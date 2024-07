Vendas de NFTs caem 44% durante queda do mercado cripto, enquanto meme coins disparam no 2º trimestre de 2024

Meme coins registraram um enorme influxo de moedas com temáticas de celebridades, esportes, política e animais no segundo trimestre de 2024, apesar da queda geral do mercado cripto.

Notavelmente, essa tendência de baixa no mercado cripto afetou os NFTs, com o volume de vendas caindo para US$ 2,32 bilhões no segundo trimestre de 2024, uma queda de 44% em relação aos US$ 4,14 bilhões registrados no primeiro trimestre.

Essa queda generalizada no mercado coincide com a queda de 15% do Bitcoin desde sua alta histórica de US$ 73.750 em 14 de março. Da mesma forma, as principais altcoins seguiram um caminho semelhante, enquanto as meme coins parecem imunes.

Meme coins tirando a atenção do setor de NFTs

O aumento nas meme coins pode ter afetado as vendas de NFTs, pois desviou a atenção dos investidores do produto. Para contextualizar, Mind Share é a popularidade de um produto específico entre consumidores e investidores.

Enquanto as vendas de NFTs estão em declínio, as meme coins estão agora no centro das atenções com um aumento no volume de negociações. Por exemplo, dados do CoinGecko revelam que o volume de negociações de meme coins atingiu US$ 3,6 bilhões nos últimos dias.

A maior parte do volume de negociações provém das meme coins PolitiFi, cuja popularidade aumentou com a antecipação das eleições presidenciais dos EUA em 2024. Além disso, as redes Solana e Ethereum também testemunharam um aumento em novos tokens de celebridades.

Entre as moedas que experimentaram um aumento significativo de preço no segundo trimestre estão a meme temática de sapo Pepe e o token ligado a Donald Trump, MAGA (TRUMP). PEPE registrou novas máximas históricas em maio, com o ponto mais alto de US$ 0.00001718 alcançado em 27 de maio.

Da mesma forma, o preço do MAGA disparou após declarações pró-cripto de Trump durante sua campanha, atingindo uma nova máxima histórica de US$ 17.52 em 1º de junho. MAGA caiu quase 63% desde seu novo recorde.

Outra meme coin que disparou significativamente no segundo trimestre de 2024 foi a Gamestop GME, que atingiu uma alta histórica de US$ 0.03207 em 7 de junho antes de cair 75% para US$ 0.0077.

Carteira de Mark Cuban despeja NFTs após dois anos de inatividade

Em meio ao declínio das vendas de NFTs, uma carteira cripto ligada ao bilionário Mark Cuban, inativa por quase dois anos, despejou alguns NFTs. Sua última venda antes de ficar dormente ocorreu em 13 de janeiro de 2022, quando Cuban vendeu um Roc Aero Pitch Deck NFT por US$ 33,73.

No entanto, o endereço da carteira marcada como markcuban.eth recentemente vendeu Pudgy Penguin, junto com outros como Euler Beats Genesis e Wrapped MoonCats.

Em junho, o bilionário vendeu cerca de 14 NFTs por um valor estimado de US$ 38,533. O NFT Pudgy Penguin, no valor de US$ 39,578, é o NFT mais caro da sua lista de vendas. Além disso, as vendas mais recentes de NFTs estavam na faixa de preço de US$ 22-US$ 1.800.

Enquanto isso, o bilionário ainda planeja vender outros NFTs de alto valor em sua coleção. Ele postou seu hashtag NFT #MFFL, no valor de 15 Ether, à venda com um valor estimado de US$ 50.000.

Cuban também listou seu BibleNFT, Deuteronômio 25:4, à venda por 5 ETH (aproximadamente US$ 16.000). Se ele vender ambos os NFTs, suas vendas totais aumentarão para US$ 100.000.

Embora a razão para as vendas de NFTs de Cuban seja desconhecida, coincide com uma violação de segurança em sua conta de Gmail. Cuban revelou que sua conta de Gmail foi comprometida após receber uma ligação fraudulenta. No entanto, com a ajuda do Google, Cuban recuperou sua conta de Gmail em 25 de junho.

Além disso, Mark Cuban perdeu quase US$ 900.000 para fraudadores em 2023. Portanto, as vendas recentes de NFTs podem ser medidas preventivas. No entanto, dada a crescente interesse em meme coins, as vendas podem ter desencadeado outros investidores a despejarem seus NFTs.

Esta não é a primeira vez que há um declínio nas vendas no mercado de NFTs. Dados do mercado revelam que os NFTs enfrentaram um declínio semelhante em 2023 antes de se recuperarem para registrar mais de US$ 3 bilhões em vendas no último trimestre.NFTs