –> The… https://t.co/WUHyG9YKFF

— _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) May 8, 2024