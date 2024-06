US$ 3 bilhões em Ether são removidos de exchanges CEX desde as aprovações de ETFs em maio

Desde que os (ETFs) de Ether à vista nos EUA foram aprovados, o que ocorreu em 23 de maio, as corretoras centralizadas de criptomoedas experimentaram saídas massivas de ETH. Entre 23 de maio e 2 de junho, cerca de 797.000 Ether, no valor de US$ 3,02 bilhões, acabaram retirados das CEX.

Este movimento significativo, relatado pelo CryptoQuant, sugere um potencial aperto na oferta à medida que mais investidores optam pela auto custódia de seus tokens Ether.

Efeitos das aprovações do ETF de Ether

Normalmente, um declínio na quantidade de moedas mantidas nas corretoras significa que poucas estão disponíveis para negociação. Esta tendência indica que os investidores estão transferindo seu Ether para carteiras pessoais, provavelmente para manutenção de longo prazo ou outros usos que não envolvam venda imediata.

Portanto, eles provavelmente acreditam que transferir as suas participações será mais rentável do que mantê-las em corretoras para negociação imediata. Tal comportamento é muitas vezes visto como um sinal de alta, pois mostram indiretamente a confiança no valor futuro do token.

Os dados do Glassnode, analisados ​​por Leon Waidmann do BTC-ECHO, revelam um fato interessante: apenas 10,6% do fornecimento circulante de Ether está mantido em corretoras, marcando o seu ponto mais baixo em anos. Este declínio acentuado destaca uma mudança significativa na forma como os investidores gerem os seus ativos ETH.

Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, disse que há uma grande chance de os ETFs Ether saírem definitivamente no final de junho. Espera-se que a introdução desses ETFs aumente a demanda por Ether. Ou seja, algo semelhante ao aumento observado com o Bitcoin após o lançamento dos ETFs Bitcoin à vista em janeiro.

Este aumento da demanda poderia empurrar os preços do Ether para cima, potencialmente quebrando seu máximo histórico de US$ 4.870 registrado em novembro de 2021.

Enquanto isso, Michael Nadeau, analista de cripto do DeFi Report, observou que o Ether pode registrar benefícios ainda maiores com as pressões de demanda do que o Bitcoin. Ao contrário dos mineradores de Bitcoin, que muitas vezes precisam vender Bitcoin para cobrir seus custos de mineração, os validadores de Ethereum não enfrentam as mesmas pressões financeiras.

Possível impacto do Ethereum Trust da Grayscale no preço do ETH

Além disso, o Ethereum Trust (ETHE) da Grayscale, que administra aproximadamente US$ 11 bilhões em fundos, poderá em breve afetar significativamente o preço do Ether. Esta preocupação surge do impacto histórico do Bitcoin Trust (GBTC) da gestora.

Depois que o GBTC foi aprovado, registrou saídas massivas de US$ 6,5 bilhões no primeiro mês. Considerando esta ocorrência, portanto, o ETHE poderia registrar flutuações significativas de mercado e alterações de preços se o mesmo destino lhe ocorresse.

Enquanto isso, o impacto potencial do Ethereum Trust da Grayscale no preço do Ether continua sendo um ponto crítico de preocupação para os investidores. A incerteza sobre se a ETHE seguirá o mesmo padrão do GBTC exige mais cautela e vigilância por parte dos investidores.