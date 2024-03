Você já ouviu falar sobre o Green Bitcoin? Vamos conhecer mais de perto!

O consumo de energia é uma grande preocupação nos dias de hoje, e muitos alertas estão surgindo por causa do aumento da atividade relacionada à mineração de Bitcoin antes do halving. No mês passado, o Departamento de Energia dos Estados Unidos iniciou um programa “emergencial” para avaliar o consumo de energia das operações de mineração.

Essas operações geralmente empregam uma extensa potência computacional para resolver diversos desafios matemáticos, contribuindo para a adição de novos tokens a uma rede online baseada em blockchain. Esse processo facilita a mineração de moedas como o Bitcoin, e com um controle aumentado sobre o consumo de energia, os investidores estão procurando por alternativas verdes. O Green Bitcoin surge como a melhor opção agora. Conheça os motivos!

Green Bitcoin raises $3.2m while Bitcoin price breaks through $70k

O apelo do Green Bitcoin revelado

O Green Bitcoin combina as duas criptomoedas mais poderosas do mercado agora – Bitcoin e Ethereum. Sua filosofia ecologicamente correta, representada como $GBTC, se manifesta em dois aspectos-chave. Em primeiro lugar, ele se distingue por ser 10.000 vezes mais consciente do meio ambiente do que a blockchain original do Bitcoin, alcançado através da adoção de um mecanismo de consenso Proof of Stake (PoS).

Ao contrário do mecanismo Proof of Work (PoW) intensivo em energia do Bitcoin, o PoS diminui significativamente a potência computacional necessária, mitigando assim sua pegada ambiental. Em segundo lugar, o atributo ‘verde’ se estende ao processo de staking, onde os participantes são recompensados com ganhos adicionais por stakar moedas quando suas previsões se alinham com a zona verde selecionada.

O Green Bitcoin revela o conceito inovador de Staking Verde Gamificado, oferecendo o potencial de recompensas exponenciais e até 100% de bônus em tokens. Ou seja, os investidores terão a chance de experimentar novos desafios a cada semana, e atualizações emocionantes sobre o staking gamificado serão reveladas em breve, aumentando a emoção.

Previsões de preço do Bitcoin como fonte de renda

Monitorar o preço do Bitcoin certamente representa um desafio, mas isso não impede os entusiastas de criptomoedas em todo o mundo de tentar prever o próximo marco. O Green Bitcoin abraça a paixão dos investidores e os recompensa por isso ao implementar um mecanismo de prever para ganhar. O processo é muito simples – os detentores de $GBTC precisam stakar os tokens e prever como o preço do Bitcoin irá se comportar até o dia seguinte.

Os investidores que acertarem receberão recompensas, enquanto aqueles que não fizerem uma boa previsão terão a oportunidade de fazer uma nova no dia seguinte. Eles podem reivindicar as recompensas após cada ciclo de 24 horas. O processo de previsão de preços é uma maneira emocionante de transformar conhecimento e monitoramento de movimentos de preços em recompensas diárias, o que também promove o envolvimento da comunidade e a estabilidade geral de todo o ecossistema.

Além disso, um programa de recompensas de staking trará ganhos aos detentores de $GBTC por stakar seus tokens por períodos prolongados. Os detentores que decidirem stakar por um dia, uma semana, um mês ou seis meses podem ganhar prêmios valiosos. Quanto maior o período de staking, maiores serão as recompensas.

$GBTC pré-venda e tokenomics de perto

O número de tokens $GBTC é igual ao número total de Bitcoins – 21 milhões. Essa característica aumenta ainda mais o atrativo deste projeto, pois foi cuidadosamente elaborado para refletir o fornecimento de Bitcoin. Recursos interessantes proporcionam aos investidores algo novo para aguardar com expectativa. A alocação dos tokens será feita da seguinte forma:

Pré-venda – 50%

Recompensas da comunidade – 10%

Recompensas de staking – 20%

Marketing 12,5%

Liquidez – 7,5%

Os investidores iniciais podem stakar seus tokens e desfrutar de um APY (rendimento percentual anual) significativo que atualmente está em 134%. Até agora, mais de 4,3 milhões de tokens já foram stakados, mostrando que inúmeros investidores já reconheceram o enorme potencial que este projeto carrega. A pré-venda está avançando rapidamente, e já levantou mais de US$ 3,4 milhões.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está passando por um período muito frutífero, e espera-se que floresça ainda mais nos próximos meses. Monitorar o preço do Bitcoin pode ser uma maneira divertida de se envolver no projeto Green Bitcoin. Além disso, desfrutar de múltiplas fontes de renda, razão pela qual este projeto certamente merece a atenção que recebe.

