$WAI ultrapassa US$ 5,5 milhões à medida que a fusão do token ASI impulsiona a IA

Primeiramente programada para ser finalizada em 13 de junho, a ASI Alliance adiou sua fusão simbólica para 15 de julho.

A fusão de tokens da ASI reunirá três tokens de IA: Fetch.ai ($FET), Ocean Protocol ($OCEAN) e SingularityNET ($AGIX) em um token de Superinteligência Artificial, o $ASI.

Portanto, após a aprovação do Formulário 19B-4 pela SEC, que aprovou ETFs Ethereum ($ETH) à vista em 23 de maio, os tokens ERC-20 baseados em Ethereum estarão disponíveis para os usuários trocarem seus tokens $FET, $OCEAN e $AGIX por $ASI.

O preço do $ETH provavelmente aumentará devido ao preço do Bitcoin ($BTC) atingindo seu ATH de quase $74 mil em março. Isso devido ao aumento das demandas em função de ETFs $BTC vinculados à criptomoeda.

As memecoins ERC-20, incluindo $BYTE (+174,11%) e $HOPPY (+84,77%), por exemplo, testemunharam recentemente ganhos durante o mesmo período da aprovação do Formulário 19B-4 pela SEC.

A aprovação do ETF ASI e ETH também pode ser o que está desencadeando o aumento do WienerAI ($WAI), outro token ERC-20, que recentemente arrecadou US$ 5,3 milhões em sua pré-venda.

$ASI e $WAI compartilham uma semelhança: ambos aproveitam a IA. O ASI foi desenvolvido para facilitar e integrar perfeitamente as interações entre os serviços de IA. Enquanto isso, o $WAI está se preparando para lançar um chatbot com tecnologia de IA que propõe negociações vencedoras.

Vamos investigar o que a fusão de tokens 3 em 1 pode significar para tokens ERC-20 como $WAI e outros.

O que é a Aliança ASI e por que a fusão é importante?

A Aliança ASI está combinando três atores importantes no cenário de IA e cripto: $FET, $OCEAN e $AGIX. Assim, uma vantagem significativa da convergência de tokens é o token $ASI, que substituirá todos os outros citados e os combinará em um único token ERC-20.

Após a fusão, o valor combinado dos tokens será de aproximadamente US$ 7,5 bilhões.

Como cada token tem um valor de mercado diferente, eles serão trocados em proporções diferentes: $FET será trocado na proporção de 1 pra 1, enquanto $AGIX e $OCEAN serão trocados em 1 pra 0,43.

A implicação da fusão do token ASI no ecossistema Ethereum é multifacetada. Assim, potencialmente tem os seguintes impactos:

Aumento da atividade na rede Ethereum, incluindo tokens, dApps, contratos inteligentes e muito mais.

Atrair mais projetos de IA (como WienerAI, que já oferece staking de ETH) para o ecossistema Ethereum

Possível aumento da liquidez e os preços dos ativos Ethereum.

Melhore a interoperabilidade dentro do Ethereum, como interação perfeita entre tokens e projetos.

Sucesso de pré-venda do WienerAI

O WienerAI, atualmente em pré-venda, está prosperando antes da fusão. Afinal, a pré-venda de $WAI já atingiu US$ 5,4 milhões. O preço atual de um $WAI é de $ 0,000717 e o preço deve aumentar nas próximas horas. Portanto, se você estiver interessado em comprar $WAI, agora pode ser um bom momento.

De acordo com nossa previsão de preço, o valor do $WAI pode chegar a US$ 0,02 até o final de 2030. Estão disponíveis um total de 69 bilhões de tokens $WAI, que estão estrategicamente distribuídos entre diferentes áreas, tais como:

Recursos Tokenômicos Dados de tokenômica $WAI Pré-venda 30% (20,7 bilhões) Staking 20% (13,8 bilhões) Recompensas da comunidade 20% (13,8 bilhões) Liquidez DEX/CEX 10% (6,9 bilhões) Marketing 20% (13,8 bilhões)

Outro fator que contribui para o sucesso da pré-venda do $WAI é o seu roteiro:

Uma campanha de marketing mundial

Aquisição da rede Ethereum

Listagens de tokens em CEX e DEX

Estreia do bot de negociação de IA

O projeto está focado no crescimento e estabilidade de longo prazo e na expansão de seu alcance com parcerias estratégicas.

Resumindo

A fusão da tecnologia blockchain e da IA ​​através de iniciativas como ASI e $WAI reflete o desejo dos investidores por tecnologias e projetos inovadores com utilidade, ao invés daqueles que dependem apenas de hype, por exemplo.

Aliás, o $WAI já arrecadou US$ 5,3 milhões em sua pré-venda, refletindo o interesse dos investidores na rede blockchain Ethereum. Todavia, como sempre, lembramos você de pesquisar antes de investir em criptomoedas, pois o mercado é altamente volátil.