Traders transferem mais de US$ 2 milhões em Solana para nova memecoin Slothana

Até a conclusão deste artigo, a pré-venda do Slothana (SLOTH) arrecadou mais de US$ de 2,2 milhões de dólares. Antes disso, já atingira o marco de meio milhão de dólares de arrecadação em oito horas de pré-venda e o de US$ 1 milhão de dólares em apenas dois dias.

Conheça o Slothana

O mascote do Slothana é uma preguiça (“sloth” em inglês) que trabalha em um escritório. Ela representa o desejo dos investidores de ganhar dinheiro com criptomoedas e poder abandonar o trabalho “das 9 às 5”. Entre os pontos fortes do Slothana, podemos citar:

A facilidade com que, até o momento, ela vem despertando o interesse de investidores, como podemos ver, por exemplo, pelo rápido crescimento da arrecadação da pré-venda,

A rápida expansão da comunidade, como podemos ver, por exemplo, pelo crescimento rápido do número de seguidores na rede social X.

A forte possibilidade de listagens do Slothana no futuro próximo, as quais poderão elevar a visibilidade, a acessibilidade e a credibilidade da memecoin e incrementar a demanda por ela.

O modelo de pré-venda simples e prático, que pode atrair os investidores que tenham interesse em agilidade.

A operação na rede Solana, pois não só ela é considerada rápida e de baixo custo para a realização de transações, como também está em uma fase de euforia na qual muitos dos lançamentos recentes de memecoins com base nela vem passando por explosivas valorizações.

Só para ilustrar as expectativas com relação ao SLOTH, o site Techopedia estimou que a memecoin possa chegar a valer 35 centavos de dólar em 2025. No momento, o preço da memecoin Slothana em sua pré-venda é de 1/10000 de tokens de Solana.

Durante a elaboração deste texto, a cotação do SOL era de cerca de 190 dólares, ou seja, o preço de cada token de Slothana estava em aproximadamente 1,90 centavos de dólar. Portanto, se o Slothama atingir o valor que o artigo do Techopedia diz ser possível, a valorização resultante será de mais de 1500%.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A pré-venda do Slothana

Como citamos acima, o valor da arrecadação do Slothana vem crescendo rapidamente. A equipe desenvolvedora do SLOTH, memecoin que opera na rede Solana, adotou um modelo de pré-venda pouco usual.

Em contraste com as pré-vendas tradicionais, em que há complicados passos a dar, frequentes aumentos de preço com que lidar ou longos períodos de espera a suportar, o modelo que a equipe do Slothana adotou é mais simples e atraente.

Os passos para a compra de Slothana são estes:

1) Criar uma carteira compatível com moedas da rede Solana

É necessário ter uma carteira compatível com moedas da rede Solana para comprar SLOTH. Só para exemplificar, podemos citar Phantom, Trust, Solflare ou Coinbase.

2) Ter a quantidade necessária de tokens de Solana para fazer a compra de tokens de Slothana

No momento, só é possível fazer a aquisição de Slothana com Solana. Por isso, é preciso ter na carteira tokens SOL em quantidade suficiente.

3) Ir ao site do Slothana

Para comprar Slothana, é preciso ir ao site do projeto AQUI. Então, uma das opções é clicar em “Buy Now”, conectar a carteira à plataforma de venda, informar a quantidade de Solana a ser gasta, clicar de novo em “Buy Now” e, se tudo estiver certo, confirmar a transação.

Se não for possível conectar a carteira, há a opção de usar a própria carteira para enviar os tokens de Solana para o endereço EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA. Assim, um airdrop de Slothana será feito na carteira em questão.

Conclusão

Slothana é uma criptomoeda que aposta para atrair a atenção no apelo de poder abandonar o estilo de vida agitado do mundo do trabalho moderno e na praticidade de um modelo de pré-venda simples.

Essas qualidades e outras, como a agilidade e o baixo custo de uso da rede Solana, contribuem para o sucesso que sua pré-venda vem obtendo. Como informamos acima, ela já arrecadou o equivalente a mais de US$ 1,9 milhão de dólares em 3 dias.

É provável que, quando fizer suas listagens, o Slothana ganhe valor significativamente. No entanto, aconselhamos aos investidores em potencial em Slothana que se informem sobre essa memecoin e decidam por si mesmos se vale a pena adquiri-la.