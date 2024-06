Transmissão ao vivo no YouTube de Roaring Kitty sobre GameStop

O investidor online Keith Gill (também conhecido como Roaring Kitty), famoso pelo sucesso financeiro da GameStop ($GME), fez um retorno dramático na semana passada após anos de silêncio.

As postagens de Gill nas redes sociais causaram uma alta no preço do $GME, que caiu durante sua aguardada transmissão ao vivo no YouTube na sexta-feira, 7 de junho.

Em 2 de junho, Gill causou fervor ao revelar no Reddit que havia comprado US$ 115,7 milhões em ações da $GME. Quatro dias depois, ele postou outro anúncio sobre ter obtido mais de US$ 382 milhões em lucro, elevando o valor total de seus investimentos para mais de US$ 500 milhões.

Ao mesmo tempo, o preço do $GME disparou 106%, com diversas fontes da mídia mainstream (como Reuters e CNBC) atribuindo essa alta a Gill sem evidências suficientes.

Após o aumento acentuado do $GME e o burburinho online em torno do investidor, mais de 2,4 milhões de pessoas assistiram à primeira transmissão ao vivo de Gill no YouTube em três anos. Ao contrário do que muitos esperavam, o vídeo de Gill não causou uma nova alta no preço do $GME.

Transmissão ao vivo de Gill no YouTube e implicações

Alguns acreditavam que a transmissão ao vivo poderia transformar Gill em um bilionário, já que o $GME era esperado para alcançar US$ 69 por ação.

Roaring Kitty potentially becomes a billionaire tomorrow if GameStop hits $69 a share. If that wasn’t crazy enough, he’ll be live-streaming it. From blowing up billionaire’s funds to becoming one himself. Insane. — Pomp 🌪 (@APompliano) June 6, 2024

No entanto, o preço do $GME caiu cerca de 30% na última semana. Seu valor atingiu o pico de US$ 46,85 antes do vídeo no YouTube e desde então caiu quase 40% para US$ 28,22.

Gill não disse ou fez nada notável além de defender a GameStop e mostrar sua posição de negociação ao vivo, que estava com uma perda de US$ 200 milhões devido à planejada venda de 75 milhões de ações da GameStop.

A venda está alinhada com o “Acordo de Venda no Mercado Aberto” da varejista de vídeo com a Jefferies em 17 de maio de 2024. O acordo permite que a GameStop venda ações com a Jefferies como intermediária de vendas, além das 45 milhões de ações que o banco de investimento adquiriu por aproximadamente US$ 933,4 milhões.

Outros aspectos da transmissão ao vivo de Roaring Kitty

Apesar da venda de 75 milhões de ações e da queda no preço do $GME, Gill chamou a atenção para o aumento do valor de mercado das ações da GameStop durante sua transmissão ao vivo.

Ele destacou uma tendência semelhante à “frenesi das ações meme de 2021“, quando o preço das ações atingiu mais de US$ 400. Hoje, superou esses níveis de volume – se a pressão de compra continuar, é provável que o preço novamente experimente volatilidade como aconteceu naquela época.

Além disso, ele discutiu como as “conversas em torno da fase de transformação da GameStop” são essenciais, mencionando Ryan Cohen (CEO) e sua equipe e se eles conseguirão transformar a empresa para melhor.

O investidor acredita que Cohen tem a capacidade de remodelar a empresa. Além disso, afirmou que ele “tem uma boa cabeça sobre os ombros” e que “muitos investidores querem que dê certo.”

Ele também falou sobre suas posições no $GME e como manchetes da mídia mainstream dizem que a E-Trade está considerando removê-lo da plataforma.

No entanto, Gill ainda tem acesso à E-Trade. Pelo menos ele tinha na sexta-feira, quando mostrou seus ganhos diários em queda de cerca de US$ 236 milhões com um sorriso no rosto.

Investimentos sobem e descem, e você não pode explicar isso. Mas você deve estar ciente dos riscos ao entrar em qualquer posição, especialmente as que eu entro, porque tendem a ser extremamente voláteis.

– Keith Gill

“Mas, eu tenho uma sensação, e quando eu tenho uma sensação, eu ajo sobre ela”. Ele acrescentou de maneira descontraída enquanto continuava dizendo que seus investimentos geralmente são benéficos a longo prazo.

Em conclusão

Se Gill tivesse vendido suas ações antes da transmissão, teria ganho cerca de US$ 500 milhões.

Apesar de perder US$ 200 milhões devido à planejada venda de 75 milhões de ações da GameStop, Gill mostrou um senso de entusiasmo e alegria. Semelhante à sua presença online anterior no vídeo do YouTube de sexta-feira.

Ele também expressou sua fé na GameStop e na capacidade da equipe de levar a empresa a patamares maiores. Apesar das implicações “de curto prazo” das ações.

Considerando que a transmissão ao vivo de Gill não resultou em um aumento no preço como antecipado, alguns vêem sua atividade nas redes sociais como uma forma de trolagem.

Ainda assim, não há razão para não acreditar na sua confiança em Cohen e na capacidade da equipe de transformar a empresa.