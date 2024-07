Traders de memes mudam para P2E: $SAGA é um ganho bullish para $PLAY?

O valor de mercado das meme coins caiu 9,8% nos últimos dias, enquanto os investidores buscam retornos de longo prazo.

Apesar da tendência de baixa geral, os tokens P2E $SAGA e $NOT subiram 28% e 51%, respectivamente.

O $PLAY pode ser o próximo grande token P2E que potencialmente gera retornos de 5x para os primeiros apoiadores.

No final de semana, os tokens de jogos Notcoin ($NOT) e Saga ($SAGA) se tornaram os maiores ganhadores de 24 horas na Binance, aumentando 51% e 28%, respectivamente.

Apesar de uma queda geral do mercado, onde nove das dez principais criptomoedas caíram na última semana, projetos focados em utilidade mostram resiliência e um significativo interesse dos investidores.

A tendência crescente das moedas play-to-earn (P2E) também é evidente em novos projetos como o PlayDoge ($PLAY). Ele arrecadou mais de US$ 5 milhões em apenas um mês de pré-venda, jogando com o apelo do meme Doge e a nostalgia dos jogos pixelados dos anos 90.

Os investidores estão mudando para jogadas de longo prazo em meio à extrema volatilidade do mercado? O P2E é o futuro das criptomoedas? A seguir, vamos explorar essa nova tendência de mercado.

O sonho dos ganhos rápidos em cripto acabou?

O valor de mercado das meme coins caiu 9,8% no final de semana, e os principais tokens não estão indo bem:

$DOGE (–4,5%)

$PEPE (–8%)

$WIF (–8%)

$MOG (–8%)

$POPCAT (–11,1%)

$TURBO (–7,26%)

Algumas moedas, como $NPC e $WOLF, perderam mais de 20% de seu valor. O gráfico semanal mostra um padrão semelhante, sugerindo um sentimento de baixa. Apenas algumas moedas (como $BILLY, $GIGA e $HOPPY) subiram na última semana, impulsionadas por grandes desenvolvimentos de projetos ou hype inicial pós-listagem.

A mania das meme coins (provavelmente impulsionada pelo desejo de ganhos rápidos) parece estar chegando ao fim.

Um influxo de projetos imitadores, golpes e uma recessão econômica mais ampla tornaram os investidores avessos ao risco. O valor de mercado do setor GameFi também perdeu 5,6%, com a maioria das moedas no vermelho, mas $SAGA e $NOT mostraram uma tendência clara de alta.

$SAGA atingiu US$ 1,35, mostrando sinais de recuperação após perder 45% de seu valor em junho. $NOT caiu abaixo de seu preço de listagem em 5 de julho, mas agora está em US$ 0,017, um ganho de 41% para os primeiros adotantes.

PlayDoge une mania de memes com utilidade P2E

Os investidores podem ter fugido de mercados voláteis em busca de retornos estáveis impulsionados pela utilidade, mas o apelo dos memes permanece forte.

PlayDoge entende o anseio por mais simplicidade no mercado de cripto, quando os ganhos dependiam de curtidas e retweets, mas também promete utilidade real para a viabilidade a longo prazo.

A equipe do projeto está desenvolvendo um jogo P2E Tamagotchi onde os usuários podem ganhar $PLAY por cuidar de seu Shiba Inu virtual. Se seu animal de estimação digital fugir ou morrer devido à negligência não fosse um incentivo forte o suficiente, agora você também corre o risco de perder ganhos monetários.

O token $PLAY é integral para o gameplay (manter seu pet saudável e subir de nível) e é a principal moeda para recompensas.

As vibrações nostálgicas e a utilidade P2E ajudaram a pré-venda do PlayDoge a arrecadar quase US$ 5,5 milhões em um mês. Atualmente, $PLAY custa US$ 0,00516, mas o preço aumentará na próxima hora.

Esperamos ver o lançamento beta do mini-jogo PlayDoge no quarto trimestre de 2024. Se a comunidade recebê-lo bem, $PLAY pode atingir US$ 0,026 após a listagem e trazer retornos de 5x para os primeiros apoiadores.

A aposta com 104% APY na Ethereum e 74% na BNB Chain incentiva o HODLing, reduz a pressão de venda imediata e cria uma base sólida para a listagem de $PLAY.

Se você comprar 104.069 $PLAY (US$ 537) hoje e fizer staking na Ethereum, terá 212.300 $PLAY (US$ 1.095) em um ano. Para comprar $PLAY enquanto a pré-venda ainda está ativa, visite o site oficial, conecte sua carteira, insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

A volatilidade e o FUD podem ter diminuído o hype das meme coins, mas os investidores ainda buscam experiências divertidas.

Projetos P2E como $NOT, $SAGA e $PLAY combinam entretenimento com recompensas financeiras potenciais, ressoando com investidores avessos ao risco que buscam lucros de longo prazo e sustentabilidade.