Trajetória de alta do XRP: espera-se um forte aumento para US$5,8 após recente correção

Após uma correção recente de seu pico de US$1,90, o XRP mostrou sinais de estabilização e agora está pronto para um possível aumento.

Nesse sentido, o renomado analista, Dark Defender, compartilhou uma análise otimista, prevendo que o XRP poderia atingir a alta de US$5,80 à medida que completa sua estrutura de 5 ondas. Além disso, o sentimento atual do mercado indica uma possível tendência de alta em breve.

Dark Defender iniciou sua análise mais recente discutindo a grande queda que o Ripple registrou desde seu ponto mais alto de US$1,96. Lembrando que, em abril de 2021, o XRP alcançou o impressionante valor de US$1,9669 após um forte aumento. No entanto, em seguida o ativo perdeu todos os seus ganhos acumulados durante esse aumento.

