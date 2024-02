Uma das principais exchanges dos EUA planeja integrar o VeChain à medida que aumenta o interesse no setor cripto

Em um desenvolvimento recente no espaço das criptomoedas, uma corretora líder dos EUA, a Uphold, está considerando a integração do VeChain (VET) em sua plataforma. A próxima mudança se deve ao crescente interesse no projeto blockchain.

Fontes sugerem que a consideração da exchange vem na esteira de um aumento significativo nas atividades transacionais relacionadas ao VeChain.

It feels like it will be a big week for #VeChain ! If history repeats itself, $VET could be looking at a move to $0.054 this week, a brief correction until June, and then a bull run to $0.70 by November! pic.twitter.com/wTdPW34NNH

O ativo cripto registrou recentemente um notável aumento de preço de mais de 50% em uma semana. Portanto, chamou a atenção tanto dos participantes da indústria quanto dos investidores.

O chefe de pesquisa da Uphold, Martin Hiesboeck, sugeriu a possibilidade de integração do VeChain. Ademais, ele enfatizou sua importância no setor de gestão da cadeia de suprimentos.

as $VET is currently spiking on @UpholdInc where we will likely integrate the Vechain sooner or later, here is our take on this and trusted supply chain play. Once again, this is #SeriousCryptoForSeriousPeople

Vechain is one of those projects that rose during the last bull run,… pic.twitter.com/71Wq8vKpti

