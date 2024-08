Venezuela bloqueia Binance em meio a distúrbios pós-eleitorais

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro venceu a eleição por uma margem estreita, desencadeando protestos em todo o país .

. Em resposta aos protestos, o governo bloqueou o acesso à Internet em todo o país , afetando plataformas como Binance, X e Signal.

O bloqueio pode ter sérias implicações para os venezuelanos que dependiam da Binance como um recurso contra a hiperinflação.

Em 9 de agosto, a Venezuela restringiu o acesso à Internet em meio a protestos nacionais sobre os resultados das eleições. Além disso, o bloqueio também afetou a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, dificultando o acesso dos venezuelanos à plataforma.

Maduro vence por uma pequena margem

Este ano, mais da metade da população mundial foi às urnas para eleger um presidente, incluindo os cidadãos da Venezuela.

As eleições da semana passada resultaram na vitória do presidente Nicolás Maduro, com 51% dos votos. Seu oponente, Edmundo González Urrutia, conquistou o apoio de 44% dos venezuelanos.

No entanto, a oposição questionou a legitimidade das eleições e acusou Maduro de fraude. Em resposta, o governo venezuelano reprimiu figuras políticas e cidadãos que contestavam o resultado das eleições.

A administração de Maduro prendeu manifestantes e restringiu o acesso à Internet em todo o país, alegando que os opositores incitam violência por meio de redes sociais como o X.

Além disso, em uma disputa pública entre Maduro e Elon Musk que precedeu o bloqueio, ambos aceitaram o desafio de lutar entre si, com Musk prometendo “levar Maduro para Guantánamo em um burro”.

Outras plataformas afetadas incluem o popular aplicativo de mensagens Signal e sites de e-commerce como MercadoLibre.

Bloqueio da Binance devasta venezuelanos

O bloqueio da Binance terá consequências de longo alcance para muitos venezuelanos, já que as criptomoedas se tornaram um recurso econômico crítico para os moradores locais devido à desvalorização do bolívar venezuelano.

A hiperinflação criou uma demanda desesperada por dólares americanos como uma reserva de valor estável. Exchanges de criptomoedas como a Binance supriram essa carência, permitindo que os venezuelanos convertessem bolívares em stablecoins e Bitcoin ($BTC).

A Binance confirmou o bloqueio em sua conta no X e garantiu aos usuários que seus fundos permanecem seguros. A exchange está monitorando a situação e se esforçando para resolvê-la o mais rápido possível.

Considerações finais

O bloqueio contínuo da Binance destaca o dilema das regulamentações cripto: como controlar uma indústria inerentemente descentralizada que opera em grande parte fora dos sistemas financeiros e políticos tradicionais.

Enquanto assistimos aos protestos pós-eleitorais se desenrolarem na Venezuela, uma coisa é certa – um bloqueio absoluto não é a resposta para ganhar a confiança pública.