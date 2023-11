Valorização do BTC aumenta expectativas sobre o lançamento do Bitcoin ETF Token

O Bitcoin é a primeira das criptomoedas, além de ser a mais conhecida e a de maior valorização de mercado. Contudo, ele, como as outras criptomoedas, passa por fases de valorização e de desvalorização conforme as notícias e os humores do mercado.

Depois que a fase de rápida elevação da cotação do Bitcoin no começo deste ano acabou, o mercado para a criptomoeda mais conhecida entrou em um período morno. Agora, parece estar pronta para outra fase de rápida valorização.

Bitcoin passa da marca dos 35 mil dólares

Recentemente, a cotação do Bitcoin ultrapassou a marca dos 35 mil dólares, o que não acontecia há quase um ano e meio. Logo depois, recuou e voltou a subir: quando este artigo foi concluído, estava perto de US$ 35.500 dólares.

Nos 7 dias anteriores à conclusão deste artigo, o Bitcoin valorizou-se mais de 2%; nos 30 dias precedentes, valorizou-se mais de 26%; neste ano, acumula alta de mais de 110%.

Um dado interessante vem do índice Crypto Fear & Greed Index, do site Alternative, que tem por finalidade indicar os ânimos do mercado com relação ao Bitcoin e às principais altcoins.

No momento em que se concluiu este texto, o índice marcava 68, firmemente no terreno do otimismo. Só para ilustrar, no mês anterior, o índice estava em 50, o que quer dizer neutro.

Observadores atribuem pelo menos parte da renovação do entusiasmo pelo Bitcoin às expectativas de lançamento de fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) ligados ao Bitcoin.

Várias empresas do setor financeiro, como a gigante de gerenciamento de ativos BlackRock, estão buscando permissão para o lançamento de tais fundos.

Há alguns dias, o nome do ETF planejado pela BlackRock apareceu em uma lista da Depository Trust and Clearing Corp (DTCC), uma empresa de processamento de pagamentos que a Nasdaq, uma das maiores bolsas do mundo, controla.

Embora se trate de uma medida preliminar para o lançamento de fundo, não prova que este vá poder acontecer. Apesar disso, surgiram suspeitas de que a BlackRock conseguirá algum grande avanço na luta contra a oposição da SEC, agência que regula o mercado de fundos dos Estados Unidos.

Já que o lançamento de tais fundos poderá aumentar a credibilidade do Bitcoin como investimento, entende-se o aumento do otimismo com relação à cotação dele. Sobretudo porque é provável que os fundos de ETF consigam atrair capital de grandes investidores.

Isso porque, para alguns deles, um fundo, devidamente regulado, teria atrativos que as exchanges não têm.

Bitcoin ETF Token é o grande lançamento da semana

As movimentações em busca de tirar proveito do possível lançamento de fundos ETF de Bitcoin não se limitam à negociação da criptomoeda. Além disso, há o lançamento de projetos. Por exemplo, o Bitcoin ETF Token (BTCETF), uma nova criptomoeda baseada no protocolo ERC-20.

Segundo sua equipe, o Bitcoin ETF Token surgiu com o intuito de celebrar a esperada listagem de fundos baseados em Bitcoin em bolsas americanas. O suprimento total dessa criptomoeda será de 2,10 bilhões de tokens. Dessa quantidade, quarenta por cento (840 milhões de tokens) estarão em oferta durante a pré-venda.

Um dos recursos do projeto é a possibilidade de realização de staking com o fim de gerar renda para o detentor dos tokens. Um quarto do suprimento total de Bitcoin ETF Token será destinado à remuneração da realização de staking.

Além disso, 25% do suprimento total (ou seja, 525 milhões de tokens) será queimado. O resto dos tokens (10% do suprimento total, isto é, 210 milhões de tokens) terá como finalidade a preservação da liquidez da criptomoeda. Dessa maneira, ficará mais fácil a negociação do Bitcoin ETF Token.

O staking de Bitcoin ETF Token é dinâmico: em outras palavras, o rendimento do staking dos tokens de um depositante dependerá das quantidades de tokens que ele e a comunidade tiverem colocado em staking.

Mecanismos deflacionários devem sustentar preços do BTCETF

Além de abrir a possibilidade de ganhos com staking, a criptomoeda também tem como atrativo as medidas deflacionárias que seus criadores estabeleceram. Elas incluem uma taxa sobre transações com a criptomoeda e a queima de tokens a cada marco predefinido no desenvolvimento do projeto.

Por exemplo, quando a SEC autorizar o primeiro fundo de ETF no mercado americano, acontecerá a queima de 5% do suprimento total de tokens e uma redução da taxa sobre as transações com BTCETF.

Outra queima de 5% do suprimento total de tokens e outra redução da taxa sobre transações com BTCETF acontecerão quando um fundo ETF de Bitcoin tiver pelo menos US$ 1 bilhão de dólares em ativos administrados.

Como informado acima, os tokens queimados deverão, no final, corresponder a 25% do suprimento total da criptomoeda. Essas medidas têm as funções de estimular a retenção dos tokens da criptomoeda e reduzir a disponibilidade deles. Assim, a equipe do BTC ETF espera preservar o valor da criptomoeda.

O projeto de que o Bitcoin ETF Token faz parte também disponibiliza um feed de notícias sobre fundos ETF de Bitcoin. Uma das mais recentes quando este artigo estava em redação era da Bloomberg.

Ela informava que ex-executivos da empresa de serviços financeiros Cantor Fitzgerald abriram uma plataforma de ativos cripto. Eles esperam que a plataforma possa operar com fundos ETF nos Estados Unidos, quando eles forem lançados.

Outra das notícias destacadas no site do projeto trata das restrições que o governo no Cazaquistão decidiu impor à exchange de criptoativos Coinbase.

Todavia, considerando tudo, o lançamento de ETFs de Bitcoin parece ser uma questão de tempo. É provável que, com a pressão do setor cripto e de parte dos líderes políticos americanos e os desafios no Judiciário, a SEC adote uma postura menos restritiva.

Pré-venda do Bitcoin ETF Token

Os interessados em comprar Bitcoin ETF Token na pré-venda em andamento podem visitar o site do projeto. O white paper está disponível neste mesmo site.

É possível comprar BTCETF em sua pré-venda com ETH, BNB, USDT e com cartão de crédito. A pré-venda começou em 6 novembro e arrecadou mais de US$ 35 mil dólares em seu primeiro dia. Quando este artigo foi escrito, a arrecadação da pré-venda já se aproximava da marca dos US$ 75 mil dólares.

A compra de tokens de BTCETF na fase de pré-venda pode permitir a aquisição deles a um preço mais acessível e que garanta uma melhor relação ganho/despesa.

Há riscos inerentes no investimento em criptomoedas, mas também interessantes oportunidades no mercado desses ativos. Além disso, o Bitcoin ETF Token apresenta interessantes características, que a destacam como uma criptomoeda promissora, sobretudo se realmente a SEC aprovar o lançamento de fundos ETF de Bitcoin.

Pelos motivos expostos, recomendamos que os interessados nesse ativo recém-lançado informem-se sobre ele. Dessa maneira, será mais provável que consigam decidir com acerto se investir nela atende suas necessidades.