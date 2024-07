Trump parece otimista com possibilidade de Bitcoin se tornar ativo de reserva

No mês passado, Trump declarou na Truth Social (sua própria plataforma de mídia social) que queria que todo o $BTC restante fosse minerado nos EUA. Ele também reconheceu a importância geopolítica do $BTC e enfatizou que ajudaria os EUA a se tornarem dominantes em energia.

A declaração ousada de Trump gerou especulações sobre o $BTC potencialmente se tornar um ativo de reserva estratégica. Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, observa que $BTC é uma das commodities mais escassas do nosso planeta e apoia fortemente a ideia.

“We want all the remaining Bitcoin to be MADE IN THE USA!”

The scarcest asset on planet earth = the 1.2 million BTC that remain to be mined.

And the future president of the United States just said he wants all of it.

Geopolitical competition for BTC about to kick in. Game on. pic.twitter.com/jEW1VY4i1g

— Sam Lyman (@SamLyman33) June 12, 2024