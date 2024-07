Traders de Solana identificam padrão de flâmula de alta enquanto o SOL ganha 18%

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Diversos traders de criptomoedas identificaram um padrão de alta no gráfico de preços do token Solana. Dessa forma, gerou-se uma expectativa de mais altas, já que o preço da Solana subiu 17% na semana passada.

De acordo com analistas da CryptoBusy, o SOL formou uma enorme flâmula no gráfico de um dia, sugerindo um possível aumento de preço para o ativo.

Os analistas da CryptoBusy acreditam que a flâmula de alta sinaliza uma ação de preço positiva para o SOL, pois ainda mostra uma força impressionante.

A flâmula de alta do token Solana provavelmente sinaliza movimentos positivos de preços à frente

Para contextualizar, um Pennant (flâmula) é um padrão de gráfico que se forma quando o preço de um ativo se estabelece em um padrão em forma de triângulo após uma forte tendência de baixa. De acordo com os analistas, o token da rede Solana está sendo negociado dentro do Pennant de alta e se aproximando da linha de tendência superior, o que sugere um rompimento.

Com base nesse padrão de alta, os analistas da CryptoBusy aconselham seus seguidores a ficarem atentos à ação do preço da Solana.

Os analistas também observam que projetos de construção de IA, machine learning (ML) e GPUs estão se movendo para o ecossistema Solana. Essa maior utilidade provavelmente levará a mais ganhos de preço.

A trader de criptomoedas Honey também compartilha uma perspectiva otimista, notando que a Solana atingiu sua meta de preço de curto prazo de US$ 160. De acordo com Honey, esta é uma área crucial onde os traders devem ser cautelosos ao fazer negociações longas.

$SOL short term target reached at $160 ✅ this is a pivot area and i’d be cautious with longs if you’re entering here reclaim = $192 next reject = $140s next go easy on the leverage 😘 pic.twitter.com/HioxXAqqct — Honey (@honey_xbt) July 17, 2024

Honey também acredita que o SOL recuperará o patamar de US$ 192 como seu próximo preço-alvo. Todavia, com uma possível queda para US$ 140 antes que a Solana se recupere novamente.

Se o SOL recuar para US$140, ele pode acabar com aproximadamente US$161 milhões em posições longas. Portanto, Honey aconselhou seus seguidores a pegarem leve ao alavancar posições para evitar perdas severas.

O trader Crypto Tony, por sua vez, acredita que Solana tem como próximo alvo romper acima do nível de preço de US$ 163 e transformá-lo em suporte. O ressurgimento do preço de Solana pode ser devido à melhora do sentimento do mercado após a ação positiva do preço do Bitcoin nos últimos dias.

$SOL / $USD – Update Above $163 is another level to reclaim for an easy, safer entry pic.twitter.com/auzLxoMelB — Crypto Tony (@CryptoTony__) July 18, 2024

A plataforma analítica Coinglass revela que os traders de Futuros estão aumentando suas posições com base no padrão de alta. Nos últimos dez dias, os contratos futuros de Bitcoin não liquidados nas corretoras aumentaram em 22,14%, ou US$ 2,13 bilhões.

Isso implica que os traders esperam um aumento no preço do Bitcoin e de outras criptomoedas como a Solana.

Como o SOL está se saindo hoje?

O token surpreendeu ao ultrapassar a marca dos US$180,00 nesta segunda feira, o preço segue alta e com pouca oscilação, como pode ser visto no gráfico abaixo:

Além disso, o SOL formou duas velas verdes consecutivas nos gráficos diários, com máximas mais altas confirmando o aumento da pressão dos compradores. Atualmente, está sendo negociada perto da banda superior do Canal Donchian (DC), um forte sinal de alta para novos aumentos de preço.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.