$WAI supera US$ 2.3 milhões com ganhos de 4X, enquanto GME cai – Mas por quanto tempo?

Após o recente lançamento da pré-venda, o WienerAI ($WAI) disparou acima de US$ 2.3 milhões, oferecendo aos investidores 418% de APY em recompensas de staking. Os primeiros investidores já colocaram em staking mais de 2,4 bilhões de tokens, visando lucros a longo prazo.

$WAI está seguindo os passos de outro meme coin de IA, o ScottyAI, que arrecadou quase US$ 10 milhões durante sua pré-venda. A febre dos meme coins da semana passada, causada pelo retorno de Keith Gill ao X, provavelmente levou ao aumento da popularidade do WienerAI.

A recente queda da GME (–19,73% desde a última sexta-feira) e a volatilidade também podem ter desempenhado um papel no sucesso dos meme coins, incluindo o $WAI.

Se você colocasse em staking US$ 867 $WAI agora, você ganharia US$ 3,624 em um ano.

A eficiência energética do projeto, a auditoria da Coinsult e as recompensas de staking superiores a 4x tornam-no uma compra atraente para muitos investidores. Vamos explorar o WienerAI em mais detalhes.

GameStop cai 27,85% durante o fim de semana enquanto meme coins disparam

As ações da GameStop (GME) despencaram de US$ 29,37 para US$ 21,19 na sexta-feira, uma queda de 27,85%.

Isso aconteceu depois que a empresa anunciou uma nova oferta de ações e uma receita do primeiro trimestre abaixo do esperado. A receita ficou abaixo dos US$ 1.24 bilhões do primeiro trimestre de 2023 e das estimativas de Wall Street de US$ 1.1 bilhão.

A queda da GME foi precedida por uma febre dos meme coins na semana passada, com aumentos de 2% a 13%. O Ethereum também subiu 4,35%, levando muitos meme coins ERC-20 a seguirem o mesmo caminho.

A queda da GME provavelmente não irá durar, já que TheRoaringKitty continua postando no X e encorajando os investidores a confiarem nele mais uma vez. Sua postura otimista ainda não mudou desde o último pump da GameStop em 2021.

Há, sem dúvida, muita atividade em torno da GME. O volume de negociação das ações é significativamente grande, com quase 100 milhões de ordens de compra e venda, enquanto ações como SPY, AAPL e TSLA mal chegam a 70.000 combinadas.

WienerAI – AI meme Coin com 418% de APY e bot de trading

💰 $WAI supera 2,3 milhões durante a pré-venda devido ao recente aumento no interesse dos investidores e oferece >4x APY em recompensas de staking.

Este meme coin de IA foi lançado há menos de um mês e os investidores já estão migrando para ele. Nossa previsão de preço do WienerAI explica o porquê.

Aqui está uma visão geral da discussão:

Combina dois nichos populares: meme coins e IA

Funcionalidade de bot de trading

Staking de longo prazo com API lucrativa que aumentará a liquidez

Token ERC-20 com transações mais rápidas e taxas mais baixas

Seguidores leais no X

Tokenomics estratégicos visando crescimento a longo prazo

Auditoria da Coinsult

O recente anúncio do $WAI sobre um bot de trading promete uma experiência de trading preditiva, amigável para iniciantes e instantânea. Com taxas zero e trocas de tokens sem complicações, não é de se admirar que os investidores vejam uma oportunidade de ouro no WienerAI.

Contrariando a inconstância usual da comunidade de meme coins, os mais de 9.300 seguidores do projeto no X são extremamente leais, comemorando os marcos da pré-venda junto com os desenvolvedores. Portanto, a maioria dos investidores que compra WienerAI coloca os tokens em staking para lucros a longo prazo, o que também beneficia o ecossistema.

‘WienerAI’ Raises Over $2 Million in Crypto Presale – Best Meme Coin to Buy Now? – ReadWritehttps://t.co/dfaBBHgflO — WienerAI (@WienerDogAI) May 18, 2024

O staking é um motivo significativo para o recente aumento na pré-venda do $WAI. Com mais de 400% APY, os investidores podem quadruplicar seus investimentos em um ano.

Quando você coloca $WAI em staking, você abre mão do controle dos tokens durante o período de bloqueio, um tempo determinado pelo pool de staking. Durante esse tempo, você não pode retirar ou vender os tokens.

💰 Se você comprar 1.222.849 $WAI (no valor de US$ 867) hoje, você terá 11.824.949,82 $WAI em um ano, equivalente a US$ 4.491,06 com o APY atual de 418%.

No entanto, esta previsão não considera o aumento garantido de preço do $WAI à medida que a pré-venda continua arrecadando fundos. Embora o APY caia, seus tokens $WAI valerão mais após um ano, especialmente se o projeto for lançado com sucesso nas exchanges.

Por fim, visite o site oficial da pré-venda para fazer staking de WienerAI e obtenha lucros a longo prazo.

Resumindo

Em resumo, o $WAI supera US$ 2.3 milhões em fundos de pré-venda, aproximando-se de sua meta de US$ 2.7 milhões. Nesse ponto, o preço do token $WAI vai aumentar, trazendo lucros para os primeiros investidores.

Além de tudo, o projeto traz utilidade significativa com seu bot de trading, um avanço em relação ao marketing de FOMO alimentado por hype da maioria dos meme coins.

No entanto, recomendamos que você faça sua própria pesquisa (DYOR), leia o whitepaper e o roadmap da WienerAI, e tenha uma noção da comunidade e dos fundamentos do projeto antes de investir.