Uma prévia de três pré-vendas cripto bem-sucedidas que terminam em breve

2024 está prestes a se tornar o ano da ressurreição do mercado cripto, principalmente com os preços do BTC subindo 45% no acumulado do ano e muitos outros tokens seguindo a tendência de alta. Diante disso, hoje estamos compartilhando três pré-vendas cripto bem-sucedidas que estão prestes a terminar.

Mas este não é um conselho de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e suscetível ao FOMO. Portanto, é importante que você faça sua própria pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda.

Green Bitcoin

A pré-venda do Green Bitcoin pode terminar nas próximas 24 horas, isso porque US$ 9,3 milhões já foram arrecadados e faltam apenas US$ 330 mil para atingir o limite máximo de US$ 9,63 milhões. Atualmente, você pode obter GBTC por US$ 1,1062 por token, um valor 26% abaixo do preço de listagem esperado, que é de US$ 1,4.

O apelo do projeto reside na utilidade e na consciência ecológica do Green Bitcoin.

Enquanto a mineração de BTC consome enormes 1.173.000 Wh, o GBTC consome apenas 34 Wh.

Os primeiros investidores já podem fazer staking de seu GBTC e ganhar cerca de 74% de APY. A redistribuição das atuais recompensas de staking ocorrerá a uma taxa de 1,6 tokens $GBTC por bloco ETH durante cinco meses. Após isso a plataforma de Staking gamificado será lançada.

O Staking Gamificado permite que os investidores ganhem bônus de até 100% apostando no preço do BTC. Aliás, o projeto alocou 27,5% do fornecimento total de 21 milhões de tokens para incentivos comunitários.

À medida que o preço do BTC atinge US$ 70 mil novamente este mês, com alguns investidores prevendo que chegará a US$ 92,5 mil em maio, o GBTC, combinando o legado do Bitcoin com a ecologia do Ethereum, tem a chance de oferecer retornos exponenciais. Visite o site oficial de pré-venda para obter informações atualizadas.

Dogecoin20

O Dogecoin20 é uma alternativa ERC-20 à famosa memecoin Dogecoin. O DOGE20 atingiu o marco de US$ 9 milhões em pré-venda ontem e já ultrapassou a marca de US$ 10 milhões esta manhã.

Atualmente, o DOGE20 é negociado a US$ 0,00022, 57% acima de seu preço inicial de US$ 0,000140.

Nenhum outro aumento de preço é esperado até o lançamento do token na DEX Uniswap em 20 de abril, o Dia Internacional DOGE. Dessa forma, o Dogecoin20 presta homenagem à memecoin original e permite que mais investidores obtenham seus tokens a um preço de pré-venda.

Embora todos os 25% do fornecimento total de 140 bilhões de tokens alocados para pré-venda tenham sido vendidos, o Dogecoin20 agora disponibiliza tokens de alocação de marketing para o público de modo a aumentar a liquidez pós-lançamento e ampliar a comunidade.

Historicamente, os preços das memecoins aumentam em torno do Dia do Doge, à medida que a comunidade homenageia o meme 420. Por exemplo, em 4 de abril de 2023, o DOGE foi negociado a US$ 0,09608 antes de cair para menos de US$ 0,07 em maio. Este mês, o preço do DOGE atingiu US$ 0,1985, e alguns investidores preveem que pode chegar a US$ 0,69 ou até US$ 1.

Dada a tendência geral das memecoins e o próximo Doge Day, que marcará o lançamento do token nas DEXs, talvez não haja melhor momento para comprar DOGE20 a um preço abaixo do mercado. Visite o site oficial de pré-venda para obter informações atualizadas.

SpongeV2

SPONGEV2, o sucessor oficial da memecoin SPONGE, pretende substituir a primeira versão, ao invés de coexistir com ela. A partir de agora, a única maneira de obter o SPONGEV2 é comprando tokens SPONGE e transferindo-os para a rede Polygon por meio de um novo recurso chamado Stake-to-Bridge.

Os primeiros investidores podem ganhar até 173% de APY de recompensas em SPONGEV2.

Mais de US$ 23 milhões estão em staking, com o preço atual do SPONGEV2 de US$ 0,002295 representando um salto de 9.179,67% em relação ao preço de lançamento do V1 de US$ 0,000025.

A equipe por trás do SPONGE já mostrou que suas intenções são sérias e o V2 ​​segue objetivos igualmente ambiciosos. O roteiro descreve claramente os planos para 2024, incluindo listagens nas principais CEXs, como Binance e OKX, e o lançamento de um jogo play-to-earn que incentivaria ainda mais a comunidade a aderir ao projeto.

Visite o site oficial de pré-venda para obter informações atualizadas.

As pré-vendas de criptomoedas valem a pena?

As pré-vendas cripto apresentam uma oportunidade de obter tokens a um preço mais baixo e, potencialmente, obter retornos mais elevados após o lançamento deles. Além disso, estar entre os primeiros significa que você poderá desfrutar de benefícios como recompensas de staking antecipada.

No entanto, o FOMO é um fator importante em toda pré-venda cripto. Nenhuma criptomoeda está protegida da alta volatilidade do mercado, portanto, você deve fazer sua própria pesquisa antes de investir.