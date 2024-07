Trump planeja lançar quarta coleção NFT após sucesso anterior

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O ex-presidente Donald Trump anunciou planos para revelar sua quarta coleção NFT, dada a forte demanda de seus apoiadores. Em uma entrevista recente com a Bloomberg Businessweek, Trump expressou satisfação com o sucesso de seus lançamentos anteriores de NFTs.

Felizmente, todos eles foram vendidos em um dia, totalizando 45.000 cartões. Ele descreveu o entusiasmo dos compradores como um “espírito inacreditável”.

Mudança de postura de Trump em relação às criptomoedas e seus planos de NFT

Trump inicialmente sugeriu a possibilidade de uma nova coleção de NFTs durante um evento em Mar-a-Lago em maio, onde interagiu com detentores de seus NFTs de fotos de identificação.

Na época, ele permaneceu cauteloso, enfatizando a importância da dinâmica de oferta e demanda em seu processo de tomada de decisão. No entanto, à medida que cresce o ímpeto dentro da comunidade de criptomoedas apoiando sua campanha de reeleição, Trump parece cada vez mais aberto a adotar NFTs e moedas virtuais.

Essa mudança é evidente na recente aceitação de doações de criptoativos por sua campanha, o que marca uma mudança significativa em relação ao seu ceticismo anterior em relação a esses tokens.

De acordo com relatos, a campanha de Trump arrecadou aproximadamente US$ 3 milhões em cripto de US$ 331 milhões no último trimestre. Este relatório foi visto inicialmente em dados da Federal Election Commission (FEC).

Enquanto isso, a iniciativa de Trump de lançar uma nova coleção NFT se alinha com um apoio mais amplo de figuras influentes na indústria de criptomoedas. Isso inclui doações substanciais para sua campanha de figuras como Tyler e Cameron Winklevoss, da Gemini, e Jesse Powell, da Kraken.

Essas contribuições fortaleceram os comitês de ação política (PACs) focados em Trump e as iniciativas que defendem políticas favoráveis ​​às criptomoedas.

Além disso, em sua entrevista, Trump reconheceu sua perspectiva em evolução sobre criptomoedas, destacando reuniões com líderes da indústria em eventos de arrecadação de fundos e elogiando-os como “pessoas de primeira linha”.

Ele enfatizou a importância estratégica dos Estados Unidos manterem uma posição de liderança no setor de criptomoedas e expressou preocupações sobre o potencial domínio de países como a China se os EUA não agirem de forma decisiva.

O cenário de NFTs

Enquanto isso, o mercado de NFT sustentou uma tendência ascendente no segundo trimestre de 2024, conforme relatado pela DappRadar. Os dados revelaram um bom desempenho com US$ 4 bilhões em volume de negociação de NFT, marcando um aumento de 3,7% em comparação ao trimestre anterior.

Além disso, as vendas de NFT tiveram um aumento substancial de 28% durante esse período, refletindo o bom interesse de investidores e colecionadores em ativos digitais.

No cenário em evolução do mercado de NFT, a Blur mantém sua posição como um player significativo. No entanto, seu domínio diminuiu para 31%, abaixo dos 50% do trimestre anterior.

Essa mudança mostra uma diversificação mais ampla dentro do mercado, à medida que outras plataformas ganham força.

Por outro lado, o Magic Eden surgiu como um forte concorrente, particularmente com seu sucesso em BTC Ordinals. Seu domínio de mercado agora mudou de 17% para 22%.

A OpenSea, embora esteja em terceiro lugar em domínio geral de mercado e volume de negociação, lidera como o principal mercado de NFT por vendas. Atualmente, detém uma participação de mercado de 12%.

Notavelmente, a posição do OpenSea entre os NFTs mais vendidos se deve à sua eficácia em facilitar transações de alto valor. Esse benefício essencial posiciona o OpenSea como uma plataforma preferencial para compradores e vendedores no ecossistema NFT.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.