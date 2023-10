Transações em criptomoedas: Ferrari passa a aceitar Bitcoin, Ether e USDC como pagamento

Segundo informações da agência de notícias Reuters, a Ferrari vai aceitar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e USD Coin (USDC) como formas de pagamento por seus veículos nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo diretor executivo de marketing da Ferrari, Enrico Galliera, que disse ainda que o mercado europeu também poderá contar com essa opção de pagamento em breve.

A adoção das criptomoedas foi um pedido dos clientes

De acordo com Galliera, a decisão de aceitar criptomoedas como pagamento pelos veículos veio através de solicitações de clientes ricos, que ganharam fortuna no setor de criptos e compram os carros da empresa.

O diretor executivo de marketing da Ferrari disse à Reuters:

“Alguns são jovens investidores que construíram suas fortunas em torno de criptomoedas. Alguns outros são investidores mais tradicionais, que desejam diversificar seus portfólios”

Para facilitar as transações, a Ferrari vai utilizar como intermediário o provedor de serviços cripto Bitpay, para possibilitar a compra dos carros com criptomoedas nos Estados Unidos.

Vale ressaltar que à medida que a Ferrari venha a expandir o serviço para outros países, ela deverá buscar novas parcerias com outras empresas, facilitando as compras com criptomoedas.

Além disso, é interessante mencionar que a Ferrari já demonstrou interesse na tecnologia blockchain anteriormente. Em 2021, a icônica fabricante de carros italiana colaborou com a empresa suíça Velas Network AG para introduzir NFTs para sua base de fãs.

Ou seja, assim como os renomados carros da marca, as principais criptomoedas são sinônimos de inovação e velocidade, criando uma forte identificação por parte dos clientes que também são investidores no mundo cripto.

Ferrari quer evitar variações de preço das criptomoedas

Ainda, segundo a reportagem da Reuters, o Bitpay irá converter automaticamente os tokens em moeda fiduciária, visando proteger a montadora de eventuais flutuações bruscas de preço, que são comuns no mundo das criptomoedas.

Por fim, Galliera assegurou que os preços dos veículos serão os mesmos, tanto em criptomoedas quanto em dinheiro, sem nenhum custo adicional. Ele concluiu ainda que a maioria das concessionárias nos EUA já aceitou ou sinalizou interesse em adotar o novo sistema de pagamento em criptomoedas.

Adoção de criptomoedas no Brasil

Infelizmente, a iniciativa otimista da Ferrari ainda não alcançou as terras brasileiras. Contudo, utilizar as criptomoedas para fazer compras no Brasil já é uma realidade.

O site colaborativo Coinmap exibe em um mapa quais lojas, em todo o mundo, aceitam pagamentos em bitcoin, inclusive no Brasil. Segundo a Coinmap, já são mais de 900 estabelecimentos no Brasil que aceitam criptomoedas como forma de pagamentos. No mundo, já são quase 30 mil.

Entre as diversas opções de setores comerciais disponíveis estão:

hospedagem;

roupas;

ingressos de cinema;

suplementos;

bicicletas e acessórios;

tatuagens;

imóveis;

entre outros.

Em síntese, a maioria dos investidores em criptomoedas visam ganhos a longo prazo, reserva de emergência ou, ainda, como uma forma de proteger seu dinheiro de perdas inflacionárias.

Sendo assim, usar criptos como meio de pagamento, por enquanto, não seria um bom negócio, uma vez que isso irá diminuir a quantidade investida. Por outro lado, a iniciativa da Ferrari pode e deve ser vista como uma vitória para a adoção em massa de ativos digitais, mesmo em um cenário de mercado menos favorável.