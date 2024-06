Trump dobra a aposta em defesa das criptomoedas e promete ser o ‘presidente cripto’

Donald Trump declarou que seria o ‘presidente cripto’ no evento de arrecadação de fundos da Craft Ventures em São Francisco.

Esta intensificação da defesa das criptomoedas se opõe à abordagem fortemente regulamentada do Partido Democrata. Só para exemplificar, o presidente Biden propôs recentemente um imposto sobre a mineração, e a SEC lançou uma série de ações judiciais contra empresas como Ripple, Bittrex e Binance.

Em uma tentativa de garantir os votos da multidão que tem cripto, Trump disse que deseja que todo o $BTC seja extraído nos EUA como a última linha de defesa contra um CBDC. Ele reiterou que isto ajudaria os EUA a tornarem-se dominantes em energia, estimulando a procura interna.

Memecoins alimentam campanhas eleitorais

No início deste mês, Trump anunciou que a arrecadação de fundos para sua campanha começaria a aceitar doações em cripto. Ademais, expressou solidariedade aos rivais sob “controle do governo socialista” sobre os mercados financeiros.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Pouco depois de Trump ser considerado culpado de falsificar registros comerciais, sua carteira viu um influxo de doações de memecoins no valor de mais de US$ 30 milhões.

Entre suas participações estão MAGA ($TRUMP), Super Trump ($STRUMP), Baby Trump ($BABYTRUMP), Doland Tremp ($TREMP) e Dogelon Mars ($ELON). Pelo menos US$ 19,5 milhões vieram em Trump Frog ($TROG), doado pela própria equipe do projeto.

A aliança cripto de Trump: Musk e magnatas da mineração

De acordo com uma fonte do The Wall Street Journal, Trump consultou Musk sobre a política de criptomoedas e discutiu a possibilidade do magnata da tecnologia falar na convenção republicana. Se Trump vencer as eleições em novembro, Musk poderá assumir um amplo papel consultivo.

Se forem verdade, estas ações demonstram a considerável influência política de Musk. As empresas do empresário do ramo da tecnologia se beneficiam frequentemente de contratos federais, e as suas opiniões eleitorais divulgadas no X tendem a influenciar as percepções dos eleitores.

No entanto, Musk refutou esses rumores com um post no X.

Elon Musk and Donald Trump are discussing cryptocurrency policy 一 Bloomberg pic.twitter.com/hk252omuR2 — DogeDesigner (@cb_doge) May 30, 2024

Ao contrário da suposta discussão de Trump e Musk, a reunião do ex-presidente com o presidente da CleanSpark, Matthew Shultz, e o CEO da Riot Platform, Jason Les, é certa. Shultz afirma que Trump é um “grande fã do Bitcoin” e adora o que as empresas de mineração locais estão fazendo.

Setor cripto desempenhará um papel fundamental nas eleições dos EUA

A recente aprovação de fundos negociados em corretoras (ETFs) à vista de $BTC e $ETH e a corrida de alta em curso sinalizam a crescente adoção das criptomoedas nos EUA.

Os resultados da pesquisa Harris Poll apoiam esta tendência positiva, revelando que 47% dos americanos planejam investir em cripto este ano.

Em 9 de junho, o empresário bilionário Mark Cuban enfatizou a importância das políticas cripto nas próximas eleições. Mas expressou dúvidas sobre a compreensão de ambos os candidatos sobre o tema.

A visão de Cuban é válida, dada a insegurança jurídica.

Por um lado, a Casa Branca aprovou a Lei de Implantação de Blockchains Americanas para promover a competitividade e a inovação das empresas cripto dos EUA.

Por outro lado, a administração Biden criticou a Lei de Inovação Financeira e Tecnologia para o Século XXI por regulamentações e proteções ao consumidor insuficientes.

Cuban acredita que a abordagem de Biden pode custar-lhe a posição presidencial. Por isso, recomenda a ele encontrar um equilíbrio entre o controle de ativos digitais e as expectativas dos eleitores.

À luz dos pontos de vista dos atuais candidatos eleitorais, a vitória de Trump parece ser o resultado mais favorável para os traders de criptomoedas. A empresa de pesquisa de ativos digitais Standard Chartered prevê que se o ex-presidente retornar à Casa Branca, o $BTC chegará a US$ 150 mil até o final do ano.

Pensamentos finais

As criptomoedas desempenharão um papel crucial no resultado da corrida presidencial dos EUA. A defesa de Trump contrasta com a abordagem dividida de Biden, mas só o tempo dirá qual será a posição vencedora.

Enquanto isso, lembramos você de pesquisar antes de investir em qualquer cripto. Os mercados financeiros são particularmente voláteis durante grandes eventos políticos, por isso, nunca invista mais do que está preparado para perder.