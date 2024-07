Volume de negociação de Bitcoin dispara 89% com analistas otimistas – $99BTC preparado para adoção em massa?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Em 29 de julho, o Bitcoin ($BTC) ultrapassou brevemente US$ 70K e viu um aumento de 89% no volume de negociação em 24 horas, indicando um novo bull run.

em 24 horas, indicando um novo bull run. Com base em tendências históricas e análise técnica, analistas estabeleceram o preço-alvo do $BTC em 2025 para um mínimo de US$ 190K.

A alta do $BTC pode beneficiar todos os tokens BRC-20, incluindo 99Bitcoins ($99BTC), que em breve fará a ponte para o Bitcoin a partir de sua rede nativa, Ethereum.

O volume de negociação em 24 horas do $BTC aumentou 89% nos últimos dias, empurrando seu preço além de US$ 70K pela primeira vez desde abril.

O analista cripto Rekt Capital sugere que o $BTC está no ponto do ciclo de mercado que historicamente precedeu altas significativas.

Com base na análise das Bandas de Bollinger, Julien Bittel prevê que o $BTC alcançará US$ 190K até 2025.

Essa alta pode beneficiar todos os tokens BRC-20, incluindo cripto em pré-venda como o $99BTC, introduzido pela principal plataforma educacional cripto 99Bitcoins. O token foi lançado no Ethereum, mas em breve fará a ponte para o Bitcoin via o protocolo Ordinals.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O $BTC chegará a US$ 200K?

Apesar da recente queda para US$ 53K, o $BTC embarcou em uma trajetória de alta e pode estar posicionado para um aumento explosivo. Além disso, um especialista sugere que o $BTC atingirá US$ 200K, usando o modelo de projeção de decaimento exponencial com base no desempenho histórico de 13 anos do token.

A recente quebra acima da zona de resistência de US$ 70K coincide com o 100º dia desde o último halving.

De sua pesquisa, Andre Gragosch do ETC Group descobriu que este é o momento em que o preço do $BTC historicamente ultrapassou 100% do ponto pré-halving.

O impacto do halving no desempenho tende a ser maior em 400 dias, o que seria em fevereiro de 2025.

$99BTC define o novo padrão em educação cripto

Com um timing auspicioso, a pré-venda do $99BTC está programada para concluir bem a tempo para a bull run do $BTC.

Como pioneiro em recursos educacionais cripto com mais de uma década de experiência e milhões de leitores, 99Bitcoins atraiu mais de US$ 2,5M em financiamento em apenas alguns meses.

O token $99BTC é a moeda nativa da nova plataforma Learn-to-Earn (L2E) da 99Bitcoins. Ele recompensa os usuários por completarem módulos e quizzes sobre tecnologia blockchain e cripto.

Criado no Ethereum, o $99BTC em breve fará a ponte para o Bitcoin via o protocolo Ordinals. Esta decisão estratégica traz vários benefícios:

Segurança aprimorada: O mecanismo de consenso proof-of-work do Bitcoin dará ao $99BTC o mesmo nível de segurança do $BTC.

Integração com o ecossistema do Bitcoin: O $99BTC será compatível com todos os projetos na blockchain do Bitcoin, incluindo NFTs colecionáveis e aplicativos.

Potencial para raridade e valor: Ordinais do Bitcoin inscrevem dados em satoshis individuais (a menor denominação do $BTC). Isso significa que os tokens $99BTC terão valor único, como recompensas por conquistas acadêmicas.

Além de sua conexão com o ecossistema Bitcoin, o $99BTC atrai investidores com até 672% de APY em staking. Investidores iniciais já fizeram staking de mais de 1.6B $99BTC até o momento, valendo cerca de US$ 1.8M.

Assim, a pré-venda entrou em sua penúltima fase, com 1 $99BTC valendo US$ 0.00115. Ou seja, resta apenas uma semana para os investidores participarem e potencialmente colherem ganhos de 126% até o final de 2024.

🔥 Our #Presale is nearly over! 🔥 Secure your $99BTC tokens now before the final price increase! 👀 The presale ends on the 6th of August at 2 PM UTC. Don’t miss out! 🗓️ #99Bitcoins #BTC #Crypto pic.twitter.com/ggU70617jT — 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 23, 2024

Por fim, para comprar $99BTC, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira, selecione a moeda e insira o número de tokens que deseja comprar. Em seguida, confirme a transação.

Pensamentos finais

Em resumo, a recente alta de $BTC pode ser um ponto de virada significativo, semelhante aos ralis de preços de 2013, 2017 e 2012.

Além disso, o sentimento positivo da comunidade e um ecossistema Bitcoin em expansão também podem beneficiar outros tokens BRC-20, incluindo $99BTC. Contudo, à medida que a pré-venda cripto se aproxima do fim, 99Bitcoins está se preparando para lançar a versão beta da plataforma L2E, que sustentará o valor do $99BTC.