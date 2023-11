White Paper do Bitcoin completa 15 anos: uma continuação do legado de Satoshi Nakamoto

Esta semana marcou o 15º aniversário do white paper do Bitcoin, o primeiro legado de criptomoeda em todo o mundo. Isso porque, em 31 de outubro de 2008, a(s) pessoa(s) pseudônima(s) chamada(s) Satoshi Nakamoto divulgou o white paper do Bitcoin por correio para alguns criptógrafos.

A data de lançamento do white paper corresponde à celebração anual do Halloween.

O lançamento do white paper do Bitcoin e sua revolução no sistema financeiro global

Em uma frase de abertura de sua correspondência, Nakamoto intitulou o documento BTC “Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto”. Além disso, o criador do primeiro ativo cripto global escreveu:

“Tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, sem terceiros como intermediários.”

Através do white paper, Nakamoto introduziu o conceito de descentralização no sistema financeiro. Ele projetou o processo como uma solução para questões de “gastos duplos” em moeda digital, ao mesmo tempo que promove transações peer-to-peer.

O white paper indicou que o Bitcoin funcionará como uma rede de nós. Dessa forma, garantirá a validação e o registo das transações através de um mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW).

Dois meses depois, o Bitcoin foi lançado em 3 de janeiro de 2009, como a primeira criptomoeda. Na época do lançamento do white paper do Bitcoin em outubro de 2008, o sistema global de dinheiro, mercados e finanças, estava em crise.

Houve implosões de empresas financeiras proeminentes como o Lehman Brothers, tudo enquanto o mercado de ações despencava. O BTC trouxe um sistema com efeito ressuscitador e revolucionário no sistema financeiro global.

A mineração de BTC atraiu mais atenção por meio de seu uso na vida real na compra de pizzas, impulsionando o blockchain Bitcoin.

Satoshi referiu-se a inventores proeminentes na criação de Bitcoin

O advento do Bitcoin refletiu o avanço de Satoshi na ciência da computação. Além disso, apoiou alguns desenvolvimentos nos espaços de dinheiro eletrônico e cripto.

A principal referência de Nakamoto no white paper BTC é a invenção do dinheiro B de Wei Dai. Embora o sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer nunca tenha sido lançado, ele forneceu o principal caminho para a iniciativa BTC de Nakamoto.

Além disso, o processo de autenticação para transações por meio de PoW tornou-se uma inclusão útil do fundador. Nakamoto imitou a invenção do Hashcash de Adam Back em 1997 para incorporar o PoW no BTC. Os carimbos de data/hora BTC são outra funcionalidade exclusiva da criptomoeda de Nakamoto.

The Cypherpunks and Fathers of #Bitcoin: • Hal Finney: Reusable PoW

• Adam Back: Hashcash

• Wei Dai: B-money

• David Chaum: DigiCash

• Nick Szabo: BitGold

• Phil Zimmermann: PGP

• Bram Cohen: BitTorrent

• Tim May: Crypto Anarchist Manifesto And Satoshi Nakamoto: Bitcoin — Crypto Leroy (@TheBitLeroy) June 27, 2020

O servidor de carimbo de data/hora do Bitcoin garante o carimbo de um hash de blocos de transação assim que eles são adicionados ao blockchain. Os hashes conectam um bloco a outro criptograficamente, de modo a manter a integridade e transparência dos dados ou registros do Bitcoin.

Através do timestamping, o Bitcoin elimina gastos duplos e garante a imutabilidade da rede. Ao implementar o carimbo de data/hora BTC, Nakamoto fez referência ao trabalho de Scott Stornetta, Henri Massias, Dave Bayer e Stuart Haber.

Além disso, o fundador do BTC incorporou árvores Merkle no Bitcoin para garantir a verificação dos dados das transações por meio de assinaturas digitais. Nakamoto citou o trabalho de Ralph Merkle na construção de cripto sistemas de chave pública para tal inclusão.

Ao longo dos anos, o BTC se tornou o principal ativo cripto e o ativo mais utilizado para transações da vida real.

Notavelmente, Laszlo Hanyecz foi o primeiro a usar o BTC em maio de 2010, quando pagou 10.000 BTC por duas pizzas. Com a crescente adoção do Bitcoin, El Salvador tornou o BTC uma moeda com curso legal no país em 2021. Além disso, várias empresas agora aceitam BTC para pagamento de bens e serviços em todo o mundo.