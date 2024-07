Violação de segurança da WazirX aumenta taxa de queima do SHIB

O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual .

A Wazir X (maior exchange de criptomoedas da Índia) sofreu uma grave violação de segurança em 18 de julho, com 5 trilhões de tokens Shiba Inu ($SHIB) roubados, entre outras criptomoedas.

Após a divulgação da notícia, o preço do $SHIB despencou 10,53%, de US$0,000019 para US$0,000017. No entanto, ele continua sendo a segunda maior memecoin, com uma capitalização de mercado de US$10,14B.

Todavia, taxa de queima do $SHIB aumentou em 446,40% para fortalecer sua posição no mercado.

Além disso, novas memecoins como $SHIBASHOOT buscam capitalizar sobre as conquistas do $SHIB, apesar dos tempos difíceis recentes. Vamos discutir como a violação da WazirX afeta o Shiba Inu e por que o Shiba Shootout ainda tem a ganhar.

A comunidade do Shiba Inu defende a queima de parte do fornecimento do token para impulsionar o sucesso do token a longo prazo.

In 6 months, US-listed Bitcoin ETFs brought in over $14.7B in net inflows. Key takeaway? Interest in #Bitcoin and digital assets remains high.

Token prices and market caps fluctuate, but the long-term fundamentals of our industry is strong.

Stay focused and keep building! 🚀

— Richard Teng (@_RichardTeng) July 9, 2024